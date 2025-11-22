Рейтинг@Mail.ru
20:32 22.11.2025
Shaman рассказал, что носит кожаные штаны с девяти лет
россия, новомосковск (тульская область), тульская область, валерий леонтьев, государственный кремлевский дворец, вциом, в мире
Россия, Новомосковск (Тульская область), Тульская область, Валерий Леонтьев, Государственный Кремлевский дворец, ВЦИОМ, В мире
Shaman рассказал, что носит кожаные штаны с девяти лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве.
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что носит кожаные штаны с девяти лет, первые такие брюки ему сшила его мама.
Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет. Артист представляет свою юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене" Государственного Кремлевского дворца в субботу и воскресенье.
"Вообще, если серьезно, самые первые кожаные штаны мне сшила моя мама. Я их носил еще в девять лет. Обратите внимание на фотографии. Целых 25 лет, четверть века, никто никогда мне не задавал этих вопросов. Я ношу их всю жизнь. И вот доказательства, которые вы видите на экране", - сказал он со сцены.
Кроме того, артист выразил недоумение, почему общественность вообще волнует этот вопрос.
"Почему вы с этим вопросом прицепились именно ко мне? Почему, например, Валерию Леонтьеву никто ничего не предъявлял, не говорил, группе "Кипелов"? Этот список можно продолжать бесконечно", - добавил Shaman.
Ещё один часто задаваемый вопрос артисту - почему он засовывает микрофон в штаны, он ответил и на него.
"Продолжая тему штанов, зачем я засовываю микрофон в штаны? А куда мне его девать? Ну давайте вместе с вами разбираться. Я пробовал убрать подмышку - он падает. Пробовал между ног, но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому это только единственно верный вариант", - добавил он.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
О свадьбе с Мизулиной, дне рождения и концертах в Кремле. Полное интервью Shaman - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Shaman: я работаю с полной отдачей и никогда не пасую
РоссияНовомосковск (Тульская область)Тульская областьВалерий ЛеонтьевГосударственный Кремлевский дворецВЦИОМВ мире
 
 
