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В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина - РИА Новости, 15.01.2024
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Культура
 
13:58 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/otpevanie-1921419494.html
В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина
В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина - РИА Новости, 15.01.2024
В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина
Отпевание народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:58
2024-01-15T13:58
культура
юрий соломин
антон чехов
высшее театральное училище имени щепкина
малый театр
умер юрий соломин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание состоялось на исторической сцене Малого театра. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
https://ria.ru/20240115/solomin-1921393339.html
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юрий соломин, антон чехов, высшее театральное училище имени щепкина, малый театр, умер юрий соломин
Культура, Юрий Соломин, Антон Чехов, Высшее театральное училище имени Щепкина, Малый театр, Умер Юрий Соломин
В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина

В храме Христа Спасителя началось отпевание народного артиста Юрия Соломина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет народного артиста СССР Юрия Соломина на церемонии прощания в Малом театре
Портрет народного артиста СССР Юрия Соломина на церемонии прощания в Малом театре - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет народного артиста СССР Юрия Соломина на церемонии прощания в Малом театре
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание состоялось на исторической сцене Малого театра. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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КультураЮрий СоломинАнтон ЧеховВысшее театральное училище имени ЩепкинаМалый театрУмер Юрий Соломин
 
 
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