Ярмольника наказали в двухкратном размере за неуплату штрафа

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказано в материалах.

За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.