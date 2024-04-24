https://ria.ru/20240424/yarmolnik-1942028470.html

Ярмольник опроверг сообщение о госпитализации

Ярмольник опроверг сообщение о госпитализации - РИА Новости, 24.04.2024

Ярмольник опроверг сообщение о госпитализации

Актер Леонид Ярмольник опроверг информацию о том, что его с супругой экстренно госпитализировали, он также добавил, что проходит плановое профилактическое... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:25

2024-04-24T14:25

2024-04-24T14:26

культура

леонид ярмольник

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник опроверг информацию о том, что его с супругой экстренно госпитализировали, он также добавил, что проходит плановое профилактическое обследование. "Да не читайте вы эти глупости. Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Я на репетиции. Со мной все в порядке. Это какие-то просто глупости", - сказал артист в беседе с РИА Новости. Леонид Ярмольник – актер театра и кино. Известен ролями в таких фильмах, как "Трудно быть богом", "Одесса", "Московские каникулы", "Тот самый Мюнхгаузен", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.

https://ria.ru/20240424/efremov-1941940771.html

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леонид ярмольник, общество