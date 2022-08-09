https://ria.ru/20220809/vaykule-1808309258.html

В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию - РИА Новости, 09.08.2022

В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Обращение направили в ФСБ, с копией документа ознакомился... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:16

2022-08-09T14:16

2022-08-09T14:16

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Обращение направили в ФСБ, с копией документа ознакомился корреспондент РИА Новости.Кузнецов отметил, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в России должно быть уважение к стране. Также он добавил, что в скором времени в Думу будет внесен проект, которым предлагается ограничить возможность заработка в России для лиц, которые публично поддерживают враждебные страны.Несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, артистка продолжает выступать и приглашать поклонников на свои концерты. В Сети утверждали, что певица борется с раком: якобы из-за химеотерапии она лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах.

https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html

https://ria.ru/20220727/vaykule-1805391442.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, лайма вайкуле, шоу-бизнес