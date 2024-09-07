https://ria.ru/20240907/shou-1971086523.html

Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала

Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала - РИА Новости, 07.09.2024

Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала

Премьера нового сезона шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" состоится на Первом канале 15 сентября в 19.00. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:20

2024-09-07T05:20

2024-09-07T05:20

культура

леонид ярмольник

елена ваенга (хрулева)

лариса долина

новости культуры

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьера нового сезона шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" состоится на Первом канале 15 сентября в 19.00."Участники шоу – популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, при этом сами меняются до неузнаваемости", — рассказали в пресс-службе Первого канала.В первом выпуске зрители увидят перевоплощения в Елену Ваенгу, группу "Руки вверх", Шакиру, Георга Отса, Ларису Долину, Валентину Толкунову, Майкла Джексона, Лолиту, Хабиба и Жанну Агузарову.Над созданием образов работает специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Чужие голоса помогает скопировать педагог по вокалу Марина Полтева. Жюри премьерного выпуска – Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея. "У каждого участника есть десять шансов – десять выпусков программы. А у жюри и у зрителей — по десять образов в исполнении каждого артиста, которые предстоит оценить. И за этим очень интересно следить. Мы живем в непростое время. И я надеюсь, что шоу сможет отвлечь людей от тех проблем, забот и волнений, которых сейчас так много", — отметил Леонид Ярмольник.В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления."Наше шоу дает артистам удивительную возможность примерить чужой образ, костюм, биографию, репертуар, и, как ни странно, найти себя. Обнаружить свой собственный почерк, заявить о себе и потом уже, со своим собственным лицом и репертуаром, идти в светлое будущее", — считает ведущий Александр Олешко.

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

леонид ярмольник, елена ваенга (хрулева), лариса долина, новости культуры