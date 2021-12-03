Валерий Леонтьев презентовал новый трек "Аэроплан"
Валерий Леонтьев презентовал новый трек "Аэроплан" после выписки из больницы
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПевец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Валерий Леонтьев представил в социальных сетях новый трек "Аэроплан".
Песня была написана композитором Алексеем Гарнизовым – это не первая их совместная работа.
"Учитывая более чем 30-летний творческий тандем и человеческую дружбу, понимая и разделяя страсть к свободе и путешествиям, к неизведанному, загадочным, полного романтизма приключениям, непреодолимому желанию уединения от безумного повседневного ритма жизни, появилась идея сюжета песни "Аэроплан"!" – отмечается в описании песни.
Поклонники в социальных сетях сравнили премьерную песню с другим хитом Леонтьева – композицией "Дельтаплан".
"С дельтаплана на аэроплан!", "Ура, снова авиационная тема", "Когда выйдет песня про параплан?" – написали поклонники в комментариях.
Осенью этого года артист переболел коронавирусом. Об этом рассказал Игорь Крутой, отметив, что у артиста были сделаны прививки.