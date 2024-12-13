Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть

Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2024 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть — в материале РИА Новости.

Лучшие русские фильмы 2024 года

В 2024 году российский кинематограф продолжает радовать разнообразием жанров, увлекательными сценариями и качественной графикой. Топ-20 лучших российских фильмов 2024 года, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах, основан на зрительских оценках.

Мастер и Маргарита

Дата выхода: 25 января 2024 года

Режиссер: Михаил Локшин

Жанр: Драма, Фэнтези, Мелодрама

Актеры: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Александр Яценко, Евгений Князев, Данил Стеклов

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 37 минут

© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023) Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" © Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023) Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

Действие происходит в 1930-х годах прошлого века. Писатель, роман которого про Понтия Пилата запретила цензура, создает новую книгу, в ней Сатана (Воланд) появляется в Москве и отравляет жизнь партийным чиновникам. В результате многие из них либо умирают, либо оказываются в психиатрической больнице. Действие происходит в двух параллельных мирах: в реальности Мастер - это советский писатель, которого травят за написанную им пьесу. Его поддерживает и любит замужняя женщина - Маргарита, она и вдохновляет писателя на создание нового произведения. В параллельном фантастическом мире мы видим футуристическую столицу, в которой Воланд и его команда творят хаос.

Майор Гром: Игра

© Bubble Studios (2024) Кадр из фильма "Майор Гром: Игра" © Bubble Studios (2024) Кадр из фильма "Майор Гром: Игра"

Дата выхода: 23 мая 2024

Режиссер: Олег Трофим

Жанр: боевик, приключения

Актеры: Артем Габрелянов, Николай Шишкин, Екатерина Краснер

В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Александр Коломиец

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 48 минут

Прошел год, после того, как неподкупный майор полиции Игорь Гром победил Чумного Доктора. Герою ставят памятник, снимают о нем фильм, его образ используется в производстве игрушек. Майор продолжает раскрывать одно дело за другим, ловит толпы преступников и наслаждается славой. Но почить на лаврах Грому не дано: в Санкт-Петербурге появляется злой гений Призрак, который начинает уничтожать памятники архитектуры. Чиновница Мария Архипова решает, что полиция не справится с таким противником и закупает дроны у голландского предпринимателя, он должны заменить людей и обезвредить преступника. Призрак публично объявляет майора обманщиком и вызывает его на дуэль: Грому приходится решать множество головоломок: если герой не справится - пострадают люди. Ситуация усугубляется тем, что общество начинает все меньше доверять ему.

Фрау

© Форест-Фильм (2023) Кадр из фильма "Фрау" © Форест-Фильм (2023) Кадр из фильма "Фрау"

Дата выхода: 14 марта 2024

Режиссер:Любовь Мульменко

Жанр: драма, комедия

Актеры: Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья Линович

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 45 минут

Ваня работает продавцом в магазине “Рыболов и охотник”, живет в Перми в бабушкиной квартире, слушает старую музыку, смотрит советские мультфильмы и воображает себя героем средневековых романов. Он стеснителен, строго следует правилам приличия, называет всех женщин фрау. Кристина - девушка современная, танцует в балете, мечтает уехать от родителей, состоит в отношениях с женатым мужчиной, которые ее не ценит. Ваня влюбляется в молодую балерину, а она в порядке эксперимента разрешает ему сделать себя дамой сердца. Несмотря на различия, девушке рыцарь нравится: у них есть общее желание создать семью и страх одиночества. Однако Кристина планирует перевоспитать Ваню, чтобы адаптировать к современным реалиям.

Свет

© WISH Media (2023) Кадр из фильма "Свет" © WISH Media (2023) Кадр из фильма "Свет"

Дата выхода: 22 февраля 2024

Режиссер:Антон Коломеец

Жанр: драма

Актеры: Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Елена Жданова, Галина Алехина, Валерий Панков, Ян Ильвес, Дина Губайдуллина, Юлия Гоманюк, Павел Галынский

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 48 минут

Татьяна работает соцработником, у нее семья и много друзей, но наступает момент, когда она возвращается мыслями в прошлое: в 1975 году молодой амбициозной девушке 16 лет, у нее есть лучшая подруга Марина, с которой они вместе ходили на танцы, купались в речке и мечтали о будущем. Но все изменилось, когда в их жизни появился один мужчина. Сейчас Татьяне Сергеевне исполняется 60 лет, эту дату они с Мариной хотели отметить вместе, но подруги рядом нет. Фильм рассказывает о дружбе, любви и предательстве в жизни простой женщины.

