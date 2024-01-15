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В Малом театре завершилось прощание с Юрием Соломиным

В Малом театре завершилось прощание с Юрием Соломиным - РИА Новости, 15.01.2024

В Малом театре завершилось прощание с Юрием Соломиным

Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным завершилась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:02

2024-01-15T13:02

2024-01-15T13:47

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным завершилась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости.Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на столичном Троекуровском кладбище.Проститься с артистом пришли более сотни человек: родственники, друзья, коллеги, ученики и поклонники его творчества, в числе которых помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, народные артисты России Сергей Гармаш, Андрей Житинкин, народные артисты РСФСР Всеволод Шиловский и Станислав Любшин, ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский, директор театра Тамара Михайлова и многие другие."Он спас театр, когда разваливался Советский Союз. Когда началась вакханалия и вседозволенность, он всегда как стойкий солдат на страже театра", - сказал Житинкин на церемонии прощания.Венки на церемонию прощания прислали президент России Владимир Путин, Минкультуры РФ, глава правительства РФ Михаил Мишустин, Театр имени Табакова, Театр имени Ермоловой, ленкомовцы, театр "Современник" и многие другие. Юрия Соломина проводили в последний путь аплодисментами. Овации не смолкали около 5 минут.Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

https://ria.ru/20240115/zyuganov-1921407165.html

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Влада Копылова

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Прощание с Юрием Соломиным в Малом театре Церемония прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным началась на исторической сцене театра, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января, двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. 2024-01-15T13:02 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, юрий соломин, малый театр, умер юрий соломин, общество