Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала
Премьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь" состоится 15 сентября на Первом канале
© Предоставлено Первым каналомНовый сезон шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьера нового сезона шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" состоится на Первом канале 15 сентября в 19.00.
"Участники шоу – популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, при этом сами меняются до неузнаваемости", — рассказали в пресс-службе Первого канала.
В первом выпуске зрители увидят перевоплощения в Елену Ваенгу, группу "Руки вверх", Шакиру, Георга Отса, Ларису Долину, Валентину Толкунову, Майкла Джексона, Лолиту, Хабиба и Жанну Агузарову.
© Предоставлено Первым каналомУчастница шоу "Точь-в-Точь"
Участница шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
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© Предоставлено Первым каналомПремьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь"
Премьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
2 из 7
© Предоставлено Первым каналомНовый сезон шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
Новый сезон шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
© Предоставлено Первым каналом
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© Предоставлено Первым каналомНа шоу "Точь-в-Точь"
На шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
4 из 7
© Предоставлено Первым каналомШоу "Точь-в-Точь"
Шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
5 из 7
Участница шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
Участница шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
6 из 7
© Предоставлено Первым каналомУчастник шоу "Точь-в-Точь"
Участник шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
7 из 7
Участница шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
1 из 7
Премьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
2 из 7
Новый сезон шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
© Предоставлено Первым каналом
3 из 7
На шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
4 из 7
Шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
5 из 7
Участница шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
6 из 7
Участник шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
7 из 7
Над созданием образов работает специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Чужие голоса помогает скопировать педагог по вокалу Марина Полтева.
© Предоставлено Первым каналомЖюри шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
Жюри шоу "Точь-в-Точь"
Жюри премьерного выпуска – Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея.
"У каждого участника есть десять шансов – десять выпусков программы. А у жюри и у зрителей — по десять образов в исполнении каждого артиста, которые предстоит оценить. И за этим очень интересно следить. Мы живем в непростое время. И я надеюсь, что шоу сможет отвлечь людей от тех проблем, забот и волнений, которых сейчас так много", — отметил Леонид Ярмольник.
В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления.
© Предоставлено Первым каналомШоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
Шоу "Точь-в-Точь"
"Наше шоу дает артистам удивительную возможность примерить чужой образ, костюм, биографию, репертуар, и, как ни странно, найти себя. Обнаружить свой собственный почерк, заявить о себе и потом уже, со своим собственным лицом и репертуаром, идти в светлое будущее", — считает ведущий Александр Олешко.