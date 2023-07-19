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Сергею Звереву – 60: интересные факты из жизни "звезды в шоке" - РИА Новости, 19.07.2023
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Шоубиз
 
15:51 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zverev-1885059417.html
Сергею Звереву – 60: интересные факты из жизни "звезды в шоке"
Сергею Звереву – 60: интересные факты из жизни "звезды в шоке" - РИА Новости, 19.07.2023
Сергею Звереву – 60: интересные факты из жизни "звезды в шоке"
Сегодня юбилей у чемпиона Европы и мира по парикмахерскому искусству, шоумена Сергея Зверева – ему исполнилось 60 лет. Он прославился не только созданием... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:51
2023-07-19T15:51
шоубиз
сергей зверев (стилист)
валерий леонтьев
алла пугачева
фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сегодня юбилей у чемпиона Европы и мира по парикмахерскому искусству, шоумена Сергея Зверева – ему исполнилось 60 лет. Он прославился не только созданием образов для знаменитостей, "звезда в шоке" за годы карьеры успел попробовать себя в разных видах творчества. Интересные факты из его биографии – в материале РИА Новости.
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Александра Липатова
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сергей зверев (стилист), фото, валерий леонтьев, алла пугачева, фото
Шоубиз, Сергей Зверев (стилист), Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Фото
Сергею Звереву – 60: интересные факты из жизни "звезды в шоке"

От модного стилиста звезд до музыкального исполнителя: восемь фактов о Сергее Звереве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сегодня юбилей у чемпиона Европы и мира по парикмахерскому искусству, шоумена Сергея Зверева – ему исполнилось 60 лет. Он прославился не только созданием образов для знаменитостей, "звезда в шоке" за годы карьеры успел попробовать себя в разных видах творчества. Интересные факты из его биографии – в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Ирина Каледина | Перейти в медиабанк

Будущий известный шоумен начал делать первые шаги на пути к популярности в 1980-е годы. Амбициозного и способного молодого человека заметила стилист Долорес Кондрашова – она пригласила его в Москву.

Зверев решил рискнуть и согласился на предложение. Позже он продолжил совершенствоваться в парикмахерском искусстве. Клиентами звездного мастера стали знаменитости, такие как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Татьяна Веденеева, Людмила Гурченко и многие другие.

Чемпион мира и Европы по парикмахерскому искусству Сергей Зверев

Будущий известный шоумен начал делать первые шаги на пути к популярности в 1980-е годы. Амбициозного и способного молодого человека заметила стилист Долорес Кондрашова – она пригласила его в Москву.

Зверев решил рискнуть и согласился на предложение. Позже он продолжил совершенствоваться в парикмахерском искусстве. Клиентами звездного мастера стали знаменитости, такие как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Татьяна Веденеева, Людмила Гурченко и многие другие.

© РИА Новости / Ирина Каледина
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Сергея Зверева часто обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Хирурги утверждают, что артист сделал несколько операций по ринопластике, изменил форму скул и подбородка, а также увеличил губы. Помимо этого, он регулярно пользуется декоративной косметикой.

Говорят, шоумен изменил внешность после ДТП, которое произошло с ним в 1995 году. Лицо было сильно повреждено, поэтому его пришлось буквально восстанавливать заново.

По другим слухам, Зверев увлекся пластикой и макияжем из-за недовольства своей внешностью.

Открытие Дома янтарной моды в Калининграде

Сергея Зверева часто обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Хирурги утверждают, что артист сделал несколько операций по ринопластике, изменил форму скул и подбородка, а также увеличил губы. Помимо этого, он регулярно пользуется декоративной косметикой.

Говорят, шоумен изменил внешность после ДТП, которое произошло с ним в 1995 году. Лицо было сильно повреждено, поэтому его пришлось буквально восстанавливать заново.

По другим слухам, Зверев увлекся пластикой и макияжем из-за недовольства своей внешностью.

© РИА Новости / Виталий Невар
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2 из 8
© РИА Новости / Роман Кульгускин | Перейти в медиабанк

В 1996 году Сергей Зверев, который не стал отцом ни в одном из своих четырех браков, усыновил мальчика по имени Сережа.

Публика увидела наследника знаменитости в нулевые, когда шоумен снимался в реалити-шоу "Полный фэшн" о своей жизни. Зверев часто брал на светские мероприятия сына, но спустя некоторое время юноша пропал из медийного пространства.

Зверев-младший вернулся на ТВ уже во взрослом возрасте. Он прилюдно обвинил отца в отсутствии помощи с его стороны. В ответ стилист заявил о неблагодарности наследника. Примирения пока не последовало.

