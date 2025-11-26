Рейтинг@Mail.ru
Ярмольник заявил, что никогда не видел Тарасову пьяной
15:44 26.11.2025
Ярмольник заявил, что никогда не видел Тарасову пьяной
Артист Леонид Ярмольник заявил в суде, что никогда не видел актрису Аглаю Тарасову в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает корреспондент РИА Новости
Ярмольник заявил, что никогда не видел Тарасову пьяной

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Артист Леонид Ярмольник заявил в суде, что никогда не видел актрису Аглаю Тарасову в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает корреспондент РИА Новости из Домодедовского суда Московской области.
"Нет, никогда", - ответил свидетель защиты на вопрос адвоката, замечал ли он Тарасову за употреблением спиртных напитков или наркотических веществ.
Ярмольник также назвал дело против нее "нелепостью".
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
