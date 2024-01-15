Рейтинг@Mail.ru
Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 15.01.2024 (обновлено: 13:23 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/zyuganov-1921407165.html
Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры
Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры - РИА Новости, 15.01.2024
Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры
Депутат Госдумы, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что роль народного артиста СССР Юрия Соломина в сохранении русской культуры и традиций в 90-е годы... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:58
2024-01-15T13:23
культура
ссср
юрий соломин
геннадий зюганов
лев толстой (писатель)
госдума рф
высшее театральное училище имени щепкина
умер юрий соломин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920955828_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ecde903ecaa94132d50faca41d2ab167.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что роль народного артиста СССР Юрия Соломина в сохранении русской культуры и традиций в 90-е годы бесценна. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. "В его выступлениях он проявил себя как талантливый актер любого жанра, ему под силу были любые роли. Но ту роль, которую он сыграл в лихие 90-е в сохранении нашего языка и культуры, нашей веры и традиции, она бесценна", - подчеркнул Зюганов. По его словам, Соломина, как рыцаря, вдохновляла "защита той простоты, которая является высшим искусством в любом деле, той яркости и образности, которая всегда свойственна выдающемуся таланту". Кроме того, он отметил гражданскую мужественную позицию артиста, которую Соломин высоко нес "благодаря своей русской интеллигентности и высокой культуры души и духа". Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
https://ria.ru/20240115/solomin-1921393339.html
https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920955828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83b08e653bcaa4771fffd46d9a4e3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, ссср, юрий соломин, геннадий зюганов, лев толстой (писатель), госдума рф, высшее театральное училище имени щепкина, умер юрий соломин
Культура, СССР, Юрий Соломин, Геннадий Зюганов, Лев Толстой (писатель), Госдума РФ, Высшее театральное училище имени Щепкина, Умер Юрий Соломин
Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры

Зюганов отметил роль Соломина в сохранении русской культуры и традиций в 90-е

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что роль народного артиста СССР Юрия Соломина в сохранении русской культуры и традиций в 90-е годы бесценна.
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Церемония прощания с ним проходит на основной сцене Малого театра. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Соломин не только хранил традиции, но и развивал их, заявил Любимов
12:09
"В его выступлениях он проявил себя как талантливый актер любого жанра, ему под силу были любые роли. Но ту роль, которую он сыграл в лихие 90-е в сохранении нашего языка и культуры, нашей веры и традиции, она бесценна", - подчеркнул Зюганов.
По его словам, Соломина, как рыцаря, вдохновляла "защита той простоты, которая является высшим искусством в любом деле, той яркости и образности, которая всегда свойственна выдающемуся таланту". Кроме того, он отметил гражданскую мужественную позицию артиста, которую Соломин высоко нес "благодаря своей русской интеллигентности и высокой культуры души и духа".
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Биография Юрия Соломина
11 января, 13:39
 
КультураСССРЮрий СоломинГеннадий ЗюгановЛев Толстой (писатель)Госдума РФВысшее театральное училище имени ЩепкинаУмер Юрий Соломин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала