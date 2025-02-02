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Умер режиссер Виктор Савкин - РИА Новости, 02.02.2025
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Культура
 
15:30 02.02.2025
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Умер режиссер Виктор Савкин
Умер режиссер Виктор Савкин - РИА Новости, 02.02.2025
Умер режиссер Виктор Савкин
Член Союза кинематографистов России, второй режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, второй режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Тридцать первого января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича", - говорится в сообщении на сайте организации. В пресс-службе напомнили, что с 1969 года Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении "Экран", а также снимал фильмы-спектакли с Георгием Товстоноговым, Юрием Соломиным и другими. Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования родным и близким режиссера, а также сообщили, что отпевание состоится во вторник, 4 февраля, в 13.00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.
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Умер режиссер Виктор Савкин

Режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет

© Телепроект (2002)Виктор Савкин в сериале "Линия защиты"
Виктор Савкин в сериале Линия защиты - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Телепроект (2002)
Виктор Савкин в сериале "Линия защиты". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, второй режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
«
"Тридцать первого января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича", - говорится в сообщении на сайте организации.
В пресс-службе напомнили, что с 1969 года Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении "Экран", а также снимал фильмы-спектакли с Георгием Товстоноговым, Юрием Соломиным и другими.
Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования родным и близким режиссера, а также сообщили, что отпевание состоится во вторник, 4 февраля, в 13.00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.
 
КультураРоссияЮрий СоломинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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