https://ria.ru/20240118/malyyteatr-1922055594.html

Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре

Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре - РИА Новости, 18.01.2024

Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что кандидатуру преемника Юрия Соломина на посту худрука Малого театра обсудят позже. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:42

2024-01-18T12:42

2024-01-18T12:42

юрий соломин

малый театр

умер юрий соломин

ольга любимова

культура

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что кандидатуру преемника Юрия Соломина на посту худрука Малого театра обсудят позже. "Сейчас все должны смириться с уходом Юрия Мефодьевича. Мы сознательно не трогаем ни руководство театра, ни членов труппы. Встретимся с нашими "аксакалами", администрацией и руководством театра, и совместно примем решение, которое, я уверена, Юрий Мефодьевич сверху благословит", - сказала Любимова. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января. Церемония прощания с артистом проходила на исторической сцене Малого театра, после его похоронили на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20240115/solomin-1921453616.html

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юрий соломин, малый театр, умер юрий соломин, ольга любимова