https://ria.ru/20240115/pugacheva-1921466166.html
Алла Пугачева прислала венок на похороны Юрия Соломина
Алла Пугачева прислала венок на похороны Юрия Соломина - РИА Новости, 15.01.2024
Алла Пугачева прислала венок на похороны Юрия Соломина
Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:24
2024-01-15T17:24
2024-01-15T17:24
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина, передает корреспондент РИА Новости. Венки также прислали президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Минкультуры России, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Театр имени Табакова, Театр имени Ермоловой, театр "Современник", театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм" и многие другие. Церемония прощания с Соломиным проходила в Малом театре, затем в храме Христа Спасителя состоялось отпевание артиста. Соломина похоронят на столичном Троекуровском кладбище. Юрий Соломин умер 11 января на 89 году жизни. Двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта. Артист с 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года — худрук Малого театра. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, — Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. Среди лучших киноработ Соломина: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978) и другие.
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, юрий соломин, алла пугачева, россия, малый театр, владимир путин, высшее театральное училище имени щепкина, мосфильм
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юрий Соломин, Алла Пугачева, Россия, Малый театр, Владимир Путин, Высшее театральное училище имени Щепкина, Мосфильм
Алла Пугачева прислала венок на похороны Юрия Соломина
Алла Пугачева прислала венок на похороны худрука Малого театра Юрия Соломина
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина, передает корреспондент РИА Новости.
Венки также прислали президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Минкультуры России, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Театр имени Табакова, Театр имени Ермоловой, театр "Современник", театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм" и многие другие.
Церемония прощания с Соломиным проходила в Малом театре, затем в храме Христа Спасителя состоялось отпевание артиста. Соломина похоронят на столичном Троекуровском кладбище.
Юрий Соломин умер 11 января на 89 году жизни. Двумя днями ранее он выписался из больницы после инсульта.
Артист с 1961 года преподавал в театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года — худрук Малого театра.
Среди ролей, сыгранных актером на сцене, — Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии.
Среди лучших киноработ Соломина: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978) и другие.
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин