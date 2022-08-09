В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Обращение направили в ФСБ, с копией документа ознакомился корреспондент РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор Федеральной службы безопасности — Прим. ред.), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле", — сообщается в документе.
Кузнецов отметил, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в России должно быть уважение к стране. Также он добавил, что в скором времени в Думу будет внесен проект, которым предлагается ограничить возможность заработка в России для лиц, которые публично поддерживают враждебные страны.
"Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России – уважение к нашей стране", – приводит слова депутата его пресс-служба.
Несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, артистка продолжает выступать и приглашать поклонников на свои концерты. В Сети утверждали, что певица борется с раком: якобы из-за химеотерапии она лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах.