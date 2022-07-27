https://ria.ru/20220727/vaykule-1805391442.html

Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни

Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни - РИА Новости, 27.07.2022

Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни

Лайма Вайкуле впервые после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях: она опубликовала свое фото и пригласила подписчиков на концерт. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:45

2022-07-27T17:45

2022-07-27T17:45

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Лайма Вайкуле впервые после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях: она опубликовала свое фото и пригласила подписчиков на концерт.В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.В Сети также утверждали, что из-за химеотерапии певица лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах. Затем стало известно, что у Вайкуле образовались многомиллионные долги, связанные с очередным переносом фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале.Лайма никак не комментирует свое состояние, но периодически выходит на сцену.

https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html

https://ria.ru/20220721/galkin-1804095653.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, лайма вайкуле