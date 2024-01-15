Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
В Малом театре прошла церемония прощания с худруком Юрием Соломиным
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет и цветы на могиле народного артиста СССР Юрия Соломина во время похорон на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с артистом проходила на исторической сцене Малого театра.
На похоронах военный оркестр исполнил гимн России и "Балладу о солдате". Также при погребении отдали воинские почести тремя оружейными залпами.
Артиста похоронили рядом с супругой Ольгой Соломиной.
Венки на похороны худрука Малого театра прислали президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, Минкультуры, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, певица Алла Пугачева, Театр имени О. П. Табакова, Театр имени М. Н. Ермоловой, театр "Современник", Театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм" и многие другие.
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее его выписали из больницы после инсульта.
В четверг соболезнования родным и близким Соломина выразил президент Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.
Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, Театр имени Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие.