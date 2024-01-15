Соломин не только хранил традиции, но и развивал их, заявил Любимов
Любимов: Соломин не только хранил традиции, но и работал над их развитием
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
Цветы и портрет в память о народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине в фойе Малого театра в Москве
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ректор Театрального училища имени Щепкина Борис Любимов на церемонии прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным отметил его стремление не только сохранять традиции, но и развивать их в ногу со временем.
Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с ним проходит в Малом театре, затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
«
"Он не просто был хранителем традиций и консерватором – он думал о том, как развивать эти традиции, как играть сегодня Гоголя, Чехова, которого он любил нежной любовью", - сказал Любимов.
Он отметил организационные способности Соломина, который руководил Малым театром 35 лет, в том числе в переломные периоды, сохраняя театр в 90-е и во время многочисленных ремонтов.
Ранее соболезнования родным и близким Соломина выразил президент России Владимир Путин. Он назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры и для всей России. Глава государства отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали народному артисту СССР высочайшее признание и поистине всенародную любовь.
Соболезнования в связи с уходом из жизни артиста также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Театр Моссовета, "Современник", "Ленком", киностудия "Ленфильм" и другие деятели искусства. Они отметили, что Соломин был настоящим рыцарем русского драматического искусства, выдающимся актером и режиссером, мудрым наставником и талантливым руководителем, который неизменно сохранял верность своим идеалам.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. С 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года - худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер.
Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).