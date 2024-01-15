https://ria.ru/20240115/solomin-1921394869.html

Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным

Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным - РИА Новости, 15.01.2024

Замхудрука Малого театра призвал приумножить традиции, заложенные Соломиным

Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский отметил, что традиции, заложенные народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, должны быть... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:14

2024-01-15T12:14

2024-01-15T12:14

культура

ссср

юрий соломин

лев толстой (писатель)

антон чехов

малый театр

высшее театральное училище имени щепкина

умер юрий соломин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский отметил, что традиции, заложенные народным артистом СССР, худруком театра Юрием Соломиным, должны быть сохранены и приумножены. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. "Уходит эпоха не только из жизни Малого театра, но и из жизни всей нашей российской культуры. Юрий Мефодьевич всю свою жизнь отдал своему родному Малому театру и не менее родному Щепкинском училищу… Я уверен, что тот вклад, который Юрий Мефодьевич внес в строительство этого 200-летнего здания, то трепетное, абсолютно честное отношение к служению театру, то отношение к традициям не только Малого театра, но и вообще русского психологического театра, где основным выразительным средством является актер, - я уверен, что все эти вещи, заложенные Юрием Мефодьевичем, должны быть сохранены и приумножены", - сказал Дубровский на церемонии прощания. Он отметил, что Соломин 35 лет стоял "на капитанском мостике этого корабля", все эти 35 лет Малый театр был за ним, как за каменной стеной. "Тридцать пять лет Юрий Мефодьевич вел огромный корабль по волнам театральной жизни, минуя все бури и невзгоды четким и абсолютным выверенным курсом", - подчеркнул Дубровский. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

https://ria.ru/20240115/solomin-1921393881.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, юрий соломин, лев толстой (писатель), антон чехов, малый театр, высшее театральное училище имени щепкина, умер юрий соломин, культура