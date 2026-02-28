Рейтинг@Mail.ru
Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 28.02.2026 (обновлено: 08:07 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/teatry-2076602955.html
Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии
Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии - РИА Новости, 28.02.2026
Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии
Служебные выходы на сцену, гримерки артистов, скрытые от зрителей механизмы декораций — в закулисье порой бывает не менее увлекательно, чем на спектакле. А... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:00:00+03:00
2026-02-28T08:07:00+03:00
культура
театр
культура-важное
что посмотреть
куда сходить
малый театр
юрий соломин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076368155_0:173:2880:1793_1920x0_80_0_0_c25e9dfae6076be883ead06debc7bd94.jpg
https://ria.ru/20260218/kitay-2074947641.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076368155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bbe616bf6379673cc709fa8352349d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр, культура-важное, что посмотреть , куда сходить , малый театр, юрий соломин, россия, москва, марк захаров, инна чурикова, геликон-опера, ленком, туризм
Культура, Театр, Культура-Важное, что посмотреть , куда сходить , Малый театр, Юрий Соломин, Россия, Москва, Марк Захаров, Инна Чурикова, Геликон-Опера, Ленком, Туризм

Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваЭкспонат в мемориальном кабинете художественного руководителя Малого театра, актера Юрия Соломина
Экспонат в мемориальном кабинете художественного руководителя Малого театра, актера Юрия Соломина - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Экспонат в мемориальном кабинете художественного руководителя Малого театра, актера Юрия Соломина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. Служебные выходы на сцену, гримерки артистов, скрытые от зрителей механизмы декораций — в закулисье порой бывает не менее увлекательно, чем на спектакле. А увидеть все это можно на экскурсии. Театры, которые открывают гостям свои тайны, — в подборке РИА Новости.

Малый театр: от детских путешествий до кабинета Юрия Соломина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМемориальный кабинет Ю. М. Соломина в Государственном академическом Малом театре в Москве
Мемориальный кабинет Ю.М. Соломина в Государственном академическом Малом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Мемориальный кабинет Ю. М. Соломина в Государственном академическом Малом театре в Москве
Экскурсии в Малом театре проводят регулярно, и рассчитаны они на разную аудиторию. Школьникам старше десяти лет подойдет программа "Путешествие в мир театра" — полуторачасовая обзорная прогулка с посещением зрительного зала и закулисья. Участникам рассказывают об истории здания и театральных профессиях — актерах, режиссерах, осветителях, костюмерах, гримерах и других. Похожая экскурсия — "Скорей в театр!.. Там целый мир, мир полный и живой…" — делает акцент на труппе Малого театра. Здесь вспоминают имена Павла Мочалова, Михаила Щепкина, Марии Ермоловой и других.
Взрослым будет интересно побывать в мемориальном кабинете Юрия Соломина. Народный артист России посвятил служению Малому театру 35 лет — вплоть до кончины в 2024-м. Об этом напоминают личные детали: настольный календарь, остановившийся на последнем дне его жизни, антикварная мебель, картины и книги. В отдельные дни можно посетить мемориальную квартиру князя и драматурга Александра Сумбатова-Южина. Ближайшие даты экскурсий — 28 февраля и 21 марта.

Театр Маяковского: сделать фото на сцене

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСцена и зрительный зал Московского академического театра имени Владимира Маяковского в Москве
Сцена и зрительный зал Московского академического театра имени Владимира Маяковского в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сцена и зрительный зал Московского академического театра имени Владимира Маяковского в Москве
Экскурсии по Театру Маяковского проводят актеры труппы — Роман Фомин и Кирилл Кусков. Рассказывают об архитектуре, а затем поднимаются вместе с гостями на самую высокую точку зрительного зала — почти под люстру. Во время экскурсии зрители могут выйти на сцену и сделать фотографии на месте, где когда-то стоял Всеволод Мейерхольд — первый художественный руководитель театра. Также участникам показывают машинерию, работу производственных цехов и помещение, где артисты доигрывали спектакли во время воздушной тревоги. Ближайшие экскурсии — 28 февраля, 3 и 29 марта.

