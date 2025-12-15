https://ria.ru/20251215/jarmolnik-2062030392.html
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа - РИА Новости, 15.12.2025
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа
Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:41:00+03:00
2025-12-15T05:41:00+03:00
2025-12-15T06:53:00+03:00
россия
леонид ярмольник
общество
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153223/48/1532234812_0:225:2844:1825_1920x0_80_0_0_c17ba4045df2341ac653f8745c785a72.jpg
https://ria.ru/20250503/vernik-2014737913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153223/48/1532234812_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_2867e07fad364518310e24d29f12da5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид ярмольник, общество
Россия, Леонид Ярмольник, Общество, Шоубиз
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа
РИА Новости: Ярмольника оштрафовали за неоплату другого штрафа
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказано в материалах.
Ярмольника
привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
(неуплата административного штрафа в срок). По ней грозит наложение административного штрафа в двухкратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.