https://ria.ru/20250213/vysotskiy-1999199645.html

История любви последней музы Владимира Высоцкого

История любви последней музы Владимира Высоцкого - РИА Новости, 13.02.2025

История любви последней музы Владимира Высоцкого

Она видела, как кумир миллионов сгорал в алкогольном угаре, но не смогла спасти. Оксана Афанасьева стала музой и последней любовью Владимира Высоцкого, но... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:07:00+03:00

2025-02-13T18:07:00+03:00

2025-02-13T18:07:00+03:00

культура

москва

париж

бухара

владимир высоцкий (автор песен)

леонид ярмольник

театр на таганке

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Она видела, как кумир миллионов сгорал в алкогольном угаре, но не смогла спасти. Оксана Афанасьева стала музой и последней любовью Владимира Высоцкого, но заплатила за это высокую цену. Как сложилась ее жизнь после трагической смерти поэта?Детство, юность и мечтыОксана Афанасьева родилась 29 января 1960 года в Москве в семье, где творчество было в крови. Ее деды — личности известные: один был импресарио самого Федора Шаляпина, другой руководил школой Айседоры Дункан. Отец, Павел Афанасьев-Севастьянов, был актером и эстрадным автором.Однако безоблачным детство Оксаны назвать сложно. В шесть лет она потеряла мать, и ей пришлось быстро повзрослеть. Воспитанием девочки занимался отец, отношения с которым, по признанию самой Оксаны, были непростыми.В доме Афанасьевых часто собирались шумные компании артистов кино и эстрады. Оксана росла в творческой атмосфере, но рано узнала и темную сторону людей искусства — алкоголь, скандалы, агрессия. Состояние отца в такие моменты становилось невыносимым, и после окончания французской школы Оксана настояла на размене квартиры, чтобы начать самостоятельную жизнь.Несмотря на богемное окружение, Оксана мечтала о тихой и творческой профессии. Она поступила в Московский текстильный институт, чтобы стать театральным художником и шить костюмы для спектаклей. В ее планах была семья и замужество за молодым человеком, с которым она встречалась на тот момент, но судьба готовила ей совсем другую роль.Судьбоносная встреча с ВысоцкимВ 1977 году 17-летняя Оксана Афанасьева познакомилась с Владимиром Высоцким. Ему было почти сорок. На тот момент Высоцкий переживал творческий подъем — он не злоупотреблял алкоголем, активно выступал с концертами, творческими вечерами и играл в спектаклях.После одного из таких спектаклей, администратор Яков Безродный представил Оксане Высоцкого. Знакомство произвело на молодую девушку огромное впечатление. "Когда после знакомства с Володей я пришла домой, то поняла, что замуж не выйду, — вспоминала позже Афанасьева. — Хотя какого-то расчета касательно дальнейших отношений с Высоцким у меня не было".На момент встречи Высоцкий был женат на Марине Влади, но в их отношениях назрел разлад. Влади жила в Париже, а Высоцкий в Москве, их встречи были редкими и недолгими. Поэт устал от гиперопеки и чрезмерного контроля супруги, а она теряла надежду побороть его зависимость.Как вспоминала Оксана, Владимир сразу предложил подвезти ее домой после спектакля, и уже на следующий день Афанасьева рассталась со своим женихом."Владимир Семенович был абсолютно, совершенно, стопроцентно гениальным человеком, — говорила Оксана. — Более одаренных людей я с тех пор не встречала. У него была колоссальная энергетика. Где бы он ни появлялся: в компании друзей или в огромном зале, где давал концерт, — он с легкостью подчинял своему обаянию и пять человек, и десять тысяч… У нас была не случайная связь — а настоящий роман в его классической форме. Я для себя решила: пусть это будет три дня, неделя, но я буду с этим человеком, потому что он не такой, как все. Что будет дальше — все равно. Я влюбилась. Но отдавала себе отчет, что не могу ничего требовать. Моя жизнь — это моя жизнь, моя любовь — это моя проблема"Чуда не случилосьОтношения Оксаны и Владимира развивались постепенно. Долгое время их связывала романтически-платоническая связь. Они часто встречались, ужинали, ходили в театр. Высоцкий познакомил Оксану со многими своими друзьями: Александром Абдуловым, Иваном Бортником, Валерием Янкловичем, Вадимом Тумановым. Она также была представлена родителям Владимира — Семену Владимировичу и Нине Максимовне.Об их романе знала и Марина Влади, но к тому времени брак между ней и Высоцким носил скорее формальный характер. Тем не менее разводиться они не спешили. Несмотря на это, спустя время Высоцкий и Афанасьева съехались и стали жить вместе. Высоцкий собирался развестись с Влади и жениться на Оксане, но она отговаривала его от этого шага, считая штамп в паспорте формальностью. Он даже нашел священника, который был готов обвенчать их без официальной регистрации. Но этим планам не суждено было сбыться.