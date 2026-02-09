Чурикова ответила на предложение партии "Зеленые" баллотироваться в Госдуму

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова в беседе с РИА Новости прокомментировала предложение партии "Зеленые" пойти от них на выборы в Госдуму, отметив, что считает для себя более ценным статус независимого эксперта.

"Для меня более ценным является то, что я не завишу ни от какой политической силы. К тому же, депутатом нельзя работать "по совместительству". Если уж работать – так работать, а "свадебный генерал" – это не моё. Могу быть полезна в качестве независимого эксперта", - сказала Чурикова.

Телеведущая также отметила, что положительно относится к попыткам консолидации экологических сил в стране. По ее словам, в России пока отсутствует единое экологическое движение, несмотря на наличие большого числа активистов и организаций, реально работающих в этой сфере.