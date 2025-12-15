Рейтинг@Mail.ru
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа - РИА Новости, 15.12.2025
Шоубиз
 
05:41 15.12.2025 (обновлено: 06:53 15.12.2025)
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа - РИА Новости, 15.12.2025
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа
Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА... РИА Новости, 15.12.2025
россия
леонид ярмольник
общество
шоубиз
россия, леонид ярмольник, общество
Россия, Леонид Ярмольник, Общество, Шоубиз
Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа

РИА Новости: Ярмольника оштрафовали за неоплату другого штрафа

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказано в материалах.
Ярмольника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). По ней грозит наложение административного штрафа в двухкратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.
Шоубиз
 
 
