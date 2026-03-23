Алла Сурикова получила специальный приз кинопремии "Ника"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Советский и российский режиссер, народная артистка России Алла Сурикова удостоена специального приза "Честь и достоинство" кинопремии "Ника", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мне очень приятно получить эту премию… Я благодарна зрителю, потому что все мои картины - это обращение к зрителю", - отметила Сурикова на церемонии, получая награду из рук актера Леонида Ярмольника, и прочитала свое стихотворение, посвященное зрителям.
Алла Сурикова родилась в 1940 году. В её фильмографии как режиссёра несколько десятков фильмов, таких как "Человек с бульвара Капуцинов", "Будьте моим мужем", "Ищите женщину" и других.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
