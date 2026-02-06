"Зеленые" будут рады, если Гагарина пойдет от них на выборы в Госдуму

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" заявила, что их члены и сторонники будут рады, если на выборах в Госдуму в 2026 году от них выдвинутся известные люди, популяризирующие экологические ценности, речь в том числе о певицах Полине Гагариной, Анне Семенович и телеведущей Елене Летучей, сообщила РИА Новости сопредседатель партии Александра Кудзагова.
"Партия "Зеленые" открыто заявляет, что члены и сторонники партии будут только рады, если селебрити публично поддержат партию и выдвинутся от них на выборах в Госдуму. Есть много достойных людей, которые уже сейчас популяризируют зеленые ценности... Певица Полина Гагарина и телеведущая Елена Летучая много раз говорили, что раздельный сбор вторсырья стал нормой жизни в их семьях", - сказала Кудзагова.
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
18 декабря 2025, 23:56
Кроме того, она пригласила в партию актрису и телеведущую Илону Броневицкую, руководящую приютом, а также актера Леонида Ярмольника, который основал и поддерживает благотворительный фонд помощи животным.
"Мы от всего сердца благодарим телеведущую Яну Чурикову, которая выезжала в Анапу после разлива мазута и оказывала всестороннюю помощь. Певица Анна Семенович тогда же привлекала внимание к самоотверженной работе волонтеров и закупала защитные костюмы и респираторы", - добавила сопредседатель "Зеленых".
По словам Кудзаговой, если известные люди проявят интерес к политике, то двери партии для них всегда открыты.
"Мы уверены, что гуманные и достойные ценности российских "Зеленых" могут быть близки многим селебрити. И их поддержка партии, которая последовательно свои идеи превращает в реальные дела, станет благородным вкладом в спасение планеты и улучшение качества жизни людей", - подчеркнула Кудзагова.
Ранее в ЦИК России сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной Думы – 20 сентября 2026 года.