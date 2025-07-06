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Биография Юрия Грымова

Биография Юрия Грымова - РИА Новости, 06.07.2025

Биография Юрия Грымова

Российский режиссер театра и кино, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Вячеславович Грымов родился 6 июля 1965 года в Москве. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:54:00+03:00

2025-07-06T01:54:00+03:00

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Российский режиссер театра и кино, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Вячеславович Грымов родился 6 июля 1965 года в Москве.В середине 1990-х годов окончил Институт истории культур по специальности "культурология".После службы в армии работал на Автомобильном заводе имени Ленинского комсомола (АЗЛК, ныне – Московский автомобильный завод "Москвич"). Одновременно был моделью в центре моды "Люкс". В 1988 году Грымов снялся в клипе певца Валерия Леонтьева "Маргарита".С того же года начал работать в рекламном бизнесе.В 1991 году основал производственную "Студию ЮГ", которая занимается дизайном, созданием логотипов, макетов. Возглавлял отдел рекламы фирмы "Ле Монти".В 1992 году в Лас-Вегасе (США) Грымов поставил шоу "Лучшая обувь мира".В 1993 году стал арт-директором рекламного агентства "Премьер СВ"(Premier SV).Снял около 600 рекламных роликов, получивших свыше 70 призов на российских и международных фестивалях. Снимал музыкальные клипы для звезд отечественной эстрады Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Алсу и многих других. В 1996 году создал Школу кино и телевидения (работала до 2004 года). За время существования учебного заведения его окончили около 500 учеников.В том же году принимал участие в подготовке предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина "Голосуй или проиграешь".В 1998-1999 годы Грымов совместно с издательским домом "Крестьянка" выпускал журнал "Посмотри" (издатель, главный редактор).С 2001 по 2004 год выпускал журнал "Fакел".С 2004 по 2007 год был директором молодежных программ АНО "Федерация Интернет Образования".С 2006 года более трех лет работал креативным продюсером компании МТС.В 2015 году стал одним из создателей православного ресурса Rublev.com – первой поисковой системы, навигатора и базы данных по православию с возможностью общения посетителей между собой. Как кинорежиссер Юрий Грымов дебютировал в 1996 году, поставив короткометражный фильм "Мужские откровения" по сценарию Ренаты Литвиновой.В числе других его картин – "Му-му" (1998) по мотивам одноименной повести Ивана Тургенева, "Коллекционер" (2001), сериал "Казус Кукоцкого" (2005),"Чужие" (2008), "На ощупь" (2010), "Три сестры" (2017) по мотивам одноименной пьесы Антона Чехова. В этих картинах выступил в роли сценариста, продюсера, художника, оператора или актера. В 2019 году в ограниченный прокат вышел фильм-эксперимент Грымова "Анна Каренина. Интимный дневник", над которым он работал пять лет. По замыслу режиссера сюжет романа Льва Толстого в картине перенесен в современные реалии. Как театральный режиссер Грымов дебютировал в 1999 году постановкой пьесы "Дали" в Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. В спектакле были заняты актрисы Ирина Купченко, Наталья Коляканова, Наталья Вдовина и Дарья Белоусова. В 2003 году на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского он поставил спектакль "Нирвана" о жизни американского рок-музыканта Курта Кобейна. В главной роли выступил российский рок-музыкант и певец Найк Борзов. В 2005 году на сцене Московского театра "Новая опера" (ныне – Московский театр "Новая опера" имени Е.