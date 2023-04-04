https://ria.ru/20230404/vaykule-1862688293.html

Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева

Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева - РИА Новости, 04.04.2023

Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле в передаче "Осторожно, Собчак" рассказала, где сейчас находится ее коллега музыкант Валерий Леонтьев. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T04:34

2023-04-04T04:34

2023-04-04T04:35

шоубиз

лайма вайкуле

валерий леонтьев

знаменитости

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле в передаче "Осторожно, Собчак" рассказала, где сейчас находится ее коллега музыкант Валерий Леонтьев. По информации СМИ, в начале прошлого года Валерий Леонтьев улетел на свою виллу в Майами, где проживает там с супругой Людмилой Исакович. Однако сам артист эти новости никак не подтверждал, но и не опровергал. В разговоре с Собчак она также объяснила, почему Леонтьев не делится своей политической позицией. По ее словам, все дело в его закрытом образе жизни. В ходе беседы ведущая поинтересовалась, общается ли Лайма Вайкуле с кем-то из российских артистов. Как оказалось нет, потому что певица попросту не знает их. В прошлом году Лайма Вайкуле публично осудила спецоперацию. Она также вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений. После этого в Госдуме предложили запретить артистке въезд в Россию. Сама Вайкуле заявила, что не вернется в страну до окончания СВО.

https://ria.ru/20230227/galkin-1854532084.html

сша

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, валерий леонтьев, знаменитости, сша