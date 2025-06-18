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Любимый разведчик, благородный человек: судьба и яркие роли Юрия Соломина - РИА Новости, 18.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.06.2025 (обновлено: 08:03 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/teatr-2023348752.html
Любимый разведчик, благородный человек: судьба и яркие роли Юрия Соломина
Любимый разведчик, благородный человек: судьба и яркие роли Юрия Соломина - РИА Новости, 18.06.2025
Любимый разведчик, благородный человек: судьба и яркие роли Юрия Соломина
Один из ведущих театральных актеров и режиссеров страны, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами — и не изменял этому... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:00:00+03:00
2025-06-18T08:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Один из ведущих театральных актеров и режиссеров страны, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами — и не изменял этому амплуа и в жизни. О самых ярких ролях Юрия Соломина — в материале к 90-летию со дня его рождения.Малый театр — навсегдаЕще в родной Чите он увидел документальный фильм, посвященный 125-летию Малого театра и заболел именно этой сценой. Все было предопределено — поступил в Щепкинское театральное училище, получил диплом и оказался в заветной труппе, где корифеи приняли его очень тепло. Одна из главных наставниц Соломина — легендарная Вера Пашенная. Она и порекомендовала его в кино.А на Хлестакова в исполнении Соломина ходила вся театральная Москва — играл он ярко, весело, азартно. Позднее вместе с Евгением Весником сам поставил "Ревизора", где предстал уже в образе Луки Лукича.Другая важная и одна из его любимых работ — царь Федор Иоаннович в одноименной трагедии Алексея Толстого. Кстати, именно стараниями Юрия Мефодьевича, возглавившего в 1988-м Малый театр, вся историческая трилогия, включая "Смерть Иоанна Грозного" и "Царь Борис", идет на сцене и ее можно посмотреть целиком. Уникальный для русской драматической школы эксперимент. Царь Федор Соломина в спектакле Бориса Равенских был фигурой трагической, многогранной, неоднозначной.Амплуа хорошего герояВ кино публика полюбила его после "Адъютанта его превосходительства". Народная молва приписала ему фразу "Видишь ли, Юра", которой он якобы отвечает на наивный мальчишеский вопрос: "Пал Андреич, вы шпион?" На самом деле в фильме этого нет.Образ несгибаемого разведчика, благородного человека "из прежних" — вот киноамплуа Юрия Мефодьевича, которое продолжится, например, в "ТАСС уполномочен заявить" и, конечно же, ярчайше проявится в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, в Арсеньеве. Неудивительно, что Сергей Урсуляк роль отца Максима Исаева, самого знаменитого киноразведчика всех времен и народов, предложил Соломину — два поколения киношных бойцов невидимого фронта встретились на экране, и это стало своеобразным оммажем фильмам, снискавшим Соломину массовую зрительскую любовь.Но сам он из своих киноролей выделял обаятельных отрицательных персонажей — Штаубе в "И был вечер, и было утро" и Геттеля в "Сильных духом". Там Соломин мог выйти из амплуа "хорошего героя" и ему было что играть. Ну и нельзя не упомянуть трактирщика Эмиля в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова, где они с Екатериной Васильевой (Эмилия) составили необычайно яркую экранную пару.Мудрый реформаторДа и в театре Юрий Мефодьевич продолжал экспериментировать — не отходил от классических решений, но постоянно вносил в репертуар разнообразие. Вернул на сцену булгаковского "Мольера", где исполнил главную роль, в "Горе от ума" до последних дней выходил в образе Фамусова.Он всей душой ратовал за актуализацию русской театральной классики, но не примитивными средствами скандальных режиссерских решений, а глубиной проработки персонажей. Многие пытались критиковать его за консерватизм, но истинные ценители понимали: он очень глубокий и мудрый реформатор. Ему были чужды элементарные, инстинктивные режиссерские ходы, для него была важна сценическая, художественная правда.Именно это и стало кредо Малого театра при Соломине. И сегодня он значится художественным руководителем знаменитой сцены, хотя Юрия Мефодьевича нет с нами уже полтора года. Творческие принципы, заложенные мастером, собранная им труппа исповедует по сей день, поставленные им спектакли остаются в репертуаре. И это в очередной раз подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и вечности настоящего таланта.
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культура-важное, культура, новости культуры, юрий соломин, евгений весник, алексей толстой (писатель), малый театр, знаменитости, юбилей, театр, москва
Культура, Культура-Важное, Культура, Новости культуры, Юрий Соломин, Евгений Весник, Алексей Толстой (писатель), Малый театр, Знаменитости, юбилей, Театр, Москва

Любимый разведчик, благородный человек: судьба и яркие роли Юрия Соломина

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкХудрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, получивший награду "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" на XXII церемонии вручения премии "Золотая маска"
Худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, получивший награду За выдающийся вклад в развитие театрального искусства на XXII церемонии вручения премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, получивший награду "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" на XXII церемонии вручения премии "Золотая маска"
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Один из ведущих театральных актеров и режиссеров страны, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами — и не изменял этому амплуа и в жизни. О самых ярких ролях Юрия Соломина — в материале к 90-летию со дня его рождения.

