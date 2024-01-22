https://ria.ru/20240122/yarmolnik-1922305666.html

Биография Леонида Ярмольника

Биография Леонида Ярмольника - РИА Новости, 22.01.2024

Биография Леонида Ярмольника

Советский и российский актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Исаакович Ярмольник родился 22 января 1954 года в городе Гродеково Приморского РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T02:00

2024-01-22T02:00

2024-01-22T02:00

справки

приморский край

леонид ярмольник

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Советский и российский актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Исаакович Ярмольник родился 22 января 1954 года в городе Гродеково Приморского края в семье военнослужащего. Детство и школьные годы прошли во Львове (Украина). В 1976 году окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина (ныне – Театральный институт имени Бориса Щукина), курс Юрия Катина-Ярцева.С 1976 года являлся актером Театра на Таганке. Дебютировал в спектакле Юрия Любимова "Мастер и Маргарита". Актер играл в спектаклях "Десять дней, которые потрясли мир", "Павшие и живые", "Час пик". В 1984 году, когда вместо Юрия Любимова на пост главного режиссера театра был назначен Анатолий Эфрос, Ярмольник принял решение уйти из театра.В 2010 году он вернулся на театральную сцену. Артист исполнил главную роль в спектакле "С наступающим…" на сцене "Современника". В 2015 году на сцене театра "Русская песня" состоялась премьера обновленной версии спектакля под названием "И снова с наступающим", главные роли в котором исполнили Леонид Ярмольник и Николай Фоменко.В настоящее время на сцене "Современника" играет в спектакле "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита". В кино дебютировал в 1974 году, исполнив роль Ромео в телефильме Инессы Селезневой "Ваши права?". Первой работой, после которой на молодого актера обратили внимание, стал фильм "Сыщик", в котором Ярмольник сыграл бандита Гнуса. В это же время вышла картина Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен", в которой артист исполнил роль Феофила – сына барона Мюнхгаузена.Настоящую популярность Ярмольнику принесла эстрадная миниатюра "Цыпленок табака" (1979), показанная в программе "Вокруг смеха".В 1980-е годы Леонид Ярмольник снимался в картинах "Женщина в белом" (1981), "Сашка" (1981), "Возвращение резидента" (1982), "Ищите женщину" (1982), "Пеппи Длинныйчулок" (1984), "Капитан Фракасс" (1984), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Михайло Ломоносов" (1986), "Конец операции "Резидент" (1986), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Француз" (1988), "Две стрелы. Детектив каменного века" (1989), "Руанская дева по прозвищу Пышка" (1989), "Частный детектив или Операция "Кооперация" (1989) и др.В 1990-е годы снялся в трагикомедии "Паспорт" (1990), эксцентричных комедиях "7 дней с русской красавицей" (1991), "Вальс золотых тельцов" (1992), приключенческом фильме "Одиссея капитана Блада" (1991), комедийной мелодраме "Московские каникулы" (1995) и др.В настоящее время фильмография актера насчитывает более 100 работ в кино. Среди картин последних лет, где снимался Ярмольник, – "Одесса" (2019), "За нас с вами" (2023), телесериалы "Неприличные деньги" (2021), "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" (2023) и др. Леонид Ярмольник занимается продюсированием фильмов. Среди его проектов – кинокартины "Московские каникулы" (1995), "Перекресток" (1998), "Барак" (1999), "Мой сводный брат Франкенштейн" (2004), "Тиски" (2007), "Стиляги" (2008), "Ку! Кин-дза-дза" (2012), "Ночные стражи" (2016), "Одесса" (2019), "День мертвых" (2021).В 1990-х годах Ярмольник вел передачи на радио, стал учредителем и президентом студии "L-клуб", которая занималась дистрибуцией фильмов, а также на телевидении (с февраля 1993 года по декабрь 1997 года) вел передачу с одноименным названием. Позднее также на телевидении вел телепередачи "Золотая лихорадка" (1997-1998), "Отель" (1999), "Гараж" (2000) и "Форт Боярд" (2003-2006). В сезоне 2014 года был членом жюри в телешоу "Точь-в-точь". Был членом жюри КВН. В 2017 году принял участие в телепередаче "Короли фанеры" на Первом канале.В 2014 году на Первом канале вышел документальный фильм Константина Смилга о жизни актера под названием "Леонид Ярмольник: Я – счастливчик!". В сентябре 2014 года участвовал в выборах депутатов Московской городской думы от партии "Гражданская платформа", но проиграл, набрав 27% голосов избирателей.Леонид Ярмольник – лауреат Государственной премии России (2000). Трехкратный обладатель премии "Ника": за 1999 год в номинации "лучшая роль второго плана", за 2014 и 2019 годы в номинации "лучшая мужская роль".Супруга Леонида Ярмольник – Оксана Ярмольник (Афанасьева) – дизайнер, театральный художник по костюмам и актриса. Дочь Александра Ярмольник – художник по стеклу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, приморский край, леонид ярмольник