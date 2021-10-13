https://ria.ru/20211013/serov-1754314685.html
Раскрыты подробности о заразившемся коронавирусом Александре Серове
Стало известно о состоянии Александра Серова после госпитализации - РИА Новости, 13.10.2021
Раскрыты подробности о заразившемся коронавирусом Александре Серове
Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель рассказала о его состоянии здоровья после госпитализации с COVID-19. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:35
2021-10-13T09:35
2021-10-13T11:41
любовь успенская
коронавирус covid-19
александр серов
шоубиз
новости культуры
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель рассказала о его состоянии здоровья после госпитализации с COVID-19."Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" — написала девушка на своей странице в инстаграме. Она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.Серов попал в больницу на прошлой неделе в тяжелом состоянии. Как сообщала певица Любовь Успенская, у певца выявили десятипроцентное поражение легких.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
https://ria.ru/20211005/garkalin-1753118828.html
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любовь успенская, коронавирус covid-19, александр серов, новости культуры
09:35 13.10.2021 (обновлено: 11:41 13.10.2021)
Стало известно о состоянии Александра Серова после госпитализации
Дочь певца Александра Серова, госпитализированного с COVID-19, рассказала о его состоянии