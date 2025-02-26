Топ-20 лучших комедий 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть

Подборка смешных комедий 2024 года: топ-20 фильмов с высоким рейтингом на любой вкус – семейные, молодежные с красочными, интересными и веселыми сюжетами, которые уже можно посмотреть онлайн – в материале РИА Новости.

Лучшие комедии 2024 года

В 2024 году режиссеры всего мира порадовали нас своими новинками. В список лучших комедий вошли как отечественные, так и зарубежные кинокартины для теплого семейного вечера, романтического ужина, просмотра с друзьями.

Комедии с высоким рейтингом

Топ-20 лучших новинок 2024 года, которые поднимут настроение.

“Лед 3”

Дата выхода: 14 февраля 2024

Режиссёр: Юрий Хмельницкий

Продолжительность фильма: 2 часа 14 минут

Рейтинг IMDb: 6,0

Рейтинг на “Кинопоиске”: 8,2

Краткий сюжет

Юная фигуристка Надя идёт по стопам мамы и мечтает о “Кубке Льда”. Отцу трудно поверить, что дочь взрослая, он оберегает ее от любых трудностей, в том числе от опасной мечты и дерзкого ухажёра из Москвы . Но для настоящей любви препятствий не существует.

© Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3" © Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3"

“Воображаемые друзья”

Дата выхода: 17 мая 2024

Режиссер: Джон Красински

В главных ролях: , Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж Райан Рейнольдс , Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж

Продолжительность фильма: 1 час 44 минуты

Рейтинг IMDb: 6,4

Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,5

Краткий сюжет

12-летняя Беа рано лишилась матери и вынуждена переехать к бабушке, пока ее отец находится в больнице. Девочка знакомится с соседом Кэлом, с которым у них есть одна общая способность – видеть и слышать странных существ. Это воображаемые друзья детей, которые страдают от того, что остались никому не нужными. Беа и Кэлвин решают помочь созданиям воссоединиться со своими старыми друзьями.

© Paramount Pictures (2024) Кадр из фильма "Воображаемые друзья" © Paramount Pictures (2024) Кадр из фильма "Воображаемые друзья"

“Рики Стэники”

Дата выхода: 7 марта 2024

Режиссер: Питер Фаррелли

В главных ролях: , Джон Сина, Эндрю Сантино, Жермен Фаулер, Лекс Скотт Дэвис Зак Эфрон , Джон Сина, Эндрю Сантино, Жермен Фаулер, Лекс Скотт Дэвис

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 52 минуты

Рейтинг IMDb: 6,2

Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,2

Краткий сюжет

Еще в детстве трое приятелей выдумали мальчишку Рики Стэники, чтобы свалить на него поджог соседского дома. Позже Рики становится виновником всех бед в жизни друзей. И даже двадцать лет спустя выпутаться из любой неловкой ситуации им помогает старина Стэники. Жены очень хотят познакомиться с загадочным Рики, поэтому парням приходится экстренно искать актера на его роль. Но все идет совсем не по плану.

© Bright White Light (2024) Кадр из фильма "Рики Стэники” © Bright White Light (2024) Кадр из фильма "Рики Стэники”

“Неожиданные связи”

Дата выхода: 11 апреля 2024

Режиссер: Жюльен Эрве

В главных ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу

Продолжительность фильма: 1 час 32 минуты

Рейтинг IMDb: 5,8

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,2

Краткий сюжет

Влюбленные Алиса и Франсуа из разных социальных слоёв, но это не является преградой для настоящей любви. Пара собирается пожениться и по этому случаю им предстоит познакомить своих родителей. В качестве сюрприза молодые люди дарят родителям результаты ДНК-тестов. Тайна их происхождения оказывается настоящим потрясением для всех.

