https://ria.ru/20240115/otpevanie-1921419494.html

В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина

В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина - РИА Новости, 15.01.2024

В храме Христа Спасителя началось отпевание Юрия Соломина

Отпевание народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:58

2024-01-15T13:58

2024-01-15T13:58

культура

юрий соломин

антон чехов

высшее театральное училище имени щепкина

малый театр

умер юрий соломин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание состоялось на исторической сцене Малого театра. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

https://ria.ru/20240115/solomin-1921393339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий соломин, антон чехов, высшее театральное училище имени щепкина, малый театр, умер юрий соломин