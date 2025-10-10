кристина трубинова, юрий любимов, анатолий эфрос, владимир машков, театр на таганке, леонид ярмольник, культура, выставки, музеи, москва, театральный музей имени бахрушина, театр
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Юрий Любимов, Анатолий Эфрос, Владимир Машков, Театр на Таганке, Леонид Ярмольник, Культура, Выставки, Музеи, Москва, Театральный музей имени Бахрушина, Театр
Бахрушинский музей открыл обновленную мастерскую сценографа Боровского
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мастерская театрального художника Давида Боровского открылась в Москве в среду после масштабного обновления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бахрушинского театрального музея.
«
"Бахрушинский театральный музей презентует первый объект музейно-театральной экосистемы, открывающий двери после масштабного обновления - мастерскую Давида Боровского. Это новая точка притяжения на культурной карте Москвы и модель музейной институции следующего поколения. Мы выходим за границы "музея-в-витрине" и создаем культурное пространство, в котором живет, творит и развивается современный театр и его зритель", - приводятся в сообщении слова гендиректора музея Кристины Трубиновой.
По ее словам, с 2021 года Бахрушинский театральный музей реализует масштабный проект по обновлению и развитию. Миссия музея заключается в том, чтобы не просто сохранить театральное наследие, а говорить на живом языке современной культуры, вовлекая новые аудитории.
«
"Мы создаём экосистему культурного участия, где посетитель становится не зрителем, а соавтором. Открытие музея-мастерской Давида Боровского - это важный этап в реализации стратегии развития музея. Отдельные слова благодарности - сыну мастера Александру Боровскому, куратору научной концепции экспозиции, вдове художника Марине Писной, а также вдове Сергея Бархина Елене Козельковой и театральному художнику Эдуарду Кочергину", - добавила Трубинова.
Первым проектом мастерской Боровского стала выставка "От и До...", которая рассказывает о том, как из первых идей и эскизов рождается сценический мир. В разделе "От" представлена масштабная инсталляция - "лоскутное одеяло" из более чем 700 черновиков Боровского. В части "До" отражен результат многолетних поисков: финальные эскизы костюмов и макеты декораций, созданные Боровским для постановок Юрия Любимова, Анатолия Эфроса, Льва Додина и других режиссеров.
Гости мастерской смогут попробовать себя в качестве театрального художника: создать эскиз, собрать макет, увидеть, как рождается сценическое пространство, и прикоснуться к наследию Боровского. Площадка представляет собой творческую лабораторию нового типа, где наряду с произведениями из собрания Бахрушинского музея будут представлены работы современных художников, сценографов и режиссеров.
Мемориальный музей Давида Боровского был учрежден в 2009 году в рамках соглашения между Бахрушинским театральным музеем, вдовой художника Мариной Писной и Московским союзом художников. Постоянная экспозиция музея включает около 600 предметов, а его библиотечный фонд - 2,3 тысячи единиц хранения. Музей долгое время оставался камерным. После обновления общая площадь мастерской достигла 400 квадратных метров, появились выставочный зал для временных выставок, библиотека с читальным залом, открытая коворкинг-зона для работы и общения и макетная мастерская для занятий молодых сценографов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.