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Умер режиссер Виктор Савкин

Умер режиссер Виктор Савкин - РИА Новости, 02.02.2025

Умер режиссер Виктор Савкин

Член Союза кинематографистов России, второй режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 02.02.2025

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, второй режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Тридцать первого января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича", - говорится в сообщении на сайте организации. В пресс-службе напомнили, что с 1969 года Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении "Экран", а также снимал фильмы-спектакли с Георгием Товстоноговым, Юрием Соломиным и другими. Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования родным и близким режиссера, а также сообщили, что отпевание состоится во вторник, 4 февраля, в 13.00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юрий соломин, следственный комитет россии (ск рф)