https://ria.ru/20250122/naryshkin-1994955509.html

Нарышкин вручил премии СВР в области литературы и искусства

Нарышкин вручил премии СВР в области литературы и искусства - РИА Новости, 22.01.2025

Нарышкин вручил премии СВР в области литературы и искусства

Церемония вручения премий Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2024 год прошла в среду на площадке медиагруппы РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:43:00+03:00

2025-01-22T12:43:00+03:00

2025-01-22T12:46:00+03:00

россия

ссср

сша

сергей нарышкин

евгений примаков

ким филби

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Церемония вручения премий Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2024 год прошла в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин. "Для меня Служба внешней разведки - это, по большому счету, такая большая шахматная партия, причем которая ведется не на одной доске, а сразу на многих досках. В этом, с моей точки зрения, заключаются особенности работы Службы внешней разведки", - сказал заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко, открывая торжественную церемонию. По его словам, работы лауреатов нынешнего года сделаны ярко, красиво, с большим интересом, "от жизни". Вручение премий по традиции проходит на очень авторитетной и дружелюбной площадке медиагруппы "Россия сегодня", отметил Нарышкин. Нынешняя торжественная церемония - юбилейная, уже 25-я по счету, добавил директор СВР. "В этом году на конкурс были представлены очень добротные, талантливые, интересные работы, и у конкурсной комиссии была сложная задача выбрать победителей, выбрать лауреатов. Но мои коллеги справились с этой сложной задачей", - сказал Нарышкин. По его словам, результаты работы лауреатов, их творческие поиски очень нужны СВР, особенно молодым сотрудникам, которых это мотивирует на свои собственные успехи. "И, конечно, это важно для всей нашей страны, потому что люди, о которых вы пишете, показываете на кинолентах, действительно заслуживают того, чтобы страна о них знала", - подчеркнул Нарышкин. За создание цикла передач о внешней разведке в информационно-аналитической программе "Постскриптум" телеканала "ТВ Центр" премии удостоены глава комиссии Совета федерации по информационной политике, автор, руководитель и ведущий программы "Постскриптум" Алексей Пушков, а также автор и комментатор Александр Марков. Премию получили и создатели документального фильма "Главный противник" - руководитель проекта, ведущий Аркадий Мамонтов и продюсер Наталья Стешина. Фильм рассказывает о создании и деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. "Кинолента носит характерное название "Главный противник". Этот материал рассказывает о враждебной деятельности Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки против Советского Союза, против современной России", - сказал Нарышкин. В этом историческом расследовании показано, как ЦРУ практически со дня своего основания в 1947 году следит за действиями лидеров большинства государств в мире, организовывает заговоры и готовит государственные перевороты в странах, где руководство не готово мириться с диктатурой Pax Americana, какими схемами и методичками пользуются спецслужбы США в своих тайных операциях и какими бывают последствия сотрудничества с ЦРУ для граждан других государств. Премией отмечены создатели книги "Операция "Энормоз" - сотрудники СВР Сергей Гуськов и Евгений Долгушин. Книга, посвященная грядущему 100-летию Управления научно-технической разведки СВР, рассказывает об операции по добыче Советским Союзом атомных секретов США. Эту операцию многие эксперты считают самой великой из известных операций в истории мировых спецслужб. "Операция действительно выдающаяся, и не только по критериям разведывательного мастерства, но и по тому, какое значение ее результаты имели для послевоенной истории", - подчеркнул Нарышкин. Помимо большого набора рассекреченных документов СВР по атомной проблеме, в книге содержатся впервые публикуемые полные тексты интервью "атомных" разведчиков, Героев России Леонида Квасникова, Владимира Барковского, Александра Феклисова и Анатолия Яцкова, рассказывавших о своей работе по атомной тематике. Сами разведчики подчеркивали, что главный вклад в создание советского ядерного оружия внесли ученые, но разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, по сути, инициировала начало атомного проекта СССР в тяжелейший период Великой Отечественной войны. Затем, получая необходимые материалы, разведка помогла существенно сократить сроки работ в Советском Союзе, что было критически важным. Еще одними лауреатами премии за 2024 год стали создатели художественно-документального сборника "Ким Филби и "Кембриджская пятерка". Главные документы и свидетельства" – автор, военный историк и архивист Андрей Лаврентьев, а также редактор и составитель Владимир Долматов. Издание носит энциклопедический характер и освещает основные этапы деятельности "Кембриджской пятерки" – группы выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-1950-е годы сотрудничавших с советской разведкой. В состав группы входили Ким Филби, который был ее лидером, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам. "Книга рассказывает о блестящей группе британцев, которые внесли большой-большой вклад и в победу над фашистской Германией, и защиту интересов нашей страны", - отметил Нарышкин. В сборнике, в частности, опубликованы рассекреченные документы с добытой "Кембриджской пятеркой" информацией о планах Гитлера по нападению на СССР, битвах под Москвой и на Курской дуге, перспективах открытия Второго фронта, сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, замыслах милитаристской Японии, о роли Лондона и Вашингтона в создании НАТО и об использовании ими украинских боевиков-националистов против Советского Союза. Впервые представлены оригиналы десятков материалов радиоперехвата, добытых из знаменитого "Блетчли-парка" - комплекса зданий британской криптографической службы времен Второй мировой войны. Выход книги приурочен был к предстоящей в 2025 году 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Презентация сборника прошла в октябре прошлого года на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Премией отмечена и обозреватель "Московского комсомольца" Ева Меркачева, перу которой принадлежит новая книга "Подвиг разведчиков. Беседы с легендами". Книга представляет собой сборник интервью, в разные годы взятых автором у выдающихся разведчиков – таких, как Алексей Ботян, Алексей Козлов, Юрий Шевченко, Тамара Нетыкса, Людмила Нуйкина и других. Меркачева в 2017 году стала лауреатом премии СВР за цикл публикаций о разведчиках. Премия Службы внешней разведки РФ присуждается с 2000 года. Она была учреждена в целях укрепления сотрудничества СВР с творческими организациями и деятелями культуры, а также стимулирования создания высокохудожественных произведений литературы и искусства о российской внешней разведке. С 2019 года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже - министра иностранных дел и премьер-министра России. Среди лауреатов премии разных лет – писатель Юлиан Семенов, создавший культовый образ советского разведчика Максима Исаева-Штирлица, народный артист СССР Юрий Соломин, заслуженный артист России Юрий Беляев, актер Игорь Петренко, народный художник СССР Александр Шилов, народный художник РФ Никас Сафронов, скульпторы Евгений Вучетич и Андрей Ковальчук, авторы книг о разведке, ветераны СВР – легендарный советский разведчик Джордж Блейк, Елена Косова, Вадим Кирпиченко, Павел Громушкин, Лев Соцков, писатели – историографы отечественной разведки Владимир Антонов, Александр Бондаренко, Теодор Гладков, Николай Долгополов, Владимир Карпов, специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев, журналист и телеведущий Сергей Брилев, шеф-редактор службы документальных фильмов телеканала "Россия 1" Людмила Романенко, кинорежиссер Ирина Свешникова, продюсеры и режиссеры Владимир Нахабцев, Александр Иванкин, Артем Чащихин-Тоидзе. Служба внешней разведки ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За более чем сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

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https://ria.ru/20250110/premiya-1993135860.html

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