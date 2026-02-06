Валерий Леонтьев продал свой Maybach

Певец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Певец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach, стоимость которого варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.

Из них следует, что Леонтьев приобрел Mercedes-Benz Maybach S-Класс в декабре 2021 года. Этот автомобиль относится к представительскому сегменту авто премиального класса. Согласно данным, мощность у машины более 500 лошадиных сил.

При этом, как указано в документах, уже в апреле 2023 года Леонтьев продал автомобиль.

Артист уже несколько лет проживает за границей, но сохранил в собственности московскую квартиру.