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В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным - РИА Новости, 15.01.2024
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Культура
 
11:08 15.01.2024 (обновлено: 12:47 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/solomin-1921380877.html
В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным
В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным - РИА Новости, 15.01.2024
В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным
Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:08
2024-01-15T12:47
культура
россия
юрий соломин
малый театр
умер юрий соломин
новости культуры
москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
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353
60
353
60
Прощание с Юрием Соломиным в Малом театре
Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
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россия, юрий соломин, малый театр, умер юрий соломин, новости культуры, москва
Культура, Россия, Юрий Соломин, Малый театр, Умер Юрий Соломин, Новости культуры, Москва
В Малом театре прощаются с Юрием Соломиным

В Малом театре началась церемония прощания с Юрием Соломиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости.
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Мужчина с цветами в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Поклонники Соломина несут цветы к его портрету в Малом театре
12 января, 11:38
Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.
Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
Народный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
11 января, 13:31
 
КультураРоссияЮрий СоломинМалый театрУмер Юрий СоломинНовости культурыМосква
 
 
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