© Canal+ [fr] (2024) Кадр из фильма "Неожиданные связи” © Canal+ [fr] (2024) Кадр из фильма "Неожиданные связи”

“Дэдпул и Росомаха”

Дата выхода: 22 июля 2024

Режиссер: Шон Леви

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Райан Рейнольдс, Хью Джекман , Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Каран Сони

Страна: США

Продолжительность фильма: 2 часа 8 минут

Рейтинг IMDb: 7,6

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,4

Краткий сюжет

Мистер Парадокс – агент Управления временными изменениями. Он отслеживает работу мультивселенной и вынужден обрезать линию, в которой находится Дэдпул. Он предлагает Уэйду примкнуть к Мстителям в священном таймлайне. Единственным вариантом предотвратить гибель вселенной Дэдпула неожиданно оказывается возвращение трагически погибшего Росомахи. Уэйду придется непросто в поисках версии мутанта во различных параллельных вселенных.

© 20th Century Studios (2024) Кадр из фильма “Дэдпул и Росомаха” © 20th Century Studios (2024) Кадр из фильма “Дэдпул и Росомаха”

“Летучий корабль”

Дата выхода: 21 марта 2024

Режиссер: Илья Учитель

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 40 минут

Рейтинг IMDb: 3,8

Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,1

Краткий сюжет

Киноверсия знаменитой сказки. Царь намеревается отдать дочь Забаву замуж за единственного сына богатого Полкана. Но царевна мечтает о настоящей любви. Внезапная встреча с простым, добрым и обаятельным матросом Иваном нарушает планы коварного Полкана по завоеванию короны. В арсенале злодея темная магия и несметные богатства, но на стороне Ивана в этом соперничестве волшебные создания, настоящие чувства и мечты.

© Кинопрокатная компания "Наше кино" Кадр из фильма "Летучий корабль" © Кинопрокатная компания "Наше кино" Кадр из фильма "Летучий корабль"

“Бременские музыканты”

Дата выхода: 1 января 2024

Режиссёр: Алексей Нужный

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 56 минут

Рейтинг IMDb: 4,6

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,3

Краткий сюжет

Главные герои, бродячие артисты из Бремена – Трубадур и его друзья-самозванцы – Пес, Кошка, Осел и Петух должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит им опасным приключением – ловушками, интригами и преследованиями гениального и злого Сыщика.

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Бременские музыканты" © Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Бременские музыканты"

“Тур с "Иванушками"

Дата выхода: 18 июня 2024

Режиссер: Марк Горобец

В главных ролях: , Ольга Сухарева, Анна Пескова, Александрина Олексюк Агата Муцениеце , Ольга Сухарева, Анна Пескова, Александрина Олексюк

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 48 минут

Рейтинг IMDb: 5,3

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,0

Краткий сюжет

Музыкальное роуд-муви о трех подругах, которые решают сбежать от серых будней и семейных проблем. В память о подруге Вике они отправляются вслед за туром “ Иванушек International ”, от которых фанатели в юности, чтобы, наконец, увидеть кумиров детства и передать письмо от Вики “рыжему из „Иванушек“. Дочь-подросток одной из героинь едет вместе с ними.

© Monumental Pictures / Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками" © Monumental Pictures / Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками"

“Маме снова 17”

Дата выхода: 19 сентября 2024

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 48 минут

Рейтинг IMDb: 5,5

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,5

Краткий сюжет

Беззаботная Ольга в свои 17 лет собирается избавиться от нежелательной беременности, но переносится из 2005 в 2024 год. Она мать-одиночка и директриса школы – Ольга Васильевна Глаголина, ее сын уже учится в выпускном классе. Девочка в теле женщины должна научиться ответственности, материнству и благоразумию, но она ведет себя как настоящая оторва.

© START (2024) Кадр из фильма "Маме снова 17" © START (2024) Кадр из фильма "Маме снова 17"

“Тельма”

Дата выхода: 18 января 2024

Режиссер: Джош Марголин

В главных ролях: Джун Скуибб, Фред Хекинджер, Ричард Раундтри, Паркер Поузи, Кларк Грегг, Малкольм Макдауэлл

© Bandwagon (2024) Кадр из фильма "Тельма" © Bandwagon (2024) Кадр из фильма "Тельма"

Продолжительность фильма: 1 час 38 минут

Рейтинг IMDb: 7

Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,7

Краткий сюжет

Неизвестный звонит старушке Тельме и, выдавая себя за ее обожаемого внука, обманывает доверчивую женщину. Когда афера мошенника раскрывается, Тельма не желает сидеть и ждать помощи от родственников и полиции. Героиня не сдается и берет все в свои руки. Вместе со старым приятелем обманутая женщина отправляется на поиски злоумышленника на электроскутере и устраивает погоню, чтобы вернуть свои средства.

“Беляковы в отпуске”

Дата выхода: 26 сентября 2024

Режиссер: Александр Назаров

В главных ролях:

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты

Рейтинг IMDb: 4,8

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,3

Краткий сюжет

Семья Беляковых из Таганрога отправляется в Турцию отдохнуть, но долгожданный отпуск омрачает то, что по ошибке глава семейства Сергей оплатил отель на следующий год. Кроме того, они встречаются здесь с Дубравиными, обеспеченным семейством, с которыми конкурируют еще со школьной скамьи. Беляковы изображают проживание в шикарном люксе, ночуя на самом деле, где придется. Управляющий Али начинает охоту на незаконно отдыхающих в отеле постояльцев. Сергею предстоит разрулить эту ситуацию.

© ТНТ (2024) Кадр из фильма "Беляковы в отпуске" © ТНТ (2024) Кадр из фильма "Беляковы в отпуске"

“Танцуй, Селедка!”

Дата выхода: 18 января 2024

Режиссер: Александра Лупашко

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 39 минут

Рейтинг IMDb: 6,3

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,1

Краткий сюжет

История сложных взаимоотношений отца с дочерью. Жанна повзрослела и перебралась в Москву. В детстве именно папа дал ей ненавистное прозвище Селедка. Он выпивал, изменял жене и бросил семью много лет назад. Его внезапная смерть вынуждает девушку вернуться в родной городок и организовывать похороны. Жанне начинает являться дух мертвого отца, он продолжает называть ее “селёдкой” и уговаривает провести последний день вместе. Непутевому отцу выпадает шанс наладить отношения с дочерью и они отправляются в безумную поездку по местам детства.

© Кинокомпания CTB / СТВ (2023) Кадр из фильма "Танцуй, Селёдка!" © Кинокомпания CTB / СТВ (2023) Кадр из фильма "Танцуй, Селёдка!"

“Конец Славы”

Дата выхода: 1 февраля 2024

Режиссер: Марюс Вайсберг

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 36 минут

Рейтинг IMDb: 5,4

Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,8

Краткий сюжет

Слава Агеев – известный и талантливый киноактёр, но своими необдуманными поступками он разрушает карьеру, теряет множество возможностей, обретает недоброжелателей и обрастает долгами. Его агент Антон подкидывает идею, как вернуть артиста в шоу-бизнес и избавиться от накопившихся проблем. Слава идет на радикальные меры – он должен инсценировать свою смерть, а после – “воскреснуть”. Чем обернется этот безумный план?

© Yellow, Black & White (2023) Кадр из фильма "Конец Славы" © Yellow, Black & White (2023) Кадр из фильма "Конец Славы"

“Каскадеры”

Дата выхода: 12 марта 2024

Режиссер: Дэвид Литч

В главных ролях: , Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Уинстон Дьюк, Тереза Палмер Райан Гослинг , Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Уинстон Дьюк, Тереза Палмер

Страна: США

Продолжительность фильма: 2 часа 6 минут

Рейтинг IMDb: 6,8

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,1

Краткий сюжет

Кольт Сиверс – каскадер, который после несчастного случая уходит из профессии в парковщики. Но внезапно получает предложение отправиться в Австралию , где его бывшая возлюбленная пробует снять свой первый фильм. Кольту предстоит разыскать исполнителя главной роли и попытаться вернуть девушку, применяя каскадерские навыки в реальных условиях, а не на съемочной площадке.

© 87North (2024) Кадр из фильма "Каскадеры" © 87North (2024) Кадр из фильма "Каскадеры"

“Лето. Нулевые”

Дата выхода: 21 марта 2024

Режиссер: Сергей Илютин

В главных ролях: Тимофей Кочнев, Кирилл Доронин, Иван Федоров

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 29 минут

Рейтинг IMDb: 5,5

Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,8

Краткий сюжет

Середина 2000-х, сюжет разворачивается в маленьком городке Тверской области. Пятнадцатилетний Сашка планирует привычно провести летние каникулы: отдыхать на речке с друзьями, тусоваться на дискотеке и играть в приставку. Но это лето будет особенным для героя – первая любовь, ответственность и взрослые проблемы.