Оксана восхищалась работоспособностью Высоцкого, его постоянным движением, выступлениями днем и работой над стихами по ночам. У него было много планов, он мечтал снять фильм по собственному сценарию, но получил отказ от главного редактора объединения "Экран". Это сильно подкосило его, и он снова начал пить.Со временем Оксана узнала о его зависимости от сильнодействующих препаратов, к которым его пристрастили врачи, снимая синдром похмелья. "Самый последний год… Страшнее ничего быть не могло", — вспоминала Афанасьева. В состоянии беспамятства Высоцкий оказывался никому не нужен, кроме нее, и она старалась всегда быть рядом, привозила его домой и приводила в чувства.За год до смерти у Владимира Семеновича начались серьезные проблемы со здоровьем. В 1979 году, во время гастролей в Бухаре, он пережил клиническую смерть. "Когда Высоцкий пришел в сознание, первое, что он сказал, было: "Я люблю тебя". Высоцкий никогда не бросался такими словами", — вспоминала Афанасьева.Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в своей квартире. В момент смерти рядом с ним были Оксана и врач Анатолий Федотов.После ВысоцкогоПосле смерти Владимира Высоцкого жизнь Оксаны Афанасьевой, которой едва исполнилось двадцать, словно замерла. "Сейчас кажется, что первые 20 лет моей жизни были гораздо сильнее насыщены драматическими событиями, чем 20 последующих", — признавалась она позже, вспоминая этот переломный период.Оправиться от потрясения было непросто. Оксана взяла академический отпуск в институте, ее даже посещали мысли об эмиграции. Последовали и неприятности с властями — ее вызывали в КГБ и пытались склонить к сотрудничеству, но получили отказ. Хоть из института ее и не отчислили, позже возникли сложности с выездом за границу. В трудную минуту Оксану поддержали друзья из Театра на Таганке, предлагая работу и помогая с учебой.Встреча с Леонидом ЯрмольникомСпустя два года судьба вновь привела Оксану в театр, к той самой администраторской, где когда-то произошло ее знакомство с Высоцким. "Через два года после Володиной смерти я пришла в театр, и у той же самой администраторской, где познакомилась с Володей, увидела Леню, — вспоминала она. — Попросила прикурить. И для меня было важно то, что он работает в этом же самом театре, что он знал Володю, а тот его очень ценил".Как только Ярмольник увидел Оксану, он понял, что пропал, и не стал терять времени, чтобы завоевать ее сердце. Он чувствовал, что нашел свою родственную душу, и был готов на все, чтобы не потерять ее. Многие пытались отговорить Леонида от этого союза, но он был непреклонен. Любовь к Оксане и желание создать с ней семью были сильнее любых предостережений. Леонид проявил мудрость и тактичность, никогда не касаясь темы ее прошлых отношений с Владимиром Высоцким.Уже 42 года вместеПара поженилась в 1982 году, бракосочетание было очень скромным. В 1983 году родилась дочь Александра. Оксана и Леонид не любят публично говорить о своих чувствах, но в их доме царит атмосфера гармонии и взаимопонимания. Ярмольник, известный своим любвеобильным характером, с появлением Оксаны стал примерным семьянином и любящим отцом.Оксана признается, что рядом с ней мог быть только такой человек, как Леонид Ярмольник. Они стараются не выносить личные проблемы на всеобщее обозрение, предпочитая решать их вдвоем. В их отношениях были непростые времена, но они смогли преодолеть все трудности, сохранив свою любовь.Чтобы решить жилищные вопросы, Леонид и Оксана даже фиктивно развелись, а затем вновь сыграли свадьбу, устроив пышное торжество в честь 15-летия дочери.Главным секретом их долгого и счастливого брака является то, что каждый из них сохранил свою индивидуальность и свободу. Они поддерживают друг друга в творчестве и карьере. Леонид восхищается талантом Оксаны, которая является известным художником по костюмам, успешным дизайнером и владелицей студии авторской игрушки.Дочь продолжила творческую династиюДочь Александра унаследовала от родителей любовь к искусству. Она выбрала свой собственный путь в творчестве, став художницей по стеклу.Саша окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова, где изучала тонкости художественной обработки стекла. В 2013 году она стала членом Московского Союза Художников, а затем основала собственную студию, в которой является ведущим художником.Александра работает в Москве, создавая изысканные вазы из венецианского стекла, оригинальные витражи, авторские скульптуры и предметы декора.У Оксаны и Леонида двое внуков — Петр и Павел, в которых они души не чают. Мальчики часто гостят у бабушки и дедушки, наполняя их дом радостью и смехом. "Три дня в неделю внуки у нас. Когда они уезжают, дом затихает и отдыхает, набирается сил к их очередному приезду", — делилась Оксана.

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москва, париж, бухара, владимир высоцкий (автор песен), леонид ярмольник, театр на таганке