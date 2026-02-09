https://ria.ru/20260209/churikova-2073251047.html
Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму
Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму
россия
яна чурикова
полина гагарина
леонид ярмольник
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
россия, яна чурикова, полина гагарина, леонид ярмольник, госдума рф, выборы в государственную думу
Россия, Яна Чурикова, Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Госдума РФ, Выборы в Государственную думу
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова в беседе с РИА Новости прокомментировала предложение партии "Зеленые" пойти от них на выборы в Госдуму, отметив, что считает для себя более ценным статус независимого эксперта.
Ранее российская экологическая партия "Зеленые" направила певице Полине Гагариной
, заслуженной артистке РФ
Илоне Броневицкой, актеру Леониду Ярмольнику
, телеведущим Яне Чуриковой
и Елене Летучей
предложения принять от них участие в выборах депутатов Государственной думы в 2026 году.
"Для меня более ценным является то, что я не завишу ни от какой политической силы. К тому же, депутатом нельзя работать "по совместительству". Если уж работать – так работать, а "свадебный генерал" – это не моё. Могу быть полезна в качестве независимого эксперта", - сказала Чурикова.
Телеведущая также отметила, что положительно относится к попыткам консолидации экологических сил в стране. По ее словам, в России пока отсутствует единое экологическое движение, несмотря на наличие большого числа активистов и организаций, реально работающих в этой сфере.
"Много людей, организаций, кто действительно меняет мир, но, к сожалению, зачастую это борьба амбиций и попытка "примазаться". Инфлюэнсеры, кстати, могут помогать личным примером", - добавила Чурикова.