Премьера фильма Disney Алиса в Стране Чудес

В 1996 году Сергей Зверев, который не стал отцом ни в одном из своих четырех браков, усыновил мальчика по имени Сережа.

Публика увидела наследника знаменитости в нулевые, когда шоумен снимался в реалити-шоу "Полный фэшн" о своей жизни. Зверев часто брал на светские мероприятия сына, но спустя некоторое время юноша пропал из медийного пространства.

Зверев-младший вернулся на ТВ уже во взрослом возрасте. Он прилюдно обвинил отца в отсутствии помощи с его стороны. В ответ стилист заявил о неблагодарности наследника. Примирения пока не последовало.

© РИА Новости / Роман Кульгускин
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3 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 2006 году стилист презентовал свой первый музыкальный клип "Алла". Позже он выпустил два альбома.

По данным СМИ, шоумену помогла его давняя подруга Алла Пугачева.

Некоторое время ходили слухи, что для записи треков использовался голос не Сергея Зверева, а другого человека.

Стилист Сергей Зверев

В 2006 году стилист презентовал свой первый музыкальный клип "Алла". Позже он выпустил два альбома.

По данным СМИ, шоумену помогла его давняя подруга Алла Пугачева.

Некоторое время ходили слухи, что для записи треков использовался голос не Сергея Зверева, а другого человека.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2009 году стилист выпустил автобиографическую книгу "Звезда в шоке". По словам знаменитости, он не претендовал на роль писателя, а только хотел рассказать правду о своей жизни.

Презентация книги Сергея Зверева «Звезда в шоке»

В 2009 году стилист выпустил автобиографическую книгу "Звезда в шоке". По словам знаменитости, он не претендовал на роль писателя, а только хотел рассказать правду о своей жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© Фото : аккаунт Сергея Зверева в Instagram

В марте 2019 года Сергей Зверев вышел на одиночный пикет на Красной площади против строительства завода в природоохранной зоне на озере Байкал.

Его задержали и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Позже сумма была снижена до десяти тысяч.

Тем не менее произошедшее вызвало общественный резонанс. Позже стройку на Байкале закрыли.

Сергей Зверев на Красной площади выступил против строительства заводов на Байкале. 4 марта 2019

В марте 2019 года Сергей Зверев вышел на одиночный пикет на Красной площади против строительства завода в природоохранной зоне на озере Байкал.

Его задержали и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Позже сумма была снижена до десяти тысяч.

Тем не менее произошедшее вызвало общественный резонанс. Позже стройку на Байкале закрыли.

© Фото : аккаунт Сергея Зверева в Instagram
6 из 8
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Одним из самых любимых украшений стилиста стала корона. Их у него много.

Однажды он заявил, что есть даже огромная, высотой в 104 сантиметра. По его словам, ее даже занесли в Книгу рекордов России.

Финал конкурса Мисс Русское Радио 2018

Одним из самых любимых украшений стилиста стала корона. Их у него много.

Однажды он заявил, что есть даже огромная, высотой в 104 сантиметра. По его словам, ее даже занесли в Книгу рекордов России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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7 из 8
© АГН "Москва" / Мобильный репортер

В декабре Сергей Зверев признался, что не боится грядущего 60-летия.

"Я вообще перестал чего бы то ни было бояться. У меня за плечами не было олигархов-родителей или крыши, и огромный мир впереди, в котором ты должен добиться всего сам. А ты из места, которого на некоторых картах нет. Оттуда по серпантину надо спускаться четыре часа, а потом еще ехать по бездорожью. Я показал, что можно все, если будешь работать, если все будет по-честному, хотя бы с твоей стороны. А старость со всеми бывает. Когда лицо немного помятое – это даже немного прекрасно. Я любуюсь такими людьми", – поделился шоумен.

Стилист Сергей Зверев у Тверского районного суда перед заседанием по делу об одиночном пикете на Красной площади в защиту озера Байкал

В декабре Сергей Зверев признался, что не боится грядущего 60-летия.

"Я вообще перестал чего бы то ни было бояться. У меня за плечами не было олигархов-родителей или крыши, и огромный мир впереди, в котором ты должен добиться всего сам. А ты из места, которого на некоторых картах нет. Оттуда по серпантину надо спускаться четыре часа, а потом еще ехать по бездорожью. Я показал, что можно все, если будешь работать, если все будет по-честному, хотя бы с твоей стороны. А старость со всеми бывает. Когда лицо немного помятое – это даже немного прекрасно. Я любуюсь такими людьми", – поделился шоумен.

© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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ШоубизСергей Зверев (стилист)Валерий ЛеонтьевАлла ПугачеваФото
 
 
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