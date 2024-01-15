https://ria.ru/20240115/solomin-1921380877.html

В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным

В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным - РИА Новости, 15.01.2024

В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным

Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:08

2024-01-15T11:08

2024-01-15T12:47

культура

россия

юрий соломин

малый театр

умер юрий соломин

новости культуры

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921401372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f224e61c10a5e099e9547b834b87d797.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

https://ria.ru/20240112/solomin-1920890214.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание с Юрием Соломиным в Малом театре Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. 2024-01-15T11:08 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, юрий соломин, малый театр, умер юрий соломин, новости культуры, москва