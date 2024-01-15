https://ria.ru/20240115/solomin-1921453616.html

Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 15.01.2024

Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:33

2024-01-15T16:33

2024-01-15T18:59

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с артистом проходила на исторической сцене Малого театра.На похоронах военный оркестр исполнил гимн России и "Балладу о солдате". Также при погребении отдали воинские почести тремя оружейными залпами. Артиста похоронили рядом с супругой Ольгой Соломиной.Венки на похороны худрука Малого театра прислали президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, Минкультуры, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, певица Алла Пугачева, Театр имени О. П. Табакова, Театр имени М. Н. Ермоловой, театр "Современник", Театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм" и многие другие.Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее его выписали из больницы после инсульта.В четверг соболезнования родным и близким Соломина выразил президент Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, Театр имени Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие.

https://ria.ru/20240115/solomin-1921394869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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