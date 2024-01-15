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Соломин был хранителем великих традиций русского театра, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 15.01.2024
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Культура
 
12:11 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/solomin-1921393881.html
Соломин был хранителем великих традиций русского театра, заявил Бастрыкин
Соломин был хранителем великих традиций русского театра, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 15.01.2024
Соломин был хранителем великих традиций русского театра, заявил Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на церемонии прощания назвал народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина хранителем... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:11
2024-01-15T12:11
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на церемонии прощания назвал народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина хранителем великих традиций русского драматического театра. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. "Мы прощаемся с великим режиссером, великим актером и великим гражданином… Практически вся Россия скорбит, провожая в последний путь Юрия Мефодьевича. Характерно, что пишут и говорят о нем не только как о великом художнике, но и как о великом гражданине, патриоте, который переживал за судьбу своей родины, переживал за нашу молодежь, которая присутствует в этом зале… Он был не просто художественным руководителем Малого театра, он был хранителем великих традиций русского драматического театра", - сказал Бастрыкин на церемонии прощания. Он отметил, что их сотрудничество было очень человеческим, честным и открытым. "Мне посчастливилось в последние годы встречаться с Юрием Мефодьевичем не только на официальных мероприятиях, но и за чашкой чая. Я говорю посчастливилось, потому что я имел возможность говорить с ним откровенно, слушать его мысли, его идеи, понимать, как он относится к тому, что происходит вокруг в нашем мире… Я хотел бы сказать спасибо Юрию Мефодьевичу за то, что наше сотрудничество не было формальным, оно было очень человеческим, очень честным и открытым", - добавил глава СК. Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
https://ria.ru/20240115/solomin-1921380877.html
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россия, ссср, белоруссия, юрий соломин, александр бастрыкин, владимир путин, ленком, следственный комитет россии (ск рф), ленфильм, умер юрий соломин, культура
Культура, Россия, СССР, Белоруссия, Юрий Соломин, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Ленком, Следственный комитет России (СК РФ), Ленфильм, Умер Юрий Соломин, Культура
Соломин был хранителем великих традиций русского театра, заявил Бастрыкин

Бастрыкин назвал Соломина хранителем традиций русского драматического театра

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет народного артиста СССР Юрия Соломина на церемонии прощания в Малом театре
Портрет народного артиста СССР Юрия Соломина на церемонии прощания в Малом театре - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет народного артиста СССР Юрия Соломина на церемонии прощания в Малом театре
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на церемонии прощания назвал народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина хранителем великих традиций русского драматического театра.
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Прощание с Юрием Соломиным в Малом театре - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным
11:08
"Мы прощаемся с великим режиссером, великим актером и великим гражданином… Практически вся Россия скорбит, провожая в последний путь Юрия Мефодьевича. Характерно, что пишут и говорят о нем не только как о великом художнике, но и как о великом гражданине, патриоте, который переживал за судьбу своей родины, переживал за нашу молодежь, которая присутствует в этом зале… Он был не просто художественным руководителем Малого театра, он был хранителем великих традиций русского драматического театра", - сказал Бастрыкин на церемонии прощания.
Он отметил, что их сотрудничество было очень человеческим, честным и открытым.
"Мне посчастливилось в последние годы встречаться с Юрием Мефодьевичем не только на официальных мероприятиях, но и за чашкой чая. Я говорю посчастливилось, потому что я имел возможность говорить с ним откровенно, слушать его мысли, его идеи, понимать, как он относится к тому, что происходит вокруг в нашем мире… Я хотел бы сказать спасибо Юрию Мефодьевичу за то, что наше сотрудничество не было формальным, оно было очень человеческим, очень честным и открытым", - добавил глава СК.
Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.
Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Биография Юрия Соломина
11 января, 13:39
 
КультураРоссияСССРБелоруссияЮрий СоломинАлександр БастрыкинВладимир ПутинЛенкомСледственный комитет России (СК РФ)ЛенфильмУмер Юрий СоломинКультура
 
 
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