Сергею Звереву – 60: интересные факты из жизни "звезды в шоке"

Будущий известный шоумен начал делать первые шаги на пути к популярности в 1980-е годы. Амбициозного и способного молодого человека заметила стилист Долорес Кондрашова – она пригласила его в Москву.

Зверев решил рискнуть и согласился на предложение. Позже он продолжил совершенствоваться в парикмахерском искусстве. Клиентами звездного мастера стали знаменитости, такие как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Татьяна Веденеева, Людмила Гурченко и многие другие.