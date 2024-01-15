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Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:33 15.01.2024 (обновлено: 18:59 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/solomin-1921453616.html
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:33
2024-01-15T18:59
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с артистом проходила на исторической сцене Малого театра.На похоронах военный оркестр исполнил гимн России и "Балладу о солдате". Также при погребении отдали воинские почести тремя оружейными залпами. Артиста похоронили рядом с супругой Ольгой Соломиной.Венки на похороны худрука Малого театра прислали президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, Минкультуры, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, певица Алла Пугачева, Театр имени О. П. Табакова, Театр имени М. Н. Ермоловой, театр "Современник", Театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм" и многие другие.Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее его выписали из больницы после инсульта.В четверг соболезнования родным и близким Соломина выразил президент Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, Театр имени Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие.
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общество, культура, россия, москва, ссср, владимир путин, юрий соломин, михаил мишустин, ленфильм, ленком, мосфильм, умер юрий соломин
Культура, Общество, Культура, Россия, Москва, СССР, Владимир Путин, Юрий Соломин, Михаил Мишустин, Ленфильм, Ленком, Мосфильм, Умер Юрий Соломин
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

В Малом театре прошла церемония прощания с худруком Юрием Соломиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет и цветы на могиле народного артиста СССР Юрия Соломина во время похорон на Троекуровском кладбище в Москве
Портрет и цветы на могиле народного артиста СССР Юрия Соломина во время похорон на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с артистом проходила на исторической сцене Малого театра.
На похоронах военный оркестр исполнил гимн России и "Балладу о солдате". Также при погребении отдали воинские почести тремя оружейными залпами.
Артиста похоронили рядом с супругой Ольгой Соломиной.
Венки на похороны худрука Малого театра прислали президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, Минкультуры, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, певица Алла Пугачева, Театр имени О. П. Табакова, Театр имени М. Н. Ермоловой, театр "Современник", Театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм" и многие другие.
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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12:14
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее его выписали из больницы после инсульта.
В четверг соболезнования родным и близким Соломина выразил президент Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.
Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, Театр имени Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие.
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Биография Юрия Соломина
11 января, 13:39
 
КультураОбществоКультураРоссияМоскваСССРВладимир ПутинЮрий СоломинМихаил МишустинЛенфильмЛенкомМосфильмУмер Юрий Соломин
 
 
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