Сто лет тому вперед

© Central Partnership Кадр из фильма "Сто лет тому вперед" © Central Partnership Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"

Дата выхода: 18 апреля 2024

Режиссер: Александр Андрющенко

Жанр: фантастика, приключения

Актеры:Андрей Золотарев, Александр Андрющенко, Ксения Мирошник

В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 22 минуты

Новая версия приключений героев из книги Кира Булычева об Алисе Селезневой. Простой мальчик Коля Герасимов живет в современной Москве, подросток случайно находит в школьном кабинете странное вещество под названием космеон, которое неожиданно переносит его на сто лет вперед. Там он знакомится с девочкой Алисой, она ищет свою маму, застрявшую в XXI веке и работающую там учителем. Подросткам придется вместе спасать мир от космических пиратов - им космеон необходим, чтобы захватить будущее - и пытаться вернуться в свое время.

Онегин

© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024) Кадр из фильма "Онегин" © К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024) Кадр из фильма "Онегин"

Дата выхода: 7 марта 2024

Режиссер: Сарик Андреасян

Жанр: мелодрама, драма

Актеры: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр Яцко

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Экранизация бессмертного романа Александра Пушкина. Евгений Онегин - аристократ, который проводит жизнь, разъезжая по балам и светским приемам. Неожиданно ему сообщают о болезни дяди, молодой человек с радостью уезжает из города, от надоевшей ему суеты и столичных развлечений в деревню. Но дядя умирает, оставив племяннику в наследство имение и деньги. Онегин живет за городом уединенно, погрузившись в размышления, сторонясь соседей, однако его отшельничество нарушает приехавший из-за границы юный Ленский - владелец соседней усадьбы. Он знакомит Евгения с молодой аристократкой Татьяной Лариной.

Тимир

© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" Кадр из фильма "Тимир" © Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" Кадр из фильма "Тимир"

Дата выхода: 25 января 2024

Режиссер: Николай Корякин

Жанр: драма, фантастика, комедия

Актеры: Альгис Данилов, Георгий Бессонов, Владислав Никаноров, Роман Дорофеев, Альберт Ноговицын, Жанна Никифорова, Дмитрий Алексеев, Василий Шумский, Дьулустаан Корнилов, Дайаана Григорьева

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 30 минут

Тимир - якутский мальчик, который после смерти матери из большого города попадает в глухую деревню к отцу. Там он не находит общего языка ни с отцом, ни с одноклассниками: его обижают и оскорбляют за то, что парень не приспособлен к деревенской жизни. Единственная отдушина - прогулки по лесу, о котором ходят зловещие истории. Все меняется после того, как Тимир встречает на свалке дух умершего мужчины, который начинает учить мальчика жизни.

Бременские музыканты

Дата выхода: 1 января 2024

Режиссер: Алексей Нужный

Жанр: приключения, семейный, фэнтези, комедия

Актеры: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 56 минут

© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Бременские музыканты" © Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Бременские музыканты"

Легендарная группа бродячих артистов снова вместе. Пес, Кошка, Осел, Петух и Трубадур сплотились, чтобы совершить невозможное и рассмешить дочь короля, которая давно скучает в своем замке и мечтает о побеге. Теперь все современно: Трубадур играет на электрогитаре, а его подруга принцесса думает о ребрендинге легендарной группы. Их совместный побег - начало увлекательных событий, сыщик сделает все, чтобы найти принцессу, а у разбойников давние счеты к Трубадуру.

Холоп 2

© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2" © Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Холоп 2"

Дата выхода: 1 января 2024

Режиссер: Клим Шипенко

Жанр: комедия

Актеры: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 59 минут

Гриша - бывший мажор, которого перевоспитали в первой части фильма, отправив в позапрошлый век в качестве холопа. Сейчас Григорий многое переосмыслил и не переносит несправедливость. Кате сходят с рук любые ее поступки, наглая и избалованная девушка после встречи с Гришей неожиданно оказывается в прошлом, где ее убеждают, что сейчас XIX век, а она - служанка. Героиня еще строптивее Григория, изображающие дворян актеры не готовы к ее взрывному характеру, а мать Кати - влиятельная чиновница - обещает отправить всех за решетку за похищение дочери.

