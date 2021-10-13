https://ria.ru/20211013/krutoy-1754352756.html
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева - РИА Новости, 13.10.2021
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева
Игорь Крутой в комментарии "Пятому каналу" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом Александра Серова и Валерия Леонтьева. Оказалось, что артисты лечатся... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:26
2021-10-13T13:26
2021-10-13T13:26
шоубиз
коронавирус covid-19
александр серов
валерий леонтьев
игорь крутой
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Игорь Крутой в комментарии "Пятому каналу" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом Александра Серова и Валерия Леонтьева. Оказалось, что артисты лечатся в одной больнице.Состояние Серова остается тяжелым, у него поражено 75% легких.Он призвал поклонников в Instagram помолиться за здоровье артиста. Состояние Леонтьева менее критично, у него нет поражения легких.Ранее дочь Серова Мишель рассказала, что артист в надежных руках, он проходит интенсивное лечение. Вся семья настроена только на позитивные новости.
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коронавирус covid-19, александр серов, валерий леонтьев, игорь крутой, здоровье, знаменитости
Крутой рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Леонтьева
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