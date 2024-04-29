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Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 29.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:45 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/letuchiy_korabl-1942979421.html
Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 29.04.2024
Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей
Музыкальная сказка "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T02:45
2024-04-29T02:45
культура
андрей бурковский
леонид ярмольник
полина гагарина
фонд кино
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Музыкальная сказка "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Фильм "Летучий корабль" по мотивам знаменитого советского мультфильма вышел в российский прокат 21 марта. "Общие сборы - 1 000 021 672 рубля", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Главные роли а фильме исполнили Александр Метелкин и Ксения Трейсер. Кроме того, в фильме снялись Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Федор Добронравов и Сергей Гармаш.
https://ria.ru/20240429/kinoprokat-1942975592.html
https://ria.ru/20240426/mmkf-1942622050.html
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андрей бурковский, леонид ярмольник, полина гагарина, фонд кино
Культура, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Фонд кино
Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей

ЕАИС: музыкальная сказка "Летучий корабль" собрала более миллиарда рублей

© Фото : кинопрокатная компания "Наше кино"На съемках фильма "Летучий корабль"
На съемках фильма Летучий корабль - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : кинопрокатная компания "Наше кино"
На съемках фильма "Летучий корабль". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Музыкальная сказка "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя заработала в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Фильм "Летучий корабль" по мотивам знаменитого советского мультфильма вышел в российский прокат 21 марта.
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"Общие сборы - 1 000 021 672 рубля", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Главные роли а фильме исполнили Александр Метелкин и Ксения Трейсер. Кроме того, в фильме снялись Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Федор Добронравов и Сергей Гармаш.
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КультураАндрей БурковскийЛеонид ЯрмольникПолина ГагаринаФонд кино
 
 
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