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Поклонники Соломина несут цветы к его портрету в Малом театре - РИА Новости, 12.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:38 12.01.2024 (обновлено: 11:50 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/solomin-1920890214.html
Поклонники Соломина несут цветы к его портрету в Малом театре
Поклонники Соломина несут цветы к его портрету в Малом театре - РИА Новости, 12.01.2024
Поклонники Соломина несут цветы к его портрету в Малом театре
В Малом театре проходит возложение цветов к портрету народного артиста СССР Юрия Соломина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:38
2024-01-12T11:50
культура
новости культуры
юрий соломин
москва
умер юрий соломин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Малом театре проходит возложение цветов к портрету народного артиста СССР Юрия Соломина, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. В пятницу театр открыт с 11 часов для тех, кто хочет почтить память артиста. Зеркала в здании закрыты темной вуалью. Посетители несут к портрету Соломина розы и гвоздики и оставляют соболезнования в специальном журнале. "Очень печально было, конечно, узнать вчера такую весть, но я посчитала, что необходимо приехать и хотя бы как-то вот так отметить и почтить память Юрия Соломина. Потому что невозможно как-то переоценить его роль в развитии Малого театра. Он очень много сделал для Малого театра", - отметила одна из поклонниц артиста.Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. С 1988 года - художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
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новости культуры, юрий соломин, москва, умер юрий соломин
Культура, Новости культуры, Юрий Соломин, Москва, Умер Юрий Соломин
Поклонники Соломина несут цветы к его портрету в Малом театре

В Малом театре проходит возложение цветов к портрету Юрия Соломина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМужчина с цветами в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине
Мужчина с цветами в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мужчина с цветами в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Малом театре проходит возложение цветов к портрету народного артиста СССР Юрия Соломина, передает корреспондент РИА Новости.
Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
В пятницу театр открыт с 11 часов для тех, кто хочет почтить память артиста. Зеркала в здании закрыты темной вуалью. Посетители несут к портрету Соломина розы и гвоздики и оставляют соболезнования в специальном журнале.
"Очень печально было, конечно, узнать вчера такую весть, но я посчитала, что необходимо приехать и хотя бы как-то вот так отметить и почтить память Юрия Соломина. Потому что невозможно как-то переоценить его роль в развитии Малого театра. Он очень много сделал для Малого театра", - отметила одна из поклонниц артиста.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. С 1988 года - художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
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