"Ленком": кабинет Марка Захарова и гримерка Инны Чуриковой

© www.lenkomteatre.ruЗрительный зал Театра "Ленком"
Зрительный зал театра Ленком - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© www.lenkomteatre.ru
Зрительный зал Театра "Ленком"
В "Ленкоме" ежемесячно проводят экскурсии, каждая из которых открывает отдельную страницу истории театра. Так, 14 марта зрителям расскажут о постановке "Юнона и Авось". Гости узнают, почему премьера затянулась и зачем перед входом в театр во время показов дежурила конная милиция. А 15 марта состоится экскурсия "Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются…" с посещением мемориального кабинета режиссера, где сохранились его личные вещи, подлинные афиши, книги и фотографии. На встречу "Посвящение Инне Чуриковой и Глебу Панфилову" приглашают 23 мая. После рассказа об их творческом союзе можно будет заглянуть в гримерную актрисы — там хранятся костюмы из спектаклей "Чайка", "Аквитанская львица" и "Ложь во спасение". Все экскурсии ведет историк театра Сергей Николаев.

"Геликон-опера": секреты машинерии и новый зал

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМосковский музыкальный театр "Геликон-опера"
Московский музыкальный театр Геликон-опера - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Московский музыкальный театр "Геликон-опера"
Историческое здание "Геликон-оперы" пережило масштабную реставрацию в 2015-м. В результате появился новый футуристичный зал "Стравинский", который можно увидеть во время экскурсий, проходящих в формате свободной беседы (длятся около полутора часов). Также в театре проводят обзорные экскурсии: посетители заглядывают в гримерные, каждая из которых посвящена известному артисту. Есть помещения в честь Эри Класа, Артура Эйзена, Дмитрия Хворостовского, Галины Вишневской, Ирины Архиповой. Любителям технических и инженерных тонкостей особенно понравится экскурсия, посвященная современной сценической машинерии. Она рассчитана на гостей старше 16 лет: им показывают сложные механизмы под сценой, скрытые от глаз обычного зрителя.

Театр "Шалом": шесть этажей и винтовая лестница

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПространство Театра "Шалом" в бывшем Центре им. Мейерхольда
Пространство Театра Шалом в бывшем Центре им. Мейерхольда - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пространство Театра "Шалом" в бывшем Центре им. Мейерхольда
Обзорная экскурсия Театра "Шалом" "Еврейский театр. История справа налево" проводится в формате спектакля внутри театральной экспозиции "Свиток времени". Гостям рассказывают об основных этапах развития еврейского театра — от Средневековья до наших дней. Программа охватывает шесть этажей здания и выстраивается вдоль винтовой лестницы, напоминающей свиток, который разворачивается с каждым новым пролетом. Камерное путешествие рассчитано всего на десять зрителей.

Еще театры: от Большого до Вахтангова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИсторическая сцена Большого театра в Москве
Историческая сцена Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Историческая сцена Большого театра в Москве
Экскурсии по историческому зданию Большого театра проходят почти каждый четверг. Иногда по зрительному залу нужно перемещаться в полумраке — если к вечернему спектаклю настраивают свет.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВыставка "Стоя на плечах гигантов (Nanos gigantum humeris insidentes)" в Государственном академическом театре имени Моссовета в Москве
Выставка Стоя на плечах гигантов (Nanos gigantum humeris insidentes) в Государственном академическом театре имени Моссовета в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Выставка "Стоя на плечах гигантов (Nanos gigantum humeris insidentes)" в Государственном академическом театре имени Моссовета в Москве
Театр Моссовета проводит экскурсию "Стоя на плечах гигантов". Это рассказ о жизни и судьбе Юрия Завадского и Павла Хомского, возглавлявших в свое время театр.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
В Театре Вахтангова представлены сразу четыре экскурсионные программы. "Прошлое и настоящее" — по историческому зданию, "Вахтанговское закулисье" — по Новой сцене, "Музей-квартира Евгения Вахтангова" — по квартире основателя театра, "Вахтангов. Путь к Турандот" — по Москве.
Многие экскурсии доступны по Пушкинской карте.
Выставка Праздник весны. Новый год в старом Пекине в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Самая праздничная выставка Москвы: тайны и мистика китайского Нового года
18 февраля, 08:00
 
КультураТеатрКультура-Важноечто посмотретькуда сходитьМалый театрЮрий СоломинРоссияМоскваМарк ЗахаровИнна ЧуриковаГеликон-ОпераЛенкомТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала