Рейтинг@Mail.ru
Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/churikova-2073251047.html
Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму
Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 09.02.2026
Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму
Телеведущая Яна Чурикова в беседе с РИА Новости прокомментировала предложение партии "Зеленые" пойти от них на выборы в Госдуму, отметив, что считает для себя... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:00:00+03:00
2026-02-09T17:00:00+03:00
россия
яна чурикова
полина гагарина
леонид ярмольник
госдума рф
выборы в государственную думу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050063738_0:46:3176:1833_1920x0_80_0_0_31f02574e6588cf99d6c61bbc08a11ff.jpg
https://ria.ru/20260206/gosduma-2072772737.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050063738_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_b2be5dcc123c60bf28941dcca397b39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, яна чурикова, полина гагарина, леонид ярмольник, госдума рф, выборы в государственную думу
Россия, Яна Чурикова, Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Госдума РФ, Выборы в Государственную думу
Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму

Чурикова прокомментировала предложение «Зеленых» пойти на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТелеведущая Яна Чурикова
Телеведущая Яна Чурикова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Телеведущая Яна Чурикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова в беседе с РИА Новости прокомментировала предложение партии "Зеленые" пойти от них на выборы в Госдуму, отметив, что считает для себя более ценным статус независимого эксперта.
Ранее российская экологическая партия "Зеленые" направила певице Полине Гагариной, заслуженной артистке РФ Илоне Броневицкой, актеру Леониду Ярмольнику, телеведущим Яне Чуриковой и Елене Летучей предложения принять от них участие в выборах депутатов Государственной думы в 2026 году.
"Для меня более ценным является то, что я не завишу ни от какой политической силы. К тому же, депутатом нельзя работать "по совместительству". Если уж работать – так работать, а "свадебный генерал" – это не моё. Могу быть полезна в качестве независимого эксперта", - сказала Чурикова.
Телеведущая также отметила, что положительно относится к попыткам консолидации экологических сил в стране. По ее словам, в России пока отсутствует единое экологическое движение, несмотря на наличие большого числа активистов и организаций, реально работающих в этой сфере.
"Много людей, организаций, кто действительно меняет мир, но, к сожалению, зачастую это борьба амбиций и попытка "примазаться". Инфлюэнсеры, кстати, могут помогать личным примером", - добавила Чурикова.
Певица Полина Гагарина. - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Зеленые" будут рады, если Гагарина пойдет от них на выборы в Госдуму
6 февраля, 18:27
 
РоссияЯна ЧуриковаПолина ГагаринаЛеонид ЯрмольникГосдума РФВыборы в Государственную думу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала