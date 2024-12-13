Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть

Кинокартины с высоким рейтингом, лучшие новинки русского кино 2024 в хорошем качестве, фильмы, которые стоит посмотреть — в материале РИА Новости.
Лучшие русские фильмы 2024 года
В 2024 году российский кинематограф продолжает радовать разнообразием жанров, увлекательными сценариями и качественной графикой. Топ-20 лучших российских фильмов 2024 года, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве на стриминговых сервисах, основан на зрительских оценках.
Мастер и Маргарита
Дата выхода: 25 января 2024 года
Режиссер: Михаил Локшин
Жанр: Драма, Фэнтези, Мелодрама
Актеры: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Александр Яценко, Евгений Князев, Данил Стеклов
Страна: Россия
Продолжительность: 2 часа 37 минут
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Действие происходит в 1930-х годах прошлого века. Писатель, роман которого про Понтия Пилата запретила цензура, создает новую книгу, в ней Сатана (Воланд) появляется в Москве и отравляет жизнь партийным чиновникам. В результате многие из них либо умирают, либо оказываются в психиатрической больнице. Действие происходит в двух параллельных мирах: в реальности Мастер - это советский писатель, которого травят за написанную им пьесу. Его поддерживает и любит замужняя женщина - Маргарита, она и вдохновляет писателя на создание нового произведения. В параллельном фантастическом мире мы видим футуристическую столицу, в которой Воланд и его команда творят хаос.
Майор Гром: Игра
© Bubble Studios (2024)Кадр из фильма "Майор Гром: Игра"
© Bubble Studios (2024)
Кадр из фильма "Майор Гром: Игра"
Дата выхода: 23 мая 2024
Режиссер: Олег Трофим
Жанр: боевик, приключения
Актеры: Артем Габрелянов, Николай Шишкин, Екатерина Краснер
В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Александр Коломиец
Страна: Россия
Продолжительность: 2 часа 48 минут
Прошел год, после того, как неподкупный майор полиции Игорь Гром победил Чумного Доктора. Герою ставят памятник, снимают о нем фильм, его образ используется в производстве игрушек. Майор продолжает раскрывать одно дело за другим, ловит толпы преступников и наслаждается славой. Но почить на лаврах Грому не дано: в Санкт-Петербурге появляется злой гений Призрак, который начинает уничтожать памятники архитектуры. Чиновница Мария Архипова решает, что полиция не справится с таким противником и закупает дроны у голландского предпринимателя, он должны заменить людей и обезвредить преступника. Призрак публично объявляет майора обманщиком и вызывает его на дуэль: Грому приходится решать множество головоломок: если герой не справится - пострадают люди. Ситуация усугубляется тем, что общество начинает все меньше доверять ему.
Фрау
© Форест-Фильм (2023)Кадр из фильма "Фрау"
© Форест-Фильм (2023)
Кадр из фильма "Фрау"
Дата выхода: 14 марта 2024
Режиссер:Любовь Мульменко
Жанр: драма, комедия
Актеры: Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья Линович
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 45 минут
Ваня работает продавцом в магазине “Рыболов и охотник”, живет в Перми в бабушкиной квартире, слушает старую музыку, смотрит советские мультфильмы и воображает себя героем средневековых романов. Он стеснителен, строго следует правилам приличия, называет всех женщин фрау. Кристина - девушка современная, танцует в балете, мечтает уехать от родителей, состоит в отношениях с женатым мужчиной, которые ее не ценит. Ваня влюбляется в молодую балерину, а она в порядке эксперимента разрешает ему сделать себя дамой сердца. Несмотря на различия, девушке рыцарь нравится: у них есть общее желание создать семью и страх одиночества. Однако Кристина планирует перевоспитать Ваню, чтобы адаптировать к современным реалиям.
