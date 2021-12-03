https://ria.ru/20211203/leontev-1761986569.html

Валерий Леонтьев презентовал новый трек "Аэроплан"

Валерий Леонтьев презентовал новый трек "Аэроплан" - РИА Новости, 03.12.2021

Валерий Леонтьев презентовал новый трек "Аэроплан"

Валерий Леонтьев представил в социальных сетях новый трек "Аэроплан". РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:18

2021-12-03T12:18

2021-12-03T12:18

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Валерий Леонтьев представил в социальных сетях новый трек "Аэроплан". Песня была написана композитором Алексеем Гарнизовым – это не первая их совместная работа.Поклонники в социальных сетях сравнили премьерную песню с другим хитом Леонтьева – композицией "Дельтаплан".Осенью этого года артист переболел коронавирусом. Об этом рассказал Игорь Крутой, отметив, что у артиста были сделаны прививки.

https://ria.ru/20210903/bilan-1748540595.html

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музыка, валерий леонтьев, знаменитости, шоу-бизнес