Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. Служебные выходы на сцену, гримерки артистов, скрытые от зрителей механизмы декораций — в закулисье порой бывает не менее увлекательно, чем на спектакле. А увидеть все это можно на экскурсии. Театры, которые открывают гостям свои тайны, — в подборке РИА Новости.

Малый театр: от детских путешествий до кабинета Юрия Соломина

Экскурсии в Малом театре проводят регулярно, и рассчитаны они на разную аудиторию. Школьникам старше десяти лет подойдет программа "Путешествие в мир театра" — полуторачасовая обзорная прогулка с посещением зрительного зала и закулисья. Участникам рассказывают об истории здания и театральных профессиях — актерах, режиссерах, осветителях, костюмерах, гримерах и других. Похожая экскурсия — "Скорей в театр!.. Там целый мир, мир полный и живой…" — делает акцент на труппе Малого театра. Здесь вспоминают имена Павла Мочалова, Михаила Щепкина, Марии Ермоловой и других.

Взрослым будет интересно побывать в мемориальном кабинете Юрия Соломина. Народный артист России посвятил служению Малому театру 35 лет — вплоть до кончины в 2024-м. Об этом напоминают личные детали: настольный календарь, остановившийся на последнем дне его жизни, антикварная мебель, картины и книги. В отдельные дни можно посетить мемориальную квартиру князя и драматурга Александра Сумбатова-Южина. Ближайшие даты экскурсий — 28 февраля и 21 марта

Театр Маяковского: сделать фото на сцене

Экскурсии по Театру Маяковского проводят актеры труппы — Роман Фомин и Кирилл Кусков. Рассказывают об архитектуре, а затем поднимаются вместе с гостями на самую высокую точку зрительного зала — почти под люстру. Во время экскурсии зрители могут выйти на сцену и сделать фотографии на месте, где когда-то стоял Всеволод Мейерхольд — первый художественный руководитель театра. Также участникам показывают машинерию, работу производственных цехов и помещение, где артисты доигрывали спектакли во время воздушной тревоги. Ближайшие экскурсии — 28 февраля, 3 и 29 марта.

"Ленком": кабинет Марка Захарова и гримерка Инны Чуриковой

В "Ленкоме" ежемесячно проводят экскурсии, каждая из которых открывает отдельную страницу истории театра. Так, 14 марта зрителям расскажут о постановке "Юнона и Авось". Гости узнают, почему премьера затянулась и зачем перед входом в театр во время показов дежурила конная милиция. А 15 марта состоится экскурсия "Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются…" с посещением мемориального кабинета режиссера, где сохранились его личные вещи, подлинные афиши, книги и фотографии. На встречу "Посвящение Инне Чуриковой и Глебу Панфилову" приглашают 23 мая. После рассказа об их творческом союзе можно будет заглянуть в гримерную актрисы — там хранятся костюмы из спектаклей "Чайка", "Аквитанская львица" и "Ложь во спасение". Все экскурсии ведет историк театра Сергей Николаев.

"Геликон-опера": секреты машинерии и новый зал

Историческое здание "Геликон-оперы" пережило масштабную реставрацию в 2015-м. В результате появился новый футуристичный зал "Стравинский", который можно увидеть во время экскурсий, проходящих в формате свободной беседы (длятся около полутора часов). Также в театре проводят обзорные экскурсии: посетители заглядывают в гримерные, каждая из которых посвящена известному артисту. Есть помещения в честь Эри Класа, Артура Эйзена, Дмитрия Хворостовского, Галины Вишневской, Ирины Архиповой. Любителям технических и инженерных тонкостей особенно понравится экскурсия, посвященная современной сценической машинерии. Она рассчитана на гостей старше 16 лет: им показывают сложные механизмы под сценой, скрытые от глаз обычного зрителя.

Театр "Шалом": шесть этажей и винтовая лестница

Обзорная экскурсия Театра "Шалом" "Еврейский театр. История справа налево" проводится в формате спектакля внутри театральной экспозиции "Свиток времени". Гостям рассказывают об основных этапах развития еврейского театра — от Средневековья до наших дней. Программа охватывает шесть этажей здания и выстраивается вдоль винтовой лестницы, напоминающей свиток, который разворачивается с каждым новым пролетом. Камерное путешествие рассчитано всего на десять зрителей.

Еще театры: от Большого до Вахтангова

Экскурсии по историческому зданию Большого театра проходят почти каждый четверг . Иногда по зрительному залу нужно перемещаться в полумраке — если к вечернему спектаклю настраивают свет.

Театр Моссовета проводит экскурсию "Стоя на плечах гигантов" . Это рассказ о жизни и судьбе Юрия Завадского и Павла Хомского, возглавлявших в свое время театр.

В Театре Вахтангова представлены сразу четыре экскурсионные программы . "Прошлое и настоящее" — по историческому зданию, "Вахтанговское закулисье" — по Новой сцене, "Музей-квартира Евгения Вахтангова" — по квартире основателя театра, "Вахтангов. Путь к Турандот" — по Москве.