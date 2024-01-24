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Нарышкин вручил премии СВР по литературе и искусству

Нарышкин вручил премии СВР по литературе и искусству - РИА Новости, 24.01.2024

Нарышкин вручил премии СВР по литературе и искусству

Церемония вручения премий Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2023 год прошла в среду на площадке медиагруппы РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:07

2024-01-24T12:07

2024-01-24T12:08

общество

россия

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сергей нарышкин

феликс дзержинский

евгений примаков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Церемония вручения премий Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2023 год прошла в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Одним из лауреатов посмертно стал выдающийся советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич, в 1950-х годах создавший знаменитый памятник Феликсу Дзержинскому. Премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин. "В этот период жизни, наверное, самый важный для нас, дело, которым занимаются профессиональные разведчики, исключительно важно. Вы сохраняете жизни, вы создаете новую конструкцию мира, вы вселяете надежду", - сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, обращаясь к Нарышкину на открытии торжественной церемонии. Надежду вселяет даже молчание разведки, но при этом есть кому рассказывать о разведчиках - это делают лауреаты премии СВР, отметил Киселев. "Внешняя разведка имеет огромные традиции, и я уверен, что в наш век совершенно других технологий есть люди, которые идут вперед и эти традиции приумножат", - добавил он. В нынешнем году на соискание премии СВР поступило много очень достойных заявок, и перед комиссией стояла сложная задача выбрать победителей, отметил Нарышкин. "Я благодарю лауреатов за ваше яркое, талантливое творчество и за службу на благо нашей любимой России", - сказал директор СВР. Нарышкин также поблагодарил руководство и коллектив медиагруппы "Россия сегодня" и входящего в него агентства РИА Новости за гостеприимство. "Уже в который раз мы эту торжественную церемонию проводим на площадке вашего замечательного информационного агентства", - сказал директор СВР. Автор монумента чекисту №1 Из рук Нарышкина награду Евгению Викторовичу Вучетичу (1908-1974) получил внук и полный тезка прославленного скульптора. Первоначальное решение об установке в Москве памятника Дзержинскому было принято в 1936 году по случаю 10-летия со дня кончины основателя и первого главы отечественных органов госбезопасности. Монумент наметили поставить на площади Дзержинского. Конкурс на проекты памятника объявили в 1940 году. На нем победил проект Сарры Лебедевой. В ее варианте Дзержинский предстал задумчивым – одет в длиннополую шинель, правая рука засунута в карман, а голова чуть опущена. Но началась Великая Отечественная война, и к идее установить скульптуру вернулись через полтора десятка лет. Конкурс уже не проводили - увековечить Дзержинского в бронзе поручили Вучетичу и архитектору Григорию Захарову. На этот раз Дзержинский, также в шинели и с правой рукой в ее кармане, смотрел вдаль. Высота бронзовой скульптуры составляла почти 6 метров, без постамента она весила 11 тонн. Памятник открыли 20 декабря 1958 года напротив комплекса зданий КГБ СССР по случаю очередной годовщины создания советских органов госбезопасности. Монумент снесли 22 августа 1991 года, сразу после событий в Москве. Как указывает ряд экспертов, это было сделано незаконно. Позже памятник стал одним из экспонатов столичного парка "Музеон". На протяжении многих лет неоднократно звучали призывы вернуть этот монумент на Лубянку. Немного уменьшенная копия этого монумента в сентябре прошлого года, в очередную годовщину со дня рождения "чекиста номер один", в торжественной обстановке была открыта на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево. Как отметил тогда Нарышкин, Вучетич, как признанный мастер монументального искусства, сумел передать характер героя - целеустремленного, бескорыстного, решительного и бесконечно преданного идее построения нового мира. А крылатые слова Дзержинского о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны, говорил директор СВР. Вучетич был автором и таких знаменитых монументов, как "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде, "Воин-освободитель" в Трептов-парке в Берлине, "Родина-мать" в Киеве, статуи "Перекуем мечи на орала" у здания ООН в Нью-Йорке. Фильмы о разведке Премией СВР сейчас отмечены и создатели документального фильма "Арнольд Дейч. Последняя легенда": журналист и телеведущий Сергей Брилев, режиссер-постановщик Евгений Макаров и оператор Алексей Калач. Вся деятельность уроженца Вены Арнольда Дейча (1904-1942) в органах госбезопасности СССР была посвящена разведывательной работе с нелегальных позиций. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. По информации на сайте СВР, Дейч с 1933 года находился во Франции, Бельгии, Голландии и Германии в качестве помощника и заместителя резидента. В феврале 1934 года его перевели на нелегальную работу в Лондон, где для прикрытия он поступил на психологический факультет Лондонского университета. За период работы в Англии Дейч привлек к сотрудничеству с СССР свыше 20 человек, в том числе членов знаменитой "Кембриджской пятерки" во главе с Кимом Филби. Дейч был первым советским разведчиком, который делал ставку на приобретение перспективной агентуры. В 1934 году Дейч совместно с другим асом советской нелегальной разведки Дмитрием Быстролетовым завербовал шифровальщика управления связи британского МИД, в результате чего Москва получила доступ к секретам британской дипломатии. Затем Дейч вернулся в Москву и был вынужден уйти из разведки, но вернулся в нее после начала Великой Отечественной войны. В 1942 году Дейча вновь направили на работу за границу в качестве резидента нелегальной резидентуры. Но транспортный пароход "Донбасс", на котором он направлялся за границу, был атакован фашистами и потоплен. Так закончилась короткая, но героическая жизнь Арнольда Дейча. Фильм был приурочен к отмечавшимся в 2022 году 100-летию нелегальной разведки СВР и 80-летию со дня гибели Дейча. Продюсеры Александр Акопов и Игорь Марин, режиссер Антон Борматов, актриса Агния Дитковските, актер Сергей Чонишвили, оператор-постановщик Максим Шинкоренко удостоились премии за создание многосерийного художественного фильма "Миссия "Аметист". По сюжету картины, Службе внешней разведки РФ становится известно, что некий сотрудник ЦРУ, действуя по негласному указанию теневого американского альянса, разворачивает многоходовую операцию с целью полной дискредитации России на мировой арене. Предотвратить диверсию, а следом и глобальный конфликт поручено работающей в Италии российской нелегальной разведчице Елене Колмогоровой. Ее имя под прикрытием – Лаура Палацци, оперативный псевдоним в СВР – "Аметист", и она замужем за членом мафиозной семьи Диаманти. История разворачивается в наши дни параллельно в Италии и России. Портреты и песни о разведке Лауреатами премии сейчас также стали Артем и Сергей Дороженко и Максим Журов за создание серии портретов выдающихся разведчиков. На полотнах увековечены, в частности, легенды советской разведки разных лет Вильям Фишер (Рудольф Абель), Павел Судоплатов, Иосиф Григулевич, Арнольд Дейч, "Кембриджская пятерка", Николай Кузнецов, Дмитрий Медведев, Зоя Рыбкина-Воскресенская, Исхак Ахмеров, Павел Фитин, Алексей Ботян, Василий и Елизавета Зарубины, Геворк Вартанян. Премией отмечен и руководитель клуба авторской военной песни "Ветер Победы" при Центральном музее Победы Анатолий Пшеничный, создавший цикл песен "Судьба по имени разведка", "Пока живет разведка", "Он из разведки". Кроме того, ведомственную медаль СВР "За взаимодействие" из рук Нарышкина получил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В издании выходили многочисленные материалы, посвященные российской внешней разведке. Медалью "За взаимодействие", учрежденной в 2004 году, награждают лиц, оказавших существенное содействие СВР в выполнении возложенных на нее задач. Премия Службы внешней разведки РФ присуждается с 2000 года. Она была учреждена в целях укрепления сотрудничества СВР с творческими организациями и деятелями культуры, а также стимулирования создания высокохудожественных произведений литературы и искусства о российской внешней разведке. С 2019 года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже - министра иностранных дел и премьер-министра России. Среди лауреатов премии разных лет – писатель Юлиан Семенов, создавший культовый образ советского разведчика Максима Исаева-Штирлица, народный артист СССР Юрий Соломин, заслуженный артист России Юрий Беляев, актеры Юлия Галкина и Игорь Петренко, народный художник СССР Александр Шилов, народный художник РФ Никас Сафронов, скульптор Андрей Ковальчук, авторы книг о разведке, ветераны СВР – легендарный советский разведчик Джордж Блейк, Елена Косова, Вадим Кирпиченко, Павел Громушкин, Лев Соцков, писатели – историографы отечественной разведки Владимир Антонов, Александр Бондаренко, Теодор Гладков, Николай Долгополов, Владимир Карпов, специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев, шеф-редактор службы документальных фильмов телеканала "Россия 1" Людмила Романенко, кинорежиссер Ирина Свешникова, продюсеры и режиссеры Владимир Нахабцев, Александр Иванкин, Артем Чащихин-Тоидзе. Служба внешней разведки ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

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https://ria.ru/20230910/miroporyadok-1895263514.html

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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