26.11.2025
15:34 26.11.2025
Ярмольник, Снигирь и Цыганов дадут показания по делу актрисы Тарасовой
2025
россия, московская область (подмосковье), аглая тарасова, леонид ярмольник, юлия снигирь, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Аглая Тарасова, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь, Происшествия
Актриса Аглая Тарасова на заседании Домодедовского суда Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Актриса Аглая Тарасова на заседании Домодедовского суда Московской области. Архивное фото
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Артисты Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов дадут показания по делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала Домодедовского суда Московской области.
"Мы просим допросить актеров Леонида Ярмольника, Юлию Снигирь и Евгения Цыганова по обстоятельствам характеристики личности подсудимой. Явку в суд мы обеспечили", - заявил ее адвокат.
Суд рассмотрит часть материалов по делу актрисы Тарасовой в закрытом режиме
Вчера, 15:12
Уже приступивший к даче показаний Ярмольник охарактеризовал Тарасову как очень талантливую молодую актрису.
"Она высочайшего класса профессионал... всегда украшение тех работ, в которых она участвует", - ответил артист на вопрос, насколько она значима для профессии.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Аглая Тарасова пришла в суд с мамой
5 ноября, 17:34
 
Россия Московская область (Подмосковье) Аглая Тарасова Леонид Ярмольник Юлия Снигирь Происшествия
 
 