В. Колобова) Грымов поставил оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". В 2013 году в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) выпустил спектакль "Цветы для Элджернона" по роману американского писателя Дэниела Киза. Он стал лучшим спектаклем 2014 года по версии Союза театральных деятелей РФ, получив премию "Гвоздь сезона". С декабря 2016 года и по настоящее время Грымов – художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн" (ранее – "Модернъ"). На сцене театра им поставлены спектакли "Юлий Цезарь" по Уильяму Шекспиру (2017), "О дивный новый мир" по роману-антиутопии Олдоса Хаксли (2017), "Затерянный мир" по роману Артура Конан Дойла, "На дне" по пьесе Максима Горького, "Ничего, что я Чехов?", посвященный режиссеру и актеру Михаилу Чехову (все три – 2018), Nirvana (2019), "Женитьба " (2021) с Лолитой Милявской в главной роли (2021), "Вероника решает..." по бестселлеру Пауло Коэльо "Вероника решает умереть" (2024), https://www.modern-theatre.ru/repertuar/veronika-reshaet.html"Скотный двор" по бестселлеру Джорджа Оруэлла "Скотный двор" (2024) https://www.modern-theatre.ru/repertuar/skotnyj-dvor.htmlи многие другие. В настоящее время театр "Модерн" выпускает 32 спектакля в месяц. Грымов много работал на телевидении.В 2000 году вел программу-видеоэссе "Посмотри" на телеканале ОРТ (ныне – Первый канал). В 2009 году на российском телеканале A-One вел в прямом эфире программу "Большая рыба". С апреля 2013 года был генеральным продюсером телеканала "Дождь"*, отвечал за его программное наполнение, кинополитику, имидж и фирменный стиль. В 2014 году ушел с телеканала.В 2007 году стал генеральным продюсером научно-познавательного телеканала Rambler.В начале 2016 года на платформе спутникового оператора "Орион" Юрий Грымов запустил телеканалы Slow и Noise, которые реализовывали концепцию "медленное телевидение". В 2018 году телеканалы прекратили вещание "по экономическим обстоятельствам". В 2015-2016 годы был главным режиссером православного телеканала "Царьград ТВ". Отвечал за запуск телеканала, входил в совет "Царьград ТВ". Занимался межпрограммным оформлением различных телеканалов (в частности, телеканала РТР (ныне – "Россия 1"). Грымов также работает на радио. С мая 2020 года по 2024 годы был ведущим подкаста "Культурный код" на радио "Комсомольская правда". Ведет подкаст "Человек с большой буквы" на "Радио 7 на семи холмах", где рассказывает о выдающихся людях, которые оставили значимый след в истории. С 1998 года ведет преподавательскую работу в области режиссуры. Проводил занятия в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. В настоящее время – заведующий отделением "Кино- и телепроизводства" Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных".Активно участвовал в общественно-политической деятельности.В 2002-2008 годы был членом совета по государственной культурной политике при Совете Федерации РФ.Состоял в партии "Справедливая Россия". Входил в Совет регионального отделения партии в Москве. Являлся членом Общественной палаты Московской области.В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты России Сергея Миронова.В 2015 году стал соучредителем благотворительного фонда содействия в сфере образования, науки и культуры "Православные инициативы".С января по июнь 2018 года занимал пост советника по вопросам культуры врио губернатора (с сентября 2018 года – губернатор) Орловской области Андрея Клычкова.На счету Грымова – разработка фирменных стилей для более чем 50 компаний.Юрий Грымов издал фотоальбом "Лучше, чем просто" (2007), где собрал свои лучшие фотоработы. В 2019 году вышла книга Юрия Грымова "Мужские откровения", ставшая сборником воспоминаний автора. Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".Был членом Российской ассоциации рекламных агентств (РАРА, ныне – Ассоциация коммуникационных агентств России, АКАР).Заслуженный артист России (2021).Лауреат премии президента в области образования (2003).Лауреат фестиваля Epica (Франция, 1993, 1994).Награжден специальным призом жюри Каннского фестиваля (1994).Вошел в Shortlist (12 лучших роликов) международного фестиваля рекламы LIONS-95 (Канны).В 1998 году за фильм "Муму" получил ряд призов – национальную кинематографическую премию "Ника" в номинации "Лучшая операторская работа", приз кинофестиваля "Кинотавр" за лучшее воплощение классического сюжета", премию "Золотые кисти кино, телевидения и театра" за лучший дебют года от министерства культуры Франции.В 2007 году Грымов стал обладателем специального приза совета Российской академии кинематографических искусств "Ника" за сериал "Казус Кукоцкого". Почетный деятель искусств города Москвы (2019).Юрий Грымов женат. Есть дочь.*СМИ, выполняющее функции иноагентаМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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