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Биография Юрия Соломина

Биография Юрия Соломина - РИА Новости, 11.01.2024

Биография Юрия Соломина

Актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чите... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:39

2024-01-11T13:39

2024-01-11T14:03

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Актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чите. Вырос в семье профессиональных музыкантов.В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (ныне – Высшее театральное училище (Институт) имени М.С. Щепкина), курс Веры Пашенной.Сразу по окончании училища Юрий Соломин был принят в Малый театр. Начав с эпизодических ролей, он вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. В 1966 году Соломин сыграл Хлестакова в постановке Игоря Ильинского "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя. В числе других ролей – Войницкий и Тригорин в "Лешем" Антона Чехова (1988), "Дяде Ване" (1993) и "Чайке" (1996) Антона Чехова, Царь Федор в "Царе Федоре Иоанновиче" Алексея Толстого (1976), Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого (1984), Карп, Кисельников и Неизвестный в "Лесе" (1999) и "Пучине" (1973, 1976) Александра Островского, Астахов в "Картине" Даниила Гранина (1983), Михаил Яровой в "Любови Яровой" Константина Тренева (1977), Сирано в "Сирано де Бержераке" Эдмона де Ростана (1983) и другие.В 2000 году в "Горе от ума" Александра Грибоедова Соломин сыграл роль Фамусова, за исполнение которой был удостоен Государственной премии России в области литературы и искусства. В последующие годы сыграл Мольера в одноименном спектакле по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" (2009), Доменико Сориано в "Филумене Мартурано" Эдуардо де Филиппо (2013). Всего в Малом театре сыграл свыше 50 центральных ролей классического и современного репертуара.С 1980 года Юрий Соломин начал работать как режиссер. Он поставил "Лес" Островского в Болгарии, в Малом театре – спектакли "Ревизор" Гоголя, "Чайка" Чехова, "Лес" Островского, "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, "Власть тьмы" Льва Толстого. В 2000-х годах на сцене театра им были осуществлены постановки: "Таинственный ящик" Петра Каратыгина, где он сыграл Сен-Феликса, "Три сестры" Чехова, "Бесприданница" Островского (руководитель постановки). В январе 2015 года состоялась премьера его спектакля "Молодость Людовика XIV", поставленного по пьесе "Три мушкетера" Александра Дюма-отца, в декабре 2017 года – премьера комедии Гоголя "Женитьба". В 2019 году Юрий Соломин поставил спектакль "Дальше – тишина" Вина Дельмара. В 2020 году им был возобновлен спектакль "Последний срок" Валентина Распутина, поставленный ранее совместно с супругой Ольгой Соломиной (1931-2019) и студентами Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина. В 2021 году на сцене театра вышел детский спектакль "Буратино" по пьесе Алексея Толстого. В кино Юрий Соломин дебютировал в 1960 году в главной роли Павла Каурова в картине режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь". Всенародную известность он приобрел в 1970 году, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства". Актер также снимался в картинах "Верность матери" (1966), "Весна на Одере" (1967), "Красная палатка" (1969), "Инспектор уголовного розыска" (1971), "Летучая мышь" (1978), "Обыкновенное чудо" (1978), сериалах "Хождение по мукам" (1974), "Блокада" (1974-1977), "ТАСС уполномочен заявить" (1984) и других. Роль Арсеньева в первом цветном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным в мировом кинематографе. Фильм был удостоен американской премии "Оскар". Юрий Соломин также снимался в сериалах "Тяжелый песок" (2008), "Исаев" (2009), "Точка кипения" (2010), "Бульварное кольцо" (2013), Филумена Мартурано (фильм-спектакль, 2016). Всего актер снялся почти в 60 фильмах и сериалах.В кино и на телевидении Соломин поставил картину "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1980) по Джону Пристли, трехсерийный фильм "Берег его жизни" (1984), где исполнил главные роли, также снял фильм "В начале было слово" (1992).Юрий Соломин занимался преподавательской деятельностью.С 1960 года в Высшем театральном училище (Институте) имени М.С. Щепкина Соломин преподавал дисциплину "Мастерство актера", с 1975 года был художественным руководителем курса, с 1986 года – профессором. Среди учеников Юрия Соломина – около 250 артистов, в том числе народные артисты России Валерий Баринов, Василий Бочкарев, Лариса Гребенщикова, Ольга Пашкова и другие. В 1988 году коллективом Малого театра Юрий Соломин был выбран его художественным руководителем.С сентября 1990 года по декабрь 1991 год – министр культуры РСФСР, в 1992 году – министр культуры России.Юрий Соломин – член-корреспондент (1992) и действительный член (2019) Российской академии образования, почетный член Российской академии художеств (2007).Был почетным профессором МГУ им. М.В. Ломоносова (2013), президентом Ассоциации русских драматических театров (МАТР), возглавлял фонд "Покровский собор на Красной площади". Творчество Юрия Соломина было отмечено многочисленными наградами.В 1988 году он был удостоен звания Народный артист СССР. Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001). Был награжден орденом Дружбы Народов (1985), российским орденом Почета (2010). Юрий Соломин являлся полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 1995 году он был удостоен IV степени, в 1999 году – III степени, в 2005 году – II степени, и в 2015 году – I степени, В 2020 году ему было присвоено звание Герой Труда Российской Федерации. Соломин также был удостоен орденов Японии – "За вклад в мировую культуру" (1993) и "Восходящего солнца" (2011), орденов Святого благоверного князя Даниила Московского и Преподобного Андрея Рублева I степени Русской православной церкви.Являлся лауреатом премии КГБ СССР (1984), премии "Золотой Овен" (1996), Международной театральной премии Станиславского (2001), премии "Звезда театрала" (2010), премии ФСБ (2010).В 2014 году ему была присуждена Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро", в 2016 году – Российская национальная театральная премия "Золотая маска". В 1998 и 2008 годах за выдающиеся заслуги в области искусства Русским биографическим институтом был избран "Человеком года".В 2001 году в честь актера была названа малая планета "Юрий Соломин" под номером 10054. Юрий Соломин был женат на актрисе и педагоге Ольге Соломиной (1931-2019). Дочь Дарья Соломина – музыкант. Младший брат Юрия Соломина – Виталий Соломин (1941-2002) – был популярным театральным и киноактером, запомнившимся зрителям по кинолентам "Старшая сестра", "Женщины", "Летучая мышь", "Сильва", серии кинофильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также киноленте и сериалу "Зимняя вишня". 11 января 2023 года народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, сообщили РИА Новости в дирекции Малого театра.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий соломин, чита, умер юрий соломин