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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211013/krutoy-1754352756.html
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева - РИА Новости, 13.10.2021
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева
Игорь Крутой в комментарии "Пятому каналу" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом Александра Серова и Валерия Леонтьева. Оказалось, что артисты лечатся... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:26
2021-10-13T13:26
шоубиз
коронавирус covid-19
александр серов
валерий леонтьев
игорь крутой
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в комментарии "Пятому каналу" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом Александра Серова и Валерия Леонтьева. Оказалось, что артисты лечатся в одной больнице.Состояние Серова остается тяжелым, у него поражено 75% легких.Он призвал поклонников в Instagram помолиться за здоровье артиста. Состояние Леонтьева менее критично, у него нет поражения легких.Ранее дочь Серова Мишель рассказала, что артист в надежных руках, он проходит интенсивное лечение. Вся семья настроена только на позитивные новости.
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коронавирус covid-19, александр серов, валерий леонтьев, игорь крутой, здоровье, знаменитости
13:26 13.10.2021
 
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева

Крутой рассказал о спасшей Леонтьева прививке от коронавируса

© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
Член жюри международного вокального проекта Ты супер! Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в комментарии "Пятому каналу" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом Александра Серова и Валерия Леонтьева. Оказалось, что артисты лечатся в одной больнице.
Состояние Серова остается тяжелым, у него поражено 75% легких.

"Стабильно тяжелое, без ухудшения", – сказал Крутой.

Он призвал поклонников в Instagram помолиться за здоровье артиста. Состояние Леонтьева менее критично, у него нет поражения легких.

"Нормально. У него были прививки, и у него нет поражения легких", – добавил Крутой.

Ранее дочь Серова Мишель рассказала, что артист в надежных руках, он проходит интенсивное лечение. Вся семья настроена только на позитивные новости.
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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ШоубизКоронавирус COVID-19Александр СеровВалерий ЛеонтьевИгорь КрутойЗдоровьеЗнаменитости
 
 
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