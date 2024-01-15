https://ria.ru/20240115/zyuganov-1921407165.html

Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры

Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры - РИА Новости, 15.01.2024

Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры

Депутат Госдумы, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что роль народного артиста СССР Юрия Соломина в сохранении русской культуры и традиций в 90-е годы... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:58

2024-01-15T12:58

2024-01-15T13:23

культура

ссср

юрий соломин

геннадий зюганов

лев толстой (писатель)

госдума рф

высшее театральное училище имени щепкина

умер юрий соломин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что роль народного артиста СССР Юрия Соломина в сохранении русской культуры и традиций в 90-е годы бесценна. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. "В его выступлениях он проявил себя как талантливый актер любого жанра, ему под силу были любые роли. Но ту роль, которую он сыграл в лихие 90-е в сохранении нашего языка и культуры, нашей веры и традиции, она бесценна", - подчеркнул Зюганов. По его словам, Соломина, как рыцаря, вдохновляла "защита той простоты, которая является высшим искусством в любом деле, той яркости и образности, которая всегда свойственна выдающемуся таланту". Кроме того, он отметил гражданскую мужественную позицию артиста, которую Соломин высоко нес "благодаря своей русской интеллигентности и высокой культуры души и духа". Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

https://ria.ru/20240115/solomin-1921393339.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, ссср, юрий соломин, геннадий зюганов, лев толстой (писатель), госдума рф, высшее театральное училище имени щепкина, умер юрий соломин