https://ria.ru/20220727/vaykule-1805391442.html
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни - РИА Новости, 27.07.2022
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни
Лайма Вайкуле впервые после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях: она опубликовала свое фото и пригласила подписчиков на концерт. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:45
2022-07-27T17:45
2022-07-27T17:45
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лайма вайкуле
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Лайма Вайкуле впервые после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях: она опубликовала свое фото и пригласила подписчиков на концерт.В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.В Сети также утверждали, что из-за химеотерапии певица лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах. Затем стало известно, что у Вайкуле образовались многомиллионные долги, связанные с очередным переносом фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале.Лайма никак не комментирует свое состояние, но периодически выходит на сцену.
https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html
https://ria.ru/20220721/galkin-1804095653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, лайма вайкуле
Вайкуле впервые опубликовала свое фото после слухов о болезни
Лайма Вайкуле опубликовала свое фото после слухов о болезни и пригласила на концерт