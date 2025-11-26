Ярмольник, Снигирь и Цыганов дадут показания по делу актрисы Тарасовой

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Артисты Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов дадут показания по делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.

Уже приступивший к даче показаний Ярмольник охарактеризовал Тарасову как очень талантливую молодую актрису.

"Она высочайшего класса профессионал... всегда украшение тех работ, в которых она участвует", - ответил артист на вопрос, насколько она значима для профессии.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".