Тур с Иванушками

© Monumental Pictures / Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками" © Monumental Pictures / Monumental Vision (2024) Кадр из фильма "Тур с Иванушками"

Дата выхода: 2 июня 2024

Режиссер: Марк Горобец

Жанр: комедия

Актеры: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева, Валентина Мазунина

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 48 минут

Бывшие фанатки музыкальной группы “Иванушки” - Катя, Инна и Ася дружат много лет, в молодости они были слишком зажаты, чтобы совершить что-то необычное, но сейчас им по 40 лет. Всего подруг было четыре, одной к этому времени не стало, поэтому женщины решили, что жизнь слишком коротка и нужно позволить себе следовать желаниям. Они решают исполнить мечту своей молодости и отправиться в фанатский тур с любимой группой на юг России. Вместе с ними едет 15-летняя дочь Кати, юная бунтарка мешает подругам как следует отдохнуть.

Самая большая луна

© Глобус-фильм (2024) Кадр из фильма "Самая большая луна" © Глобус-фильм (2024) Кадр из фильма "Самая большая луна"

Дата выхода: 4 июля 2024

Режиссер: Алексей Попогребский

Жанр: фэнтези, приключения

Актеры: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков, Иван Капорин

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 39 минут

В одном мире с нами живут необычные люди, наделенные сверхспособностями: они могут управлять эмоциями других, но сами никаких чувств не испытывают и не знают, что такое любовь. Эти существа называют себя эмерами, Денис - эмер-полукровка, он отправляется на поиски избранной, которая сможет спасти мир, так как ему грозит опасность. Вместе они открывают для себя неожиданные стороны жизни.

Руки вверх

© Yellow, Black & White (2024) Кадр из фильма "Руки вверх" © Yellow, Black & White (2024) Кадр из фильма "Руки вверх"

Дата выхода: 10 октября 2024

Режиссер: Аскар Узабаев

Жанр: музыкальный

Актеры: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 50 минут

Действие происходит в трех временных отрезках: в середине 90-х, начале 2000-х и в наши дни. На Сергея Жукова, который собирается дать большой концерт группы “Руки вверх!” в Лужниках, совершается покушение, певец остался жив, а следователь Павлов пытается найти преступника и разобраться в мотивах. Постепенно он убеждается, что секрет кроется в прошлом группы. Фильм показывает жизнь Жукова с детства и до наших дней. История о том, как простой подмосковный мальчик стал звездой, в оболочке детектива.

Домовой

Дата выхода: 4 апреля 2024

Режиссер: Андрей Загидуллин

Жанр: ужасы, фэнтези

Актеры: Олег Чугунов, Василиса Немцова, Роза Хайруллина, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева, Слава Киселева

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 35 минут

© Инвестмедиа (2024) Кадр из фильма "Домовой" © Инвестмедиа (2024) Кадр из фильма "Домовой"

Варя и Арсений - сироты. Их родители погибли, дети остались у бабушки в глухой деревне. Но бабушка умирает, а малыши попадают в приют. Богатая бездетная пара Инга и Олег принимают решение усыновить девочку и мальчика, а те, прежде чем переехать в роскошный особняк, берут с собой угли из отчего очага. Варя и Арсений надеются на то, что их жизнь наконец-то наладится, и выкладывают угли из старого деревенского дома в очаг новых родителей. Через некоторое время существование семьи превращается в ад - ведь, вместе с тлеющим огнем, они принесли с собой потустороннюю силу - домового.

Летучий корабль

© кинопрокатная компания "Наше кино" Кадр из фильма "Летучий корабль" © кинопрокатная компания "Наше кино" Кадр из фильма "Летучий корабль"

Дата выхода: 21 марта 2024

Режиссер: Илья Учитель

Жанр: фэнтези, приключения, комедия

Актеры: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Антон Бирюков

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 40 минут

Фильм радует роскошными декорациями и современными спецэффектами. Теперь, вместо боярина Полкана к Забаве сватается его сын, который использует темную магию, чтобы добиться взаимности от принцессы, а трубочист Ваня превратился в матроса. Простой, искренний и добрый он завоевал сердце принцессы, но против их отношений отец Забавы. Ивану ничего не остается, как отправиться в сказочный лес на поиски летучего корабля, который способен унести влюбленных куда угодно. Всем знакомый по мультфильму Водяной и другие сказочные существа помогают матросу. В картине звучат старые песни из одноименного советского мультика.

Манюня: Приключения в Москве

© Okko (2024) Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве” © Okko (2024) Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве”

Дата выхода: 30 мая 2024

Режиссер: Денис Гуляр

Жанр: комедия, приключения

Актеры: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья Креймер

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 26 минут

Автор книги о приключениях Манюни - Наринэ Абгарян, история неугомонной рыжеволосой девочки основана на событиях из собственного детства писательницы. На этот раз бабушка Манюни берет ее и двух сестер Наринэ и Каринэ в Москву, чтобы показать детям столицу и посетить концерт группы “Земляне”. Приютить на время поездки всю компанию соглашается старый друг бабушки - Григорий Савельевич, который вызывает живой интерес у девочек. Они начинают подозревать мужчину в шпионаже и следить за каждым его шагом. В результате подруги попадают в смешные приключения.

