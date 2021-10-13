https://ria.ru/20211013/serov-1754314685.html

Раскрыты подробности о заразившемся коронавирусом Александре Серове

Стало известно о состоянии Александра Серова после госпитализации - РИА Новости, 13.10.2021

Раскрыты подробности о заразившемся коронавирусом Александре Серове

Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель рассказала о его состоянии здоровья после госпитализации с COVID-19. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:35

2021-10-13T09:35

2021-10-13T11:41

любовь успенская

коронавирус covid-19

александр серов

шоубиз

новости культуры

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель рассказала о его состоянии здоровья после госпитализации с COVID-19."Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" — написала девушка на своей странице в инстаграме. Она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.Серов попал в больницу на прошлой неделе в тяжелом состоянии. Как сообщала певица Любовь Успенская, у певца выявили десятипроцентное поражение легких.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.

https://ria.ru/20211005/garkalin-1753118828.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь успенская, коронавирус covid-19, александр серов, новости культуры