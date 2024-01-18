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Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре - РИА Новости, 18.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:42 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/malyyteatr-1922055594.html
Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре
Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре - РИА Новости, 18.01.2024
Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что кандидатуру преемника Юрия Соломина на посту худрука Малого театра обсудят позже. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:42
юрий соломин
малый театр
умер юрий соломин
ольга любимова
культура
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что кандидатуру преемника Юрия Соломина на посту худрука Малого театра обсудят позже. "Сейчас все должны смириться с уходом Юрия Мефодьевича. Мы сознательно не трогаем ни руководство театра, ни членов труппы. Встретимся с нашими "аксакалами", администрацией и руководством театра, и совместно примем решение, которое, я уверена, Юрий Мефодьевич сверху благословит", - сказала Любимова. Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января. Церемония прощания с артистом проходила на исторической сцене Малого театра, после его похоронили на Троекуровском кладбище.
https://ria.ru/20240115/solomin-1921453616.html
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юрий соломин, малый театр, умер юрий соломин, ольга любимова
Юрий Соломин, Малый театр, Умер Юрий Соломин, Ольга Любимова, Культура
Стало известно, когда назовут кандидатуру преемника Соломина в Малом театре

Любимова: кандидатуру преемника Соломина в Малом театре обсудят позже

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМужчина с цветами в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине
Мужчина с цветами в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мужчина с цветами в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что кандидатуру преемника Юрия Соломина на посту худрука Малого театра обсудят позже.
«
"Сейчас все должны смириться с уходом Юрия Мефодьевича. Мы сознательно не трогаем ни руководство театра, ни членов труппы. Встретимся с нашими "аксакалами", администрацией и руководством театра, и совместно примем решение, которое, я уверена, Юрий Мефодьевич сверху благословит", - сказала Любимова.
Соломин умер в возрасте 88 лет 11 января. Церемония прощания с артистом проходила на исторической сцене Малого театра, после его похоронили на Троекуровском кладбище.
Портрет и цветы на могиле народного артиста СССР Юрия Соломина во время похорон на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15 января, 16:33
 
КультураЮрий СоломинМалый театрУмер Юрий СоломинОльга Любимова
 
 
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