Адам и Ева

© Централ Партнершип (2024) Кадр из фильма "Адам и Ева" © Централ Партнершип (2024) Кадр из фильма "Адам и Ева"

Дата выхода: 7 марта 2024

Режиссер: Илья Фарфель

Жанр: комедия, мелодрама, фантастика

Актеры: Дмитрий Чеботарёв, Полина Максимова, Николай Добрынин, Валентина Мазунина, Антон Токарев, Виктория Цыганкова

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 30 минут

На земле произошел апокалипсис, и в один момент вдруг исчезли люди, звери и птицы. Марина - эксцентричная актриса, которая привыкла жить одним днем, а Григорий - научный сотрудник, воспитанный и интеллигентный. В опустевшей Москве пара встретилась случайно, более или менее обустроив свой быт, они задумались о том, как возродить человечество.Совершенно разные по характеру люди постоянно ссорятся и ненавидят друг друга, вдруг Григорий ловит по самодельной радиостанции человеческий голос. Теперь пара должна отправиться в далекий Екатеринбург, где еще, возможно, остались люди.

Непослушник 3

Дата выхода: 6 июня 2024

Режиссер: Владимир Котт

Жанр: комедия

Актеры: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин, Олег Васильков

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 47 минут

© Глобал Фильм Дистрибьюшн (2024) Кадр из фильма "Непослушники" © Глобал Фильм Дистрибьюшн (2024) Кадр из фильма "Непослушники"

Отцу Анатолию, успешно перевоспитавшему блогера Димонстра и Сашу Черного, которые теперь трудятся менеджером в автосалоне и добропорядочным монахом, вновь придется стать воспитателем. Детдомовцы два брата и две сестры постоянно сбегают из учреждения, совершают мелкие кражи и хулиганят. Детям грозит нечто похуже, чем детдом, поэтому следователь решает дать им последний шанс и привозит к священнику. В третьей части “Непослушников” возвращаются все полюбившиеся герои. Это смешная и обаятельная семейная комедия.

Лед 3

© Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3" © Кинокомпания "Водород" (2024) Кадр из фильма "Лёд 3"

Дата выхода: 14 февраля 2024 года

Режиссер: Юрий Хмельницкий

Жанр: мелодрама

Актеры: Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозёров, Елена Николаева, Виталия Корниенко, Николай Крейвис, Евгения Шипова

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 14 минут

Теперь хоккеист Саша Горин - тренер иркутской сборной, его повзрослевшая дочь Надя идет по стопам мамы, она тоже фигуристка и мечтает о “Кубке льда”. Отец не желает, чтобы дочка занималась спортивной карьерой и старается оградить ее от любых трудностей, но девушка тайно тренируется и случайно встречается с дерзким хоккеистом из Москвы Сергеем, который мечтает о карьере в НХЛ. Между молодыми людьми вспыхивает роман. Горин против этих отношений, но препятствия только укрепляют чувства Нади и Сережи.

Беляковы в отпуске

© ТНТ (2024) Кадр из фильма "Беляковы в отпуске" © ТНТ (2024) Кадр из фильма "Беляковы в отпуске"

Дата выхода: 26 сентября 2024 года

Режиссер: Александр Назаров

Жанр: комедия

Актеры: Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов, Владислав Демченко

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 33 минуты

Семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию, но на пороге отеля выясняется, что номер оплачен только на следующий год. Так как денег на обратную дорогу нет - глава семьи принимает решение остаться и жить в гостинице нелегально. Хуже всего то, что там же Беляковы сталкиваются со своими заклятыми друзьями Дубравиными, с которыми конкурируют со школьных лет. Поэтому приходится изображать из себя богатых и беззаботных, все глубже закапываясь во лжи.В это время по их следам идет менеджер отеля Али, желая разоблачить русских нарушителей.

Лгунья

© ВЕГА Фильм (2024) Кадр из фильма "Лгунья" © ВЕГА Фильм (2024) Кадр из фильма "Лгунья"

Дата выхода: 5 сентября 2024 года

Режиссер: Юлия Трофимова

Жанр: драма, комедия

Актеры: Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак, Юлия Марченко, Алексей Розин, Майя Мальцева, Дмитрий Куличков, Янина Лакоба, Даша Верещагина

Страна: Россия

Продолжительность: 1 час 26 минут