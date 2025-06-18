Любимый разведчик, благородный человек: судьба и яркие роли Юрия Соломина
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкХудрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, получивший награду "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" на XXII церемонии вручения премии "Золотая маска"
Худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, получивший награду "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" на XXII церемонии вручения премии "Золотая маска"
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Один из ведущих театральных актеров и режиссеров страны, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами — и не изменял этому амплуа и в жизни. О самых ярких ролях Юрия Соломина — в материале к 90-летию со дня его рождения.
Малый театр — навсегда
Еще в родной Чите он увидел документальный фильм, посвященный 125-летию Малого театра и заболел именно этой сценой.
Актер Юрий Соломин
Все было предопределено — поступил в Щепкинское театральное училище, получил диплом и оказался в заветной труппе, где корифеи приняли его очень тепло. Одна из главных наставниц Соломина — легендарная Вера Пашенная. Она и порекомендовала его в кино.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАктеры Елизавета Солодова и Юрий Соломин во время предпремьерного показа спектакля в постановке Владимира Драгунова "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра
Актеры Елизавета Солодова и Юрий Соломин во время предпремьерного показа спектакля в постановке Владимира Драгунова "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра
А на Хлестакова в исполнении Соломина ходила вся театральная Москва — играл он ярко, весело, азартно. Позднее вместе с Евгением Весником сам поставил "Ревизора", где предстал уже в образе Луки Лукича.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЮрий Соломин в роли Федора Иоанновича и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля "Царь Федор Иоаннович"
Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля "Царь Федор Иоаннович"
Другая важная и одна из его любимых работ — царь Федор Иоаннович в одноименной трагедии Алексея Толстого. Кстати, именно стараниями Юрия Мефодьевича, возглавившего в 1988-м Малый театр, вся историческая трилогия, включая "Смерть Иоанна Грозного" и "Царь Борис", идет на сцене и ее можно посмотреть целиком. Уникальный для русской драматической школы эксперимент. Царь Федор Соломина в спектакле Бориса Равенских был фигурой трагической, многогранной, неоднозначной.
Амплуа хорошего героя
В кино публика полюбила его после "Адъютанта его превосходительства". Народная молва приписала ему фразу "Видишь ли, Юра", которой он якобы отвечает на наивный мальчишеский вопрос: "Пал Андреич, вы шпион?" На самом деле в фильме этого нет.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Соломин и Саша Милокостный в фильме "Адъютант его превосходительства"
Юрий Соломин и Саша Милокостный в фильме "Адъютант его превосходительства"
Образ несгибаемого разведчика, благородного человека "из прежних" — вот киноамплуа Юрия Мефодьевича, которое продолжится, например, в "ТАСС уполномочен заявить" и, конечно же, ярчайше проявится в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, в Арсеньеве. Неудивительно, что Сергей Урсуляк роль отца Максима Исаева, самого знаменитого киноразведчика всех времен и народов, предложил Соломину — два поколения киношных бойцов невидимого фронта встретились на экране, и это стало своеобразным оммажем фильмам, снискавшим Соломину массовую зрительскую любовь.
© РИА Новости / Евгений Комаров | Перейти в медиабанкВячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Но сам он из своих киноролей выделял обаятельных отрицательных персонажей — Штаубе в "И был вечер, и было утро" и Геттеля в "Сильных духом". Там Соломин мог выйти из амплуа "хорошего героя" и ему было что играть. Ну и нельзя не упомянуть трактирщика Эмиля в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова, где они с Екатериной Васильевой (Эмилия) составили необычайно яркую экранную пару.
Мудрый реформатор
Да и в театре Юрий Мефодьевич продолжал экспериментировать — не отходил от классических решений, но постоянно вносил в репертуар разнообразие. Вернул на сцену булгаковского "Мольера", где исполнил главную роль, в "Горе от ума" до последних дней выходил в образе Фамусова.
Кадр из фильма "Блокада"
Он всей душой ратовал за актуализацию русской театральной классики, но не примитивными средствами скандальных режиссерских решений, а глубиной проработки персонажей. Многие пытались критиковать его за консерватизм, но истинные ценители понимали: он очень глубокий и мудрый реформатор. Ему были чужды элементарные, инстинктивные режиссерские ходы, для него была важна сценическая, художественная правда.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин поcле сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин поcле сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона.
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выступает на заседании итоговой коллегии Министерства культуры России в Москве.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выступает на заседании итоговой коллегии Министерства культуры России в Москве.
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© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкЮрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького "Ревизор".
Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького "Ревизор".
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Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин поcле сбора труппы Малого театра перед началом 266-го театрального сезона.
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Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выступает на заседании итоговой коллегии Министерства культуры России в Москве.
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Юрий Соломин в роли Хлестакова в спектакле по пьесе Максима Горького "Ревизор".
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Именно это и стало кредо Малого театра при Соломине. И сегодня он значится художественным руководителем знаменитой сцены, хотя Юрия Мефодьевича нет с нами уже полтора года. Творческие принципы, заложенные мастером, собранная им труппа исповедует по сей день, поставленные им спектакли остаются в репертуаре. И это в очередной раз подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и вечности настоящего таланта.