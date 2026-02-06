https://ria.ru/20260206/leontev-2072604197.html
Валерий Леонтьев продал свой Maybach
06.02.2026
Валерий Леонтьев продал свой Maybach
Народный артист России Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach, стоимость которого варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach, стоимость которого варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.
Из них следует, что Леонтьев
приобрел Mercedes-Benz Maybach S-Класс в декабре 2021 года. Этот автомобиль относится к представительскому сегменту авто премиального класса. Согласно данным, мощность у машины более 500 лошадиных сил.
При этом, как указано в документах, уже в апреле 2023 года Леонтьев продал автомобиль.
Артист уже несколько лет проживает за границей, но сохранил в собственности московскую квартиру.
Согласно информации с ресурса "Авто.ру", стоимость такого автомобиля сейчас варьируется от 14,5 миллионов рублей до 35,7 миллиона рублей.