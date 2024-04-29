https://ria.ru/20240429/letuchiy_korabl-1942979421.html

Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей

Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 29.04.2024

Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей

Музыкальная сказка "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T02:45

2024-04-29T02:45

2024-04-29T02:45

культура

андрей бурковский

леонид ярмольник

полина гагарина

фонд кино

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Музыкальная сказка "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Фильм "Летучий корабль" по мотивам знаменитого советского мультфильма вышел в российский прокат 21 марта. "Общие сборы - 1 000 021 672 рубля", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Главные роли а фильме исполнили Александр Метелкин и Ксения Трейсер. Кроме того, в фильме снялись Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Федор Добронравов и Сергей Гармаш.

https://ria.ru/20240429/kinoprokat-1942975592.html

https://ria.ru/20240426/mmkf-1942622050.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей бурковский, леонид ярмольник, полина гагарина, фонд кино