Свет
© WISH Media (2023)Кадр из фильма "Свет"
© WISH Media (2023)
Кадр из фильма "Свет"
Дата выхода: 22 февраля 2024
Режиссер:Антон Коломеец
Жанр: драма
Актеры: Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Елена Жданова, Галина Алехина, Валерий Панков, Ян Ильвес, Дина Губайдуллина, Юлия Гоманюк, Павел Галынский
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 48 минут
Татьяна работает соцработником, у нее семья и много друзей, но наступает момент, когда она возвращается мыслями в прошлое: в 1975 году молодой амбициозной девушке 16 лет, у нее есть лучшая подруга Марина, с которой они вместе ходили на танцы, купались в речке и мечтали о будущем. Но все изменилось, когда в их жизни появился один мужчина. Сейчас Татьяне Сергеевне исполняется 60 лет, эту дату они с Мариной хотели отметить вместе, но подруги рядом нет. Фильм рассказывает о дружбе, любви и предательстве в жизни простой женщины.
Сто лет тому вперед
© Central PartnershipКадр из фильма "Сто лет тому вперед"
© Central Partnership
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Дата выхода: 18 апреля 2024
Режиссер: Александр Андрющенко
Жанр: фантастика, приключения
Актеры:Андрей Золотарев, Александр Андрющенко, Ксения Мирошник
В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов
Страна: Россия
Продолжительность: 2 часа 22 минуты
Новая версия приключений героев из книги Кира Булычева об Алисе Селезневой. Простой мальчик Коля Герасимов живет в современной Москве, подросток случайно находит в школьном кабинете странное вещество под названием космеон, которое неожиданно переносит его на сто лет вперед. Там он знакомится с девочкой Алисой, она ищет свою маму, застрявшую в XXI веке и работающую там учителем. Подросткам придется вместе спасать мир от космических пиратов - им космеон необходим, чтобы захватить будущее - и пытаться вернуться в свое время.
Онегин
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024)Кадр из фильма "Онегин"
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2024)
Кадр из фильма "Онегин"
Дата выхода: 7 марта 2024
Режиссер: Сарик Андреасян
Жанр: мелодрама, драма
Актеры: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр Яцко
Страна: Россия
Продолжительность: 2 часа 20 минут
Экранизация бессмертного романа Александра Пушкина. Евгений Онегин - аристократ, который проводит жизнь, разъезжая по балам и светским приемам. Неожиданно ему сообщают о болезни дяди, молодой человек с радостью уезжает из города, от надоевшей ему суеты и столичных развлечений в деревню. Но дядя умирает, оставив племяннику в наследство имение и деньги. Онегин живет за городом уединенно, погрузившись в размышления, сторонясь соседей, однако его отшельничество нарушает приехавший из-за границы юный Ленский - владелец соседней усадьбы. Он знакомит Евгения с молодой аристократкой Татьяной Лариной.
Тимир
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"Кадр из фильма "Тимир"
© Фото : Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний"
Кадр из фильма "Тимир"
Дата выхода: 25 января 2024
Режиссер: Николай Корякин
Жанр: драма, фантастика, комедия
Актеры: Альгис Данилов, Георгий Бессонов, Владислав Никаноров, Роман Дорофеев, Альберт Ноговицын, Жанна Никифорова, Дмитрий Алексеев, Василий Шумский, Дьулустаан Корнилов, Дайаана Григорьева
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 30 минут
Тимир - якутский мальчик, который после смерти матери из большого города попадает в глухую деревню к отцу. Там он не находит общего языка ни с отцом, ни с одноклассниками: его обижают и оскорбляют за то, что парень не приспособлен к деревенской жизни. Единственная отдушина - прогулки по лесу, о котором ходят зловещие истории. Все меняется после того, как Тимир встречает на свалке дух умершего мужчины, который начинает учить мальчика жизни.
Бременские музыканты
Дата выхода: 1 января 2024
Режиссер: Алексей Нужный
Жанр: приключения, семейный, фэнтези, комедия
Актеры: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 56 минут
© Централ Партнершип (2023) Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Централ Партнершип (2023)
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Легендарная группа бродячих артистов снова вместе. Пес, Кошка, Осел, Петух и Трубадур сплотились, чтобы совершить невозможное и рассмешить дочь короля, которая давно скучает в своем замке и мечтает о побеге. Теперь все современно: Трубадур играет на электрогитаре, а его подруга принцесса думает о ребрендинге легендарной группы. Их совместный побег - начало увлекательных событий, сыщик сделает все, чтобы найти принцессу, а у разбойников давние счеты к Трубадуру.
Холоп 2
© Централ Партнершип (2023)Кадр из фильма "Холоп 2"
© Централ Партнершип (2023)
Кадр из фильма "Холоп 2"
Дата выхода: 1 января 2024
Режиссер: Клим Шипенко
Жанр: комедия
Актеры: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 59 минут
Гриша - бывший мажор, которого перевоспитали в первой части фильма, отправив в позапрошлый век в качестве холопа. Сейчас Григорий многое переосмыслил и не переносит несправедливость. Кате сходят с рук любые ее поступки, наглая и избалованная девушка после встречи с Гришей неожиданно оказывается в прошлом, где ее убеждают, что сейчас XIX век, а она - служанка. Героиня еще строптивее Григория, изображающие дворян актеры не готовы к ее взрывному характеру, а мать Кати - влиятельная чиновница - обещает отправить всех за решетку за похищение дочери.
Тур с Иванушками
© Monumental Pictures / Monumental Vision (2024)Кадр из фильма "Тур с Иванушками"
© Monumental Pictures / Monumental Vision (2024)
Кадр из фильма "Тур с Иванушками"
Дата выхода: 2 июня 2024
Режиссер: Марк Горобец
Жанр: комедия
Актеры: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева, Валентина Мазунина
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 48 минут
Бывшие фанатки музыкальной группы “Иванушки” - Катя, Инна и Ася дружат много лет, в молодости они были слишком зажаты, чтобы совершить что-то необычное, но сейчас им по 40 лет. Всего подруг было четыре, одной к этому времени не стало, поэтому женщины решили, что жизнь слишком коротка и нужно позволить себе следовать желаниям. Они решают исполнить мечту своей молодости и отправиться в фанатский тур с любимой группой на юг России. Вместе с ними едет 15-летняя дочь Кати, юная бунтарка мешает подругам как следует отдохнуть.
Самая большая луна
© Глобус-фильм (2024)Кадр из фильма "Самая большая луна"
© Глобус-фильм (2024)
Кадр из фильма "Самая большая луна"
Дата выхода: 4 июля 2024
Режиссер: Алексей Попогребский
Жанр: фэнтези, приключения
Актеры: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков, Иван Капорин
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 39 минут
В одном мире с нами живут необычные люди, наделенные сверхспособностями: они могут управлять эмоциями других, но сами никаких чувств не испытывают и не знают, что такое любовь. Эти существа называют себя эмерами, Денис - эмер-полукровка, он отправляется на поиски избранной, которая сможет спасти мир, так как ему грозит опасность. Вместе они открывают для себя неожиданные стороны жизни.
Руки вверх
© Yellow, Black & White (2024)Кадр из фильма "Руки вверх"
© Yellow, Black & White (2024)
Кадр из фильма "Руки вверх"
Дата выхода: 10 октября 2024
Режиссер: Аскар Узабаев
Жанр: музыкальный
Актеры: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 50 минут
Действие происходит в трех временных отрезках: в середине 90-х, начале 2000-х и в наши дни. На Сергея Жукова, который собирается дать большой концерт группы “Руки вверх!” в Лужниках, совершается покушение, певец остался жив, а следователь Павлов пытается найти преступника и разобраться в мотивах. Постепенно он убеждается, что секрет кроется в прошлом группы. Фильм показывает жизнь Жукова с детства и до наших дней. История о том, как простой подмосковный мальчик стал звездой, в оболочке детектива.
Домовой
Дата выхода: 4 апреля 2024
Режиссер: Андрей Загидуллин
Жанр: ужасы, фэнтези
Актеры: Олег Чугунов, Василиса Немцова, Роза Хайруллина, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева, Слава Киселева
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 35 минут
© Инвестмедиа (2024)Кадр из фильма "Домовой"
© Инвестмедиа (2024)
Кадр из фильма "Домовой"
Варя и Арсений - сироты. Их родители погибли, дети остались у бабушки в глухой деревне. Но бабушка умирает, а малыши попадают в приют. Богатая бездетная пара Инга и Олег принимают решение усыновить девочку и мальчика, а те, прежде чем переехать в роскошный особняк, берут с собой угли из отчего очага. Варя и Арсений надеются на то, что их жизнь наконец-то наладится, и выкладывают угли из старого деревенского дома в очаг новых родителей. Через некоторое время существование семьи превращается в ад - ведь, вместе с тлеющим огнем, они принесли с собой потустороннюю силу - домового.
Летучий корабль
© кинопрокатная компания "Наше кино"Кадр из фильма "Летучий корабль"
© кинопрокатная компания "Наше кино"
Кадр из фильма "Летучий корабль"
Дата выхода: 21 марта 2024
Режиссер: Илья Учитель
Жанр: фэнтези, приключения, комедия
Актеры: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Антон Бирюков
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 40 минут
Фильм радует роскошными декорациями и современными спецэффектами. Теперь, вместо боярина Полкана к Забаве сватается его сын, который использует темную магию, чтобы добиться взаимности от принцессы, а трубочист Ваня превратился в матроса. Простой, искренний и добрый он завоевал сердце принцессы, но против их отношений отец Забавы. Ивану ничего не остается, как отправиться в сказочный лес на поиски летучего корабля, который способен унести влюбленных куда угодно. Всем знакомый по мультфильму Водяной и другие сказочные существа помогают матросу. В картине звучат старые песни из одноименного советского мультика.
Манюня: Приключения в Москве
© Okko (2024)Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве”
© Okko (2024)
Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве”
Дата выхода: 30 мая 2024
Режиссер: Денис Гуляр
Жанр: комедия, приключения
Актеры: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья Креймер
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 26 минут
Автор книги о приключениях Манюни - Наринэ Абгарян, история неугомонной рыжеволосой девочки основана на событиях из собственного детства писательницы. На этот раз бабушка Манюни берет ее и двух сестер Наринэ и Каринэ в Москву, чтобы показать детям столицу и посетить концерт группы “Земляне”. Приютить на время поездки всю компанию соглашается старый друг бабушки - Григорий Савельевич, который вызывает живой интерес у девочек. Они начинают подозревать мужчину в шпионаже и следить за каждым его шагом. В результате подруги попадают в смешные приключения.
Адам и Ева
© Централ Партнершип (2024)Кадр из фильма "Адам и Ева"
© Централ Партнершип (2024)
Кадр из фильма "Адам и Ева"
Дата выхода: 7 марта 2024
Режиссер: Илья Фарфель
Жанр: комедия, мелодрама, фантастика
Актеры: Дмитрий Чеботарёв, Полина Максимова, Николай Добрынин, Валентина Мазунина, Антон Токарев, Виктория Цыганкова
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 30 минут
На земле произошел апокалипсис, и в один момент вдруг исчезли люди, звери и птицы. Марина - эксцентричная актриса, которая привыкла жить одним днем, а Григорий - научный сотрудник, воспитанный и интеллигентный. В опустевшей Москве пара встретилась случайно, более или менее обустроив свой быт, они задумались о том, как возродить человечество.Совершенно разные по характеру люди постоянно ссорятся и ненавидят друг друга, вдруг Григорий ловит по самодельной радиостанции человеческий голос. Теперь пара должна отправиться в далекий Екатеринбург, где еще, возможно, остались люди.
