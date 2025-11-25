Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату предыдущего

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Актеру Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные московского суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ", - говорится в данных.

Сообщается, что ранее судебное заседание отложили из-за неявки Ярмольника в суд. Теперь административный протокол рассмотрят в декабре.

По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.