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Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным - РИА Новости, 15.01.2024
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Культура
 
12:14 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/solomin-1921394869.html
Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным
Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным - РИА Новости, 15.01.2024
Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным
Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский отметил, что традиции, заложенные народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, должны быть... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:14
2024-01-15T12:14
культура
ссср
юрий соломин
лев толстой (писатель)
антон чехов
малый театр
высшее театральное училище имени щепкина
умер юрий соломин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский отметил, что традиции, заложенные народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, должны быть сохранены и приумножены. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. "Уходит эпоха не только из жизни Малого театра, но и из жизни всей нашей российской культуры. Юрий Мефодьевич всю свою жизнь отдал своему родному Малому театру и не менее родному Щепкинском училищу… Я уверен, что тот вклад, который Юрий Мефодьевич внес в строительство этого 200-летнего здания, то трепетное, абсолютно честное отношение к служению театру, то отношение к традициям не только Малого театра, но и вообще русского психологического театра, где основным выразительным средством является актер, - я уверен, что все эти вещи, заложенные Юрием Мефодьевичем, должны быть сохранены и приумножены", - сказал Дубровский на церемонии прощания. Он отметил, что Соломин 35 лет стоял "на капитанском мостике этого корабля", все эти 35 лет Малый театр был за ним, как за каменной стеной. "Тридцать пять лет Юрий Мефодьевич вел огромный корабль по волнам театральной жизни, минуя все бури и невзгоды четким и абсолютным выверенным курсом", - подчеркнул Дубровский. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
https://ria.ru/20240115/solomin-1921393881.html
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ссср, юрий соломин, лев толстой (писатель), антон чехов, малый театр, высшее театральное училище имени щепкина, умер юрий соломин, культура
Культура, СССР, Юрий Соломин, Лев Толстой (писатель), Антон Чехов, Малый театр, Высшее театральное училище имени Щепкина, Умер Юрий Соломин, Культура
Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным

Замхудрука Малого театра: заложенные Соломиным традиции должны быть приумножены

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский отметил, что традиции, заложенные народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, должны быть сохранены и приумножены.
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Портрет народного артиста СССР Юрия Соломина на церемонии прощания в Малом театре - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Соломин был хранителем великих традиций русского театра, заявил Бастрыкин
12:11
"Уходит эпоха не только из жизни Малого театра, но и из жизни всей нашей российской культуры. Юрий Мефодьевич всю свою жизнь отдал своему родному Малому театру и не менее родному Щепкинском училищу… Я уверен, что тот вклад, который Юрий Мефодьевич внес в строительство этого 200-летнего здания, то трепетное, абсолютно честное отношение к служению театру, то отношение к традициям не только Малого театра, но и вообще русского психологического театра, где основным выразительным средством является актер, - я уверен, что все эти вещи, заложенные Юрием Мефодьевичем, должны быть сохранены и приумножены", - сказал Дубровский на церемонии прощания.
Он отметил, что Соломин 35 лет стоял "на капитанском мостике этого корабля", все эти 35 лет Малый театр был за ним, как за каменной стеной.
"Тридцать пять лет Юрий Мефодьевич вел огромный корабль по волнам театральной жизни, минуя все бури и невзгоды четким и абсолютным выверенным курсом", - подчеркнул Дубровский.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Биография Юрия Соломина
11 января, 13:39
 
КультураСССРЮрий СоломинЛев Толстой (писатель)Антон ЧеховМалый театрВысшее театральное училище имени ЩепкинаУмер Юрий СоломинКультура
 
 
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