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Соломин не только хранил традиции, но и развивал их, заявил Любимов - РИА Новости, 15.01.2024
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Культура
 
12:09 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/solomin-1921393339.html
Соломин не только хранил традиции, но и развивал их, заявил Любимов
Соломин не только хранил традиции, но и развивал их, заявил Любимов - РИА Новости, 15.01.2024
Соломин не только хранил традиции, но и развивал их, заявил Любимов
Ректор Театрального училища имени Щепкина Борис Любимов на церемонии прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным отметил его... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:09
2024-01-15T12:09
культура
россия
белоруссия
юрий соломин
ольга любимова
антон чехов
малый театр
ленком
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ректор Театрального училища имени Щепкина Борис Любимов на церемонии прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным отметил его стремление не только сохранять традиции, но и развивать их в ногу со временем. Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с ним проходит в Малом театре, затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище. "Он не просто был хранителем традиций и консерватором – он думал о том, как развивать эти традиции, как играть сегодня Гоголя, Чехова, которого он любил нежной любовью", - сказал Любимов. Он отметил организационные способности Соломина, который руководил Малым театром 35 лет, в том числе в переломные периоды, сохраняя театр в 90-е и во время многочисленных ремонтов. Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
https://ria.ru/20240111/solomin-1920796672.html
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россия, белоруссия, юрий соломин, ольга любимова, антон чехов, малый театр, ленком, ленфильм, умер юрий соломин
Культура, Россия, Белоруссия, Юрий Соломин, Ольга Любимова, Антон Чехов, Малый театр, Ленком, Ленфильм, Умер Юрий Соломин
Соломин не только хранил традиции, но и развивал их, заявил Любимов

Любимов: Соломин не только хранил традиции, но и работал над их развитием

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ректор Театрального училища имени Щепкина Борис Любимов на церемонии прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным отметил его стремление не только сохранять традиции, но и развивать их в ногу со временем.
Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с ним проходит в Малом театре, затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
«
"Он не просто был хранителем традиций и консерватором – он думал о том, как развивать эти традиции, как играть сегодня Гоголя, Чехова, которого он любил нежной любовью", - сказал Любимов.
Он отметил организационные способности Соломина, который руководил Малым театром 35 лет, в том числе в переломные периоды, сохраняя театр в 90-е и во время многочисленных ремонтов.
Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
МХАТ имени Горького выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина
11 января, 18:41
Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).
Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина
11 января, 20:44
 
КультураРоссияБелоруссияЮрий СоломинОльга ЛюбимоваАнтон ЧеховМалый театрЛенкомЛенфильмУмер Юрий Соломин
 
 
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