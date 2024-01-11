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Биография Михаила Черникова - РИА Новости, 11.01.2024
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00:45 11.01.2024
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Биография Михаила Черникова
Биография Михаила Черникова - РИА Новости, 11.01.2024
Биография Михаила Черникова
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Юрьевич Черников родился 11 января... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T00:45
2024-01-11T00:45
справки
россия
михаил черников
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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Юрьевич Черников родился 11 января 1974 года в городе Ачинске Красноярского края. В 2003 году окончил Красноярский государственный университет (в 2006 году преобразован в Сибирский федеральный университет) по специальности "юриспруденция". Также имеет высшее инженерно-строительное образование.В 1995 году начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора отдел государственной автоинспекции (ОГАИ) УВД Ачинска.С 1996 по 