Непослушник 3
Дата выхода: 6 июня 2024
Режиссер: Владимир Котт
Жанр: комедия
Актеры: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин, Олег Васильков
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 47 минут
© Глобал Фильм Дистрибьюшн (2024)Кадр из фильма "Непослушники"
© Глобал Фильм Дистрибьюшн (2024)
Кадр из фильма "Непослушники"
Отцу Анатолию, успешно перевоспитавшему блогера Димонстра и Сашу Черного, которые теперь трудятся менеджером в автосалоне и добропорядочным монахом, вновь придется стать воспитателем. Детдомовцы два брата и две сестры постоянно сбегают из учреждения, совершают мелкие кражи и хулиганят. Детям грозит нечто похуже, чем детдом, поэтому следователь решает дать им последний шанс и привозит к священнику. В третьей части “Непослушников” возвращаются все полюбившиеся герои. Это смешная и обаятельная семейная комедия.
Лед 3
© Кинокомпания "Водород" (2024)Кадр из фильма "Лёд 3"
© Кинокомпания "Водород" (2024)
Кадр из фильма "Лёд 3"
Дата выхода: 14 февраля 2024 года
Режиссер: Юрий Хмельницкий
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, Степан Белозёров, Елена Николаева, Виталия Корниенко, Николай Крейвис, Евгения Шипова
Страна: Россия
Продолжительность: 2 часа 14 минут
Теперь хоккеист Саша Горин - тренер иркутской сборной, его повзрослевшая дочь Надя идет по стопам мамы, она тоже фигуристка и мечтает о “Кубке льда”. Отец не желает, чтобы дочка занималась спортивной карьерой и старается оградить ее от любых трудностей, но девушка тайно тренируется и случайно встречается с дерзким хоккеистом из Москвы Сергеем, который мечтает о карьере в НХЛ. Между молодыми людьми вспыхивает роман. Горин против этих отношений, но препятствия только укрепляют чувства Нади и Сережи.
Беляковы в отпуске
© ТНТ (2024) Кадр из фильма "Беляковы в отпуске"
© ТНТ (2024)
Кадр из фильма "Беляковы в отпуске"
Дата выхода: 26 сентября 2024 года
Режиссер: Александр Назаров
Жанр: комедия
Актеры: Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов, Владислав Демченко
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 33 минуты
Семья Беляковых из Таганрога приезжает на отдых в Турцию, но на пороге отеля выясняется, что номер оплачен только на следующий год. Так как денег на обратную дорогу нет - глава семьи принимает решение остаться и жить в гостинице нелегально. Хуже всего то, что там же Беляковы сталкиваются со своими заклятыми друзьями Дубравиными, с которыми конкурируют со школьных лет. Поэтому приходится изображать из себя богатых и беззаботных, все глубже закапываясь во лжи.В это время по их следам идет менеджер отеля Али, желая разоблачить русских нарушителей.
Лгунья
© ВЕГА Фильм (2024) Кадр из фильма "Лгунья"
© ВЕГА Фильм (2024)
Кадр из фильма "Лгунья"
Дата выхода: 5 сентября 2024 года
Режиссер: Юлия Трофимова
Жанр: драма, комедия
Актеры: Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак, Юлия Марченко, Алексей Розин, Майя Мальцева, Дмитрий Куличков, Янина Лакоба, Даша Верещагина
Страна: Россия
Продолжительность: 1 час 26 минут
Еве 17 лет, ее жизнь скучна и однообразна. В надежде на новые впечатления она устраивается в летнее кафе-мороженое, но каникулы подходят к концу и ничего не меняется. Девушку начинают раздражать неприветливые покупатели, а случайно зашедший ранее известный актер Александр Воронов и вовсе откровенно хамит: бросает ей в сердцах смятую купюру. Ева в слезах убегает, Воронов гонится за ней, чтобы забрать сдачу. На крик девушки собирается толпа, которая решает, что знаменитость хотел изнасиловать подростка, а та не отрицает домыслы. Дальше сюжет закручивается еще стремительнее.
