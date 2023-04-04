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Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева - РИА Новости, 04.04.2023
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Шоубиз
 
04:34 04.04.2023 (обновлено: 04:35 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/vaykule-1862688293.html
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева - РИА Новости, 04.04.2023
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева
Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле в передаче "Осторожно, Собчак" рассказала, где сейчас находится ее коллега музыкант Валерий Леонтьев. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T04:34
2023-04-04T04:35
шоубиз
лайма вайкуле
валерий леонтьев
знаменитости
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле в передаче "Осторожно, Собчак" рассказала, где сейчас находится ее коллега музыкант Валерий Леонтьев. По информации СМИ, в начале прошлого года Валерий Леонтьев улетел на свою виллу в Майами, где проживает там с супругой Людмилой Исакович. Однако сам артист эти новости никак не подтверждал, но и не опровергал. В разговоре с Собчак она также объяснила, почему Леонтьев не делится своей политической позицией. По ее словам, все дело в его закрытом образе жизни. В ходе беседы ведущая поинтересовалась, общается ли Лайма Вайкуле с кем-то из российских артистов. Как оказалось нет, потому что певица попросту не знает их. В прошлом году Лайма Вайкуле публично осудила спецоперацию. Она также вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений. После этого в Госдуме предложили запретить артистке въезд в Россию. Сама Вайкуле заявила, что не вернется в страну до окончания СВО.
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лайма вайкуле, валерий леонтьев, знаменитости, сша
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Знаменитости, США
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что Валерий Леонтьева сейчас находится в США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле в передаче "Осторожно, Собчак" рассказала, где сейчас находится ее коллега музыкант Валерий Леонтьев.
По информации СМИ, в начале прошлого года Валерий Леонтьев улетел на свою виллу в Майами, где проживает там с супругой Людмилой Исакович. Однако сам артист эти новости никак не подтверждал, но и не опровергал.
«

"Валера в Америке. Он занят собой", – рассказала Вайкуле.

В разговоре с Собчак она также объяснила, почему Леонтьев не делится своей политической позицией. По ее словам, все дело в его закрытом образе жизни.
«

"Вы хоть раз слышали его интервью? У него ничего не изменилось. Он никогда ничего не говорил ни про кого, даже про себя", – заявила Вайкуле.

В ходе беседы ведущая поинтересовалась, общается ли Лайма Вайкуле с кем-то из российских артистов. Как оказалось нет, потому что певица попросту не знает их.
«
"Я латышка, я не знаю творчества многих. Нас не интересовала советская музыка", – заключила знаменитость.
В прошлом году Лайма Вайкуле публично осудила спецоперацию. Она также вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений.
После этого в Госдуме предложили запретить артистке въезд в Россию. Сама Вайкуле заявила, что не вернется в страну до окончания СВО.
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ШоубизЛайма ВайкулеВалерий ЛеонтьевЗнаменитостиСША
 
 
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