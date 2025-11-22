МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что носит кожаные штаны с девяти лет, первые такие брюки ему сшила его мама.

Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет. Артист представляет свою юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене" Государственного Кремлевского дворца в субботу и воскресенье.

"Вообще, если серьезно, самые первые кожаные штаны мне сшила моя мама. Я их носил еще в девять лет. Обратите внимание на фотографии. Целых 25 лет, четверть века, никто никогда мне не задавал этих вопросов. Я ношу их всю жизнь. И вот доказательства, которые вы видите на экране", - сказал он со сцены.

Кроме того, артист выразил недоумение, почему общественность вообще волнует этот вопрос.

"Почему вы с этим вопросом прицепились именно ко мне? Почему, например, Валерию Леонтьеву никто ничего не предъявлял, не говорил, группе "Кипелов"? Этот список можно продолжать бесконечно", - добавил Shaman

Ещё один часто задаваемый вопрос артисту - почему он засовывает микрофон в штаны, он ответил и на него.

"Продолжая тему штанов, зачем я засовываю микрофон в штаны? А куда мне его девать? Ну давайте вместе с вами разбираться. Я пробовал убрать подмышку - он падает. Пробовал между ног, но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому это только единственно верный вариант", - добавил он.