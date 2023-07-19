Сергею Звереву – 60: интересные факты из жизни "звезды в шоке"

От модного стилиста звезд до музыкального исполнителя: восемь фактов о Сергее Звереве
Будущий известный шоумен начал делать первые шаги на пути к популярности в 1980-е годы. Амбициозного и способного молодого человека заметила стилист Долорес Кондрашова – она пригласила его в Москву.
Зверев решил рискнуть и согласился на предложение. Позже он продолжил совершенствоваться в парикмахерском искусстве. Клиентами звездного мастера стали знаменитости, такие как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Татьяна Веденеева, Людмила Гурченко и многие другие.
Будущий известный шоумен начал делать первые шаги на пути к популярности в 1980-е годы. Амбициозного и способного молодого человека заметила стилист Долорес Кондрашова – она пригласила его в Москву.
Зверев решил рискнуть и согласился на предложение. Позже он продолжил совершенствоваться в парикмахерском искусстве. Клиентами звездного мастера стали знаменитости, такие как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Татьяна Веденеева, Людмила Гурченко и многие другие.
Сергея Зверева часто обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Хирурги утверждают, что артист сделал несколько операций по ринопластике, изменил форму скул и подбородка, а также увеличил губы. Помимо этого, он регулярно пользуется декоративной косметикой.
Говорят, шоумен изменил внешность после ДТП, которое произошло с ним в 1995 году. Лицо было сильно повреждено, поэтому его пришлось буквально восстанавливать заново.
По другим слухам, Зверев увлекся пластикой и макияжем из-за недовольства своей внешностью.
Сергея Зверева часто обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Хирурги утверждают, что артист сделал несколько операций по ринопластике, изменил форму скул и подбородка, а также увеличил губы. Помимо этого, он регулярно пользуется декоративной косметикой.
Говорят, шоумен изменил внешность после ДТП, которое произошло с ним в 1995 году. Лицо было сильно повреждено, поэтому его пришлось буквально восстанавливать заново.
По другим слухам, Зверев увлекся пластикой и макияжем из-за недовольства своей внешностью.
В 1996 году Сергей Зверев, который не стал отцом ни в одном из своих четырех браков, усыновил мальчика по имени Сережа.
Публика увидела наследника знаменитости в нулевые, когда шоумен снимался в реалити-шоу "Полный фэшн" о своей жизни. Зверев часто брал на светские мероприятия сына, но спустя некоторое время юноша пропал из медийного пространства.
Зверев-младший вернулся на ТВ уже во взрослом возрасте. Он прилюдно обвинил отца в отсутствии помощи с его стороны. В ответ стилист заявил о неблагодарности наследника. Примирения пока не последовало.
В 1996 году Сергей Зверев, который не стал отцом ни в одном из своих четырех браков, усыновил мальчика по имени Сережа.
Публика увидела наследника знаменитости в нулевые, когда шоумен снимался в реалити-шоу "Полный фэшн" о своей жизни. Зверев часто брал на светские мероприятия сына, но спустя некоторое время юноша пропал из медийного пространства.
Зверев-младший вернулся на ТВ уже во взрослом возрасте. Он прилюдно обвинил отца в отсутствии помощи с его стороны. В ответ стилист заявил о неблагодарности наследника. Примирения пока не последовало.
В 2006 году стилист презентовал свой первый музыкальный клип "Алла". Позже он выпустил два альбома.
По данным СМИ, шоумену помогла его давняя подруга Алла Пугачева.
Некоторое время ходили слухи, что для записи треков использовался голос не Сергея Зверева, а другого человека.
В 2006 году стилист презентовал свой первый музыкальный клип "Алла". Позже он выпустил два альбома.
По данным СМИ, шоумену помогла его давняя подруга Алла Пугачева.
Некоторое время ходили слухи, что для записи треков использовался голос не Сергея Зверева, а другого человека.
В 2009 году стилист выпустил автобиографическую книгу "Звезда в шоке". По словам знаменитости, он не претендовал на роль писателя, а только хотел рассказать правду о своей жизни.
В 2009 году стилист выпустил автобиографическую книгу "Звезда в шоке". По словам знаменитости, он не претендовал на роль писателя, а только хотел рассказать правду о своей жизни.
В марте 2019 года Сергей Зверев вышел на одиночный пикет на Красной площади против строительства завода в природоохранной зоне на озере Байкал.
Его задержали и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Позже сумма была снижена до десяти тысяч.
Тем не менее произошедшее вызвало общественный резонанс. Позже стройку на Байкале закрыли.
В марте 2019 года Сергей Зверев вышел на одиночный пикет на Красной площади против строительства завода в природоохранной зоне на озере Байкал.
Его задержали и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Позже сумма была снижена до десяти тысяч.
Тем не менее произошедшее вызвало общественный резонанс. Позже стройку на Байкале закрыли.
Одним из самых любимых украшений стилиста стала корона. Их у него много.
Однажды он заявил, что есть даже огромная, высотой в 104 сантиметра. По его словам, ее даже занесли в Книгу рекордов России.
Одним из самых любимых украшений стилиста стала корона. Их у него много.
Однажды он заявил, что есть даже огромная, высотой в 104 сантиметра. По его словам, ее даже занесли в Книгу рекордов России.
В декабре Сергей Зверев признался, что не боится грядущего 60-летия.
"Я вообще перестал чего бы то ни было бояться. У меня за плечами не было олигархов-родителей или крыши, и огромный мир впереди, в котором ты должен добиться всего сам. А ты из места, которого на некоторых картах нет. Оттуда по серпантину надо спускаться четыре часа, а потом еще ехать по бездорожью. Я показал, что можно все, если будешь работать, если все будет по-честному, хотя бы с твоей стороны. А старость со всеми бывает. Когда лицо немного помятое – это даже немного прекрасно. Я любуюсь такими людьми", – поделился шоумен.
В декабре Сергей Зверев признался, что не боится грядущего 60-летия.
"Я вообще перестал чего бы то ни было бояться. У меня за плечами не было олигархов-родителей или крыши, и огромный мир впереди, в котором ты должен добиться всего сам. А ты из места, которого на некоторых картах нет. Оттуда по серпантину надо спускаться четыре часа, а потом еще ехать по бездорожью. Я показал, что можно все, если будешь работать, если все будет по-честному, хотя бы с твоей стороны. А старость со всеми бывает. Когда лицо немного помятое – это даже немного прекрасно. Я любуюсь такими людьми", – поделился шоумен.