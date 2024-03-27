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Всемирный день театра

Всемирный день театра - РИА Новости, 27.03.2024

Всемирный день театра

27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T02:05

2024-03-27T02:05

2024-03-27T02:05

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27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. В 1961 году в Вене (Австрия) на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI) президент финского центра Международного института театра Арви Кивимаа предложил учредить этот праздник. Предложение было поддержано скандинавскими странами и принято конгрессом.С тех пор 27 марта (в этот день в 1962 году торжественно открылся Парижский сезон Всемирного театрального фестиваля Театра наций) отмечается как Всемирный день театра. Это праздник театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные вузы, академии и школы.МИТ был создан в 1948 году по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли совместно с британским романистом и драматургом Джоном Пристли. Целью основателей МИТ было создание организации, которая соответствовала бы целям ЮНЕСКО в области культуры, образования и искусства и сосредоточила бы свои усилия на повышении статуса всех представителей исполнительских профессий.В настоящее время МИТ является крупнейшей в мире организацией исполнительских искусств, имеющей более 90 центров на всех континентах.СССР стал членом Международного института театра (МИТ) в 1959 году, когда в Москве, на базе Всероссийского театрального общества, был создан советский Национальный центр МИТ. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов. С 2009 года президентом МИТ в России был народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин (1935-2024).Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Всемирного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962). Среди его авторов также были четыре российских деятеля культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев (1984) и Кирилл Лавров (1990), режиссер Анатолий Васильев (2016). Оно переводится более чем на 50 языков, читается десяткам тысяч зрителей перед спектаклями в театрах по всему миру и печатается в сотнях ежедневных газет.В 2024 году автором послания стал норвежский писатель и драматург Джон Фосс. В нем он особо отметил способность искусства объединять людей: "Искусство, хорошее искусство, удивительным образом умеет сочетать совершенно уникальное с универсальным. Это позволяет нам понять то, что отличается, что чуждо – как универсальное. Таким образом искусство преодолевает границы между языками, географическими регионами, странами. Оно объединяет не только индивидуальные качества каждого человека, но и, в другом смысле, индивидуальные особенности каждой группы людей, каждой нации".В настоящее время в России работает около 647 профессиональных театров.В России во Всемирный день театра ежегодно проводится акция "День театра". В этот день показывают премьерные спектакли, вручают премии, приглашают зрителей встретиться с актерами и заглянуть за кулисы.В Москве традиционно проходит акция "Ночь театров". Впервые она прошла в 2013 году. В рамках проекта театры работают допоздна или до самого утра. Зрители могут посетить премьерные спектакли, необычные экскурсии, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи. В 2024 году акция "Ночь театров" пройдет в 12-й раз. В ней примут участие 70 театров. В программе акции более 80 мероприятий: показы спектаклей, открытые читки современной драматургии, творческие встречи, экскурсии и многое другое. Так, театр "Et Cetera" подготовил поэтическую программу, посвященную 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. В этот вечер в разных локациях театра актеры прочтут отрывки из очерка Марины Цветаевой "Мой Пушкин" и главу из "Евгения Онегина". В Мастерской Фоменко в 23:00 на Старой сцене театра начнется концерт "Музыка не в стол - 3", поставленный актером, музыкантом и композитором Мастерской Николаем Орловским. В театре "Школа драматического искусства" покажут спектакль "Ветеран" по одноименному рассказу Бориса Васильева, а также творческий вечер заслуженного артиста РФ Игоря Яцко "Уроки Пушкина. Свои программы подготовили театр Пушкина, Театр на Таганке, Театр Ермоловой, "Ленком Марка Захарова", театр Сатиры и другие. Все мероприятия "Ночи театров" бесплатны, но требуется предварительная регистрация.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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