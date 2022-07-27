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Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни - РИА Новости, 27.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220727/vaykule-1805391442.html
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни - РИА Новости, 27.07.2022
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни
Лайма Вайкуле впервые после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях: она опубликовала свое фото и пригласила подписчиков на концерт. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:45
2022-07-27T17:45
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
лайма вайкуле
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Лайма Вайкуле впервые после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях: она опубликовала свое фото и пригласила подписчиков на концерт.В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.В Сети также утверждали, что из-за химеотерапии певица лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах. Затем стало известно, что у Вайкуле образовались многомиллионные долги, связанные с очередным переносом фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале.Лайма никак не комментирует свое состояние, но периодически выходит на сцену.
https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html
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знаменитости, шоу-бизнес, лайма вайкуле
17:45 27.07.2022
 
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни

Лайма Вайкуле опубликовала свое фото после слухов о болезни и пригласила на концерт

© Фото : @laima_vaikule_officialЛайма Вайкуле
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : @laima_vaikule_official
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Лайма Вайкуле впервые после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях: она опубликовала свое фото и пригласила подписчиков на концерт.

"Встречаемся в Паланге 31 июля. Люблю свою работу", – написала певица.

В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.
В Сети также утверждали, что из-за химеотерапии певица лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах.
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Затем стало известно, что у Вайкуле образовались многомиллионные долги, связанные с очередным переносом фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале.
Лайма никак не комментирует свое состояние, но периодически выходит на сцену.
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