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Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала - РИА Новости, 07.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:20 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/shou-1971086523.html
Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала
Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала - РИА Новости, 07.09.2024
Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала
Премьера нового сезона шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" состоится на Первом канале 15 сентября в 19.00. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:20
2024-09-07T05:20
культура
леонид ярмольник
елена ваенга (хрулева)
лариса долина
новости культуры
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьера нового сезона шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" состоится на Первом канале 15 сентября в 19.00."Участники шоу – популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, при этом сами меняются до неузнаваемости", — рассказали в пресс-службе Первого канала.В первом выпуске зрители увидят перевоплощения в Елену Ваенгу, группу "Руки вверх", Шакиру, Георга Отса, Ларису Долину, Валентину Толкунову, Майкла Джексона, Лолиту, Хабиба и Жанну Агузарову.Над созданием образов работает специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Чужие голоса помогает скопировать педагог по вокалу Марина Полтева. Жюри премьерного выпуска – Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея. "У каждого участника есть десять шансов – десять выпусков программы. А у жюри и у зрителей — по десять образов в исполнении каждого артиста, которые предстоит оценить. И за этим очень интересно следить. Мы живем в непростое время. И я надеюсь, что шоу сможет отвлечь людей от тех проблем, забот и волнений, которых сейчас так много", — отметил Леонид Ярмольник.В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления."Наше шоу дает артистам удивительную возможность примерить чужой образ, костюм, биографию, репертуар, и, как ни странно, найти себя. Обнаружить свой собственный почерк, заявить о себе и потом уже, со своим собственным лицом и репертуаром, идти в светлое будущее", — считает ведущий Александр Олешко.
РИА Новости
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леонид ярмольник, елена ваенга (хрулева), лариса долина, новости культуры
Культура, Леонид Ярмольник, Елена Ваенга (Хрулева), Лариса Долина, Новости культуры
Шоу "Точь-в-Точь" возвращается в эфир Первого канала

Премьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь" состоится 15 сентября на Первом канале

© Предоставлено Первым каналомНовый сезон шоу "Точь-в-Точь"
Новый сезон шоу Точь-в-Точь - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Предоставлено Первым каналом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьера нового сезона шоу перевоплощений "Точь-в-Точь" состоится на Первом канале 15 сентября в 19.00.
"Участники шоу – популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, при этом сами меняются до неузнаваемости", — рассказали в пресс-службе Первого канала.
В первом выпуске зрители увидят перевоплощения в Елену Ваенгу, группу "Руки вверх", Шакиру, Георга Отса, Ларису Долину, Валентину Толкунову, Майкла Джексона, Лолиту, Хабиба и Жанну Агузарову.
© Предоставлено Первым каналомУчастница шоу "Точь-в-Точь"
Участница шоу Точь-в-Точь
Участница шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
1 из 7
© Предоставлено Первым каналомПремьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь"
Премьера нового сезона шоу Точь-в-Точь
Премьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
2 из 7
© Предоставлено Первым каналомНовый сезон шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
Новый сезон шоу Точь-в-Точь на Первом канале
Новый сезон шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
© Предоставлено Первым каналом
3 из 7
© Предоставлено Первым каналомНа шоу "Точь-в-Точь"
На шоу Точь-в-Точь
На шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
4 из 7
© Предоставлено Первым каналомШоу "Точь-в-Точь"
Шоу Точь-в-Точь
Шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
5 из 7
Участница шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
Участница шоу Точь-в-Точь
Участница шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
6 из 7
© Предоставлено Первым каналомУчастник шоу "Точь-в-Точь"
Участник шоу Точь-в-Точь
Участник шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
7 из 7
Участница шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
1 из 7
Премьера нового сезона шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
2 из 7
Новый сезон шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
© Предоставлено Первым каналом
3 из 7
На шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
4 из 7
Шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
5 из 7
Участница шоу "Точь-в-Точь" на Первом канале
6 из 7
Участник шоу "Точь-в-Точь"
© Предоставлено Первым каналом
7 из 7
Над созданием образов работает специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Чужие голоса помогает скопировать педагог по вокалу Марина Полтева.
© Предоставлено Первым каналомЖюри шоу "Точь-в-Точь"
Жюри шоу Точь-в-Точь - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Предоставлено Первым каналом
Жюри шоу "Точь-в-Точь"
Жюри премьерного выпуска – Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея.
"У каждого участника есть десять шансов – десять выпусков программы. А у жюри и у зрителей — по десять образов в исполнении каждого артиста, которые предстоит оценить. И за этим очень интересно следить. Мы живем в непростое время. И я надеюсь, что шоу сможет отвлечь людей от тех проблем, забот и волнений, которых сейчас так много", — отметил Леонид Ярмольник.
В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления.
© Предоставлено Первым каналомШоу "Точь-в-Точь"
Шоу Точь-в-Точь - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Предоставлено Первым каналом
Шоу "Точь-в-Точь"
"Наше шоу дает артистам удивительную возможность примерить чужой образ, костюм, биографию, репертуар, и, как ни странно, найти себя. Обнаружить свой собственный почерк, заявить о себе и потом уже, со своим собственным лицом и репертуаром, идти в светлое будущее", — считает ведущий Александр Олешко.
 
КультураЛеонид ЯрмольникЕлена Ваенга (Хрулева)Лариса ДолинаНовости культуры
 
 
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