Малый театр — навсегда

Еще в родной Чите он увидел документальный фильм, посвященный 125-летию Малого театра и заболел именно этой сценой.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкАктер Юрий Соломин
Актер Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
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Актер Юрий Соломин
Все было предопределено — поступил в Щепкинское театральное училище, получил диплом и оказался в заветной труппе, где корифеи приняли его очень тепло. Одна из главных наставниц Соломина — легендарная Вера Пашенная. Она и порекомендовала его в кино.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАктеры Елизавета Солодова и Юрий Соломин во время предпремьерного показа спектакля в постановке Владимира Драгунова "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра
Актеры Елизавета Солодова и Юрий Соломин во время предпремьерного показа спектакля в постановке Владимира Драгунова Мольер (Кабала святош) по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Актеры Елизавета Солодова и Юрий Соломин во время предпремьерного показа спектакля в постановке Владимира Драгунова "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра
А на Хлестакова в исполнении Соломина ходила вся театральная Москва — играл он ярко, весело, азартно. Позднее вместе с Евгением Весником сам поставил "Ревизора", где предстал уже в образе Луки Лукича.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЮрий Соломин в роли Федора Иоанновича и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля "Царь Федор Иоаннович"
Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля Царь Федор Иоаннович - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля "Царь Федор Иоаннович"
Другая важная и одна из его любимых работ — царь Федор Иоаннович в одноименной трагедии Алексея Толстого. Кстати, именно стараниями Юрия Мефодьевича, возглавившего в 1988-м Малый театр, вся историческая трилогия, включая "Смерть Иоанна Грозного" и "Царь Борис", идет на сцене и ее можно посмотреть целиком. Уникальный для русской драматической школы эксперимент. Царь Федор Соломина в спектакле Бориса Равенских был фигурой трагической, многогранной, неоднозначной.

Амплуа хорошего героя

В кино публика полюбила его после "Адъютанта его превосходительства". Народная молва приписала ему фразу "Видишь ли, Юра", которой он якобы отвечает на наивный мальчишеский вопрос: "Пал Андреич, вы шпион?" На самом деле в фильме этого нет.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Соломин и Саша Милокостный в фильме "Адъютант его превосходительства"
Юрий Соломин и Саша Милокостный в фильме Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
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Юрий Соломин и Саша Милокостный в фильме "Адъютант его превосходительства"
Образ несгибаемого разведчика, благородного человека "из прежних" — вот киноамплуа Юрия Мефодьевича, которое продолжится, например, в "ТАСС уполномочен заявить" и, конечно же, ярчайше проявится в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, в Арсеньеве. Неудивительно, что Сергей Урсуляк роль отца Максима Исаева, самого знаменитого киноразведчика всех времен и народов, предложил Соломину — два поколения киношных бойцов невидимого фронта встретились на экране, и это стало своеобразным оммажем фильмам, снискавшим Соломину массовую зрительскую любовь.
© РИА Новости / Евгений Комаров | Перейти в медиабанкВячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме ТАСС уполномочен заявить - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Комаров
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Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Но сам он из своих киноролей выделял обаятельных отрицательных персонажей — Штаубе в "И был вечер, и было утро" и Геттеля в "Сильных духом". Там Соломин мог выйти из амплуа "хорошего героя" и ему было что играть. Ну и нельзя не упомянуть трактирщика Эмиля в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова, где они с Екатериной Васильевой (Эмилия) составили необычайно яркую экранную пару.

Мудрый реформатор

Да и в театре Юрий Мефодьевич продолжал экспериментировать — не отходил от классических решений, но постоянно вносил в репертуар разнообразие. Вернул на сцену булгаковского "Мольера", где исполнил главную роль, в "Горе от ума" до последних дней выходил в образе Фамусова.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Блокада"
Кадр из фильма Блокада - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Блокада"
Он всей душой ратовал за актуализацию русской театральной классики, но не примитивными средствами скандальных режиссерских решений, а глубиной проработки персонажей. Многие пытались критиковать его за консерватизм, но истинные ценители понимали: он очень глубокий и мудрый реформатор. Ему были чужды элементарные, инстинктивные режиссерские ходы, для него была важна сценическая, художественная правда.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин поcле сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин поcле сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин поcле сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выступает на заседании итоговой коллегии Министерства культуры России в Москве.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выступает на заседании итоговой коллегии Министерства культуры РФ в Москве

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выступает на заседании итоговой коллегии Министерства культуры России в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 3
© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкЮрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького "Ревизор".
Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького Ревизор
Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького "Ревизор".
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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3 из 3
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин поcле сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выступает на заседании итоговой коллегии Министерства культуры России в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького "Ревизор".
© РИА Новости / Александр Гладштейн
Перейти в медиабанк
3 из 3
Именно это и стало кредо Малого театра при Соломине. И сегодня он значится художественным руководителем знаменитой сцены, хотя Юрия Мефодьевича нет с нами уже полтора года. Творческие принципы, заложенные мастером, собранная им труппа исповедует по сей день, поставленные им спектакли остаются в репертуаре. И это в очередной раз подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и вечности настоящего таланта.
Вячеслав Полунин в своем Снежном шоу на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Слава Полунин: почему Асисяй и "Снежное шоу" изменили мир вопреки всему
12 июня, 08:00
 
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