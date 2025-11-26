Рейтинг@Mail.ru
Цыганов заявил в суде, что никогда не видел Тарасову пьяной
15:59 26.11.2025
Цыганов заявил в суде, что никогда не видел Тарасову пьяной
Цыганов заявил в суде, что никогда не видел Тарасову пьяной - РИА Новости, 26.11.2025
Цыганов заявил в суде, что никогда не видел Тарасову пьяной
Артист Евгений Цыганов заявил в Домодедовском суде Московской области, что никогда не видел актрису Аглаю Тарасову пьяной, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057736846.html
https://ria.ru/20251105/delo-2053025392.html
Цыганов заявил в суде, что никогда не видел Тарасову пьяной

Евгений Цыганов заявил, что никогда не видел актрису Аглаю Тарасову пьяной

Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Артист Евгений Цыганов заявил в Домодедовском суде Московской области, что никогда не видел актрису Аглаю Тарасову пьяной, передает корреспондент РИА Новости.
"Никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости. На съемочной площадке бывает разное, но ничего подобного про Аглаю сказать не могу", - заметил актер, который выступает в суде в качестве свидетеля защиты.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд рассмотрит часть материалов по делу актрисы Тарасовой в закрытом режиме
Вчера, 15:12
Ее уголовное дело он назвал "трагической глупостью". Также Цыганов сообщил, что для профессии артиста очень важна мобильность для участия в съемках.
Леонид Ярмольник ранее в суде тоже заявил, что никогда не видел Тарасову пьяной.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела по существу в Домодедовском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Появились подробности по делу актрисы Тарасовой
5 ноября, 17:38
 
Россия Аглая Тарасова Евгений Цыганов Леонид Ярмольник Происшествия
 
 