© Киностудия Соль (2023) Кадр из фильма "Лето. Нулевые" © Киностудия Соль (2023) Кадр из фильма "Лето. Нулевые"

“Холоп 2”

Дата выхода: 1 января 2024 года

Страна: Россия

Продолжительность фильма: 1 час 59 минут

Рейтинг IMDb: 5,7

Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,2

Краткий сюжет

После пережитой “терапии” Гриша имеет обостренное чувство справедливости и не может смириться с тем, как кто-то прожигает свою жизнь. На отдыхе он встречает избалованную и развязную Катю – дочь влиятельной чиновницы. Девушка уверена, что ей все сойдет с рук. Гриша решает перевоспитать наглую особу, которая упивается свободой и безнаказанностью. Он собирает актёров и похищает ее. Катя оказывается в условиях начала 19-го века и со временем осознает, что придётся менять свое поведение и жизненные принципы.

© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2" © Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2"

“Папа”

Дата выхода: 13 июня 2024

Режиссер: Тони Голдуин.

В главных ролях: Бобби Каннавале, Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро , Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг, Уильям Фицджеральд.

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 40 минут

Рейтинг IMDb: 6,5

Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,3

Краткий сюжет

Макс Бернал в прошлом успешный сценарист, а в настоящее время не самый удачный стендап-комик. Он стремится стать хорошим отцом для своего 11-летнего сына Эзры с расстройством аутистического спектра. После того, как мальчика снова исключают из школы, перед героем встает выбор – карьера или отношения с сыном. Вместе они отправляются в поездку по стране, их ждут удивительные приключения и возможность научиться лучше понимать друг-друга.

© Wayfarer Studios (2023) Кадр из фильма "Папа" © Wayfarer Studios (2023) Кадр из фильма "Папа"

“Герой наших снов”

Дата выхода: 14 марта 2024

Режиссер: Кристоффер Боргли

В главных ролях: Лили Бёрд, Лили Бёрд, Николас Кейдж , Джессика Клемент, Джулианна Николсон, Стар Слэйд, Дэвид Клейн, Калеб Хорн

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 42 минуты

Рейтинг IMDb: 6,9

Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,2

Краткий сюжет

Пол Мэтьюс – неприметный профессор, скучная жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда он внезапно является во снах множеству людей одновременно. Он становится настоящей звездой, мелькает по телевизору и считает, что популярность притянет за собой признание его научной деятельности. Однако с его образом во снах происходят метаморфозы, что оборачивается для профессора настоящим кошмаром.

© A24 (2023) Кадр из фильма "Герой наших снов" © A24 (2023) Кадр из фильма "Герой наших снов"

“Красотки в бегах”

Дата выхода: 12 марта 2024

В главных ролях: Маргарет Куолли, Джеральдин Висванатан, Бини Фелдштейн, Колман Доминго, Джои Злотник, С.Дж. Уилсон

Продолжительность фильма: 1 час 24 минуты

Рейтинг IMDb: 5,4

Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,2

Краткий сюжет

Лучшие подруги Джейми и Мэриан в конце 90-х отправляются в неожиданное автопутешествие к тете в Таллахасси . Девушки берут машину на перегон и даже не подозревают, что находится в багажнике. Из-за оплошности сотрудника автопарка, который перепутал транспорт, по следу девушек направляется местная мафия. Им придется решать не только свои проблемы, но и дела криминального мира.

© Focus Features (2024) Кадр из фильма "Красотки в бегах" © Focus Features (2024) Кадр из фильма "Красотки в бегах"

"Бар “МоскваЧики"

Дата выхода: 12 июня 2024

Режиссер: Анарио Мамедов

Страна: Россия

© Берг Саунд (2024) Кадр из фильма "Бар "МоскваЧики" © Берг Саунд (2024) Кадр из фильма "Бар "МоскваЧики"

Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты

Рейтинг IMDb: 5,1

Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,4

Краткий сюжет