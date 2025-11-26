https://ria.ru/20251126/tarasova-2057751458.html
Цыганов заявил в суде, что никогда не видел Тарасову пьяной
Артист Евгений Цыганов заявил в Домодедовском суде Московской области, что никогда не видел актрису Аглаю Тарасову пьяной, передает корреспондент РИА Новости.
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 26 ноя - РИА Новости. Артист Евгений Цыганов заявил в Домодедовском суде Московской области, что никогда не видел актрису Аглаю Тарасову пьяной, передает корреспондент РИА Новости.
"Никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости. На съемочной площадке бывает разное, но ничего подобного про Аглаю сказать не могу", - заметил актер, который выступает в суде в качестве свидетеля защиты.
Ее уголовное дело он назвал "трагической глупостью". Также Цыганов
сообщил, что для профессии артиста очень важна мобильность для участия в съемках.
Леонид Ярмольник
ранее в суде тоже заявил, что никогда не видел Тарасову
пьяной.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
На заседании 5 ноября Тарасова признала вину. Прокурор тогда отметил, что актриса "ввезла электронное курительное устройство в Россию для дальнейшего личного потребления".
Тарасовой запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.