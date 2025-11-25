Рейтинг@Mail.ru
06:29 25.11.2025
леонид ярмольник
Шоубиз, Леонид Ярмольник
Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату предыдущего

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в данных.
Актер Дмитрий Харатьян - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Счета компании Харатьяна и Сукачева заблокировали из-за штрафа
16 ноября, 03:26
Сообщается, что ранее судебное заседание отложили из-за неявки Ярмольника в суд. Теперь административный протокол рассмотрят в декабре.
По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.
Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа
23 мая, 03:18
 
ШоубизЛеонид Ярмольник
 
 
