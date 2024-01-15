В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным
В Малом театре началась церемония прощания с Юрием Соломиным
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости.
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.
Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).