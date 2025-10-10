Бахрушинский музей открыл обновленную мастерскую сценографа Боровского

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мастерская театрального художника Давида Боровского открылась в Москве в среду после масштабного обновления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бахрушинского театрального музея.

« "Бахрушинский театральный музей презентует первый объект музейно-театральной экосистемы, открывающий двери после масштабного обновления - мастерскую Давида Боровского. Это новая точка притяжения на культурной карте Москвы и модель музейной институции следующего поколения. Мы выходим за границы "музея-в-витрине" и создаем культурное пространство, в котором живет, творит и развивается современный театр и его зритель", - приводятся в сообщении слова гендиректора музея Кристины Трубиновой.

По ее словам, с 2021 года Бахрушинский театральный музей реализует масштабный проект по обновлению и развитию. Миссия музея заключается в том, чтобы не просто сохранить театральное наследие, а говорить на живом языке современной культуры, вовлекая новые аудитории.

« "Мы создаём экосистему культурного участия, где посетитель становится не зрителем, а соавтором. Открытие музея-мастерской Давида Боровского - это важный этап в реализации стратегии развития музея. Отдельные слова благодарности - сыну мастера Александру Боровскому, куратору научной концепции экспозиции, вдове художника Марине Писной, а также вдове Сергея Бархина Елене Козельковой и театральному художнику Эдуарду Кочергину", - добавила Трубинова.

Первым проектом мастерской Боровского стала выставка "От и До...", которая рассказывает о том, как из первых идей и эскизов рождается сценический мир. В разделе "От" представлена масштабная инсталляция - "лоскутное одеяло" из более чем 700 черновиков Боровского. В части "До" отражен результат многолетних поисков: финальные эскизы костюмов и макеты декораций, созданные Боровским для постановок Юрия Любимова, Анатолия Эфроса, Льва Додина и других режиссеров.

Гости мастерской смогут попробовать себя в качестве театрального художника: создать эскиз, собрать макет, увидеть, как рождается сценическое пространство, и прикоснуться к наследию Боровского. Площадка представляет собой творческую лабораторию нового типа, где наряду с произведениями из собрания Бахрушинского музея будут представлены работы современных художников, сценографов и режиссеров.