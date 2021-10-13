https://ria.ru/20211013/krutoy-1754352756.html

Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева

Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева - РИА Новости, 13.10.2021

Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева

Игорь Крутой в комментарии "Пятому каналу" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом Александра Серова и Валерия Леонтьева. Оказалось, что артисты лечатся... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:26

2021-10-13T13:26

2021-10-13T13:26

шоубиз

коронавирус covid-19

александр серов

валерий леонтьев

игорь крутой

здоровье

знаменитости

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в комментарии "Пятому каналу" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом Александра Серова и Валерия Леонтьева. Оказалось, что артисты лечатся в одной больнице.Состояние Серова остается тяжелым, у него поражено 75% легких.Он призвал поклонников в Instagram помолиться за здоровье артиста. Состояние Леонтьева менее критично, у него нет поражения легких.Ранее дочь Серова Мишель рассказала, что артист в надежных руках, он проходит интенсивное лечение. Вся семья настроена только на позитивные новости.

https://ria.ru/20211011/garkalin-1753960783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр серов, валерий леонтьев, игорь крутой, здоровье, знаменитости