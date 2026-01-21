Нарышкин вручил премии СВР по литературе и искусству за 2025 год

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Церемония вручения премий Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2025 год прошла в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня", премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин.

"По традиции, церемония проходит здесь, в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в такой дружеской, но при этом очень торжественной обстановке", - отметил Нарышкин . Директор СВР поблагодарил коллектив и генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за радушие и за гостеприимство.

По словам Нарышкина, 2025 год подарил большое количество работ в области литературы и искусства, рассказывающих о российской внешней разведке. "И по мнению жюри конкурса и руководства службы, работы имеют имеют очень высокую и художественную и профессиональную ценность", - добавил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул заслуги Примакова , чье имя носит премия, перед российской внешней разведкой. "Евгений Максимович Примаков в течение четырех лет, в сложные 90-е годы, возглавлял Службу внешней разведки и сделал многое для того, чтобы российская внешняя разведка, во всяком случае, не утратила своих позиций, достигнутых в предыдущие десятилетия", - сказал Нарышкин.

Для нынешнего поколения разведчиков учреждение премии имени Примакова и существование самой премии - это дань памяти и уважения этому по-настоящему яркому государственному деятелю в истории России , отметил Нарышкин.

За создание книги "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса" премии удостоен писатель, тюменский историк и краевед Александр Вычугжанин. В книге на основе многих, впервые выявленных архивных источников (в 10 федеральных и местных архивохранилищах и музеях) рассказывается о становлении личности легендарного начальника советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павла Фитина (1907-1971) на тюменской земле, о том, через какие испытания тот прошел в молодые годы, что в итоге позволило ему справиться с решением задач государственного масштаба.

За создание телесериала "За гранью возможного. Антология советской разведки" премией награждены продюсер Мария Журомская, продюсер Эльмира Айнулова, режиссер-постановщик Роман Величкин, шеф-редактор Евгения Никонорова, исполнительный продюсер Ольга Голубева.

Премию получил скульптор-монументалист Денис Стритович, автор памятника председателю КГБ СССР Юрию Андропову , установленного на территории Ордена Жукова Краснознаменной Академии внешней разведки имени Ю.В. Андропова – высшего учебного заведения СВР. Юрий Андропов (1914-1984) дольше всех, с 1967 по 1982 годы, стоял у руля советских органов госбезопасности. В 1982-1984 годах руководил государством на посту генерального секретаря ЦК КПСС

Еще одними лауреатами премии стали создатели телевизионного сериала "Берлинская жара" генеральный продюсер Дмитрий Пристанков, креативный продюсер, соавтор сценария Павел Косов, оператор-постановщик Елена Иванова, актеры Даниил Страхов (исполнитель роли научного руководителя атомного проекта СССР академика Игоря Курчатова ), Гела Месхи и Анна Пескова (Пристанкова).

Премия Службы внешней разведки РФ присуждается с 2000 года. Она была учреждена в целях укрепления сотрудничества СВР с творческими организациями и деятелями культуры, а также стимулирования создания высокохудожественных произведений литературы и искусства о российской внешней разведке. С 2019 года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже - министра иностранных дел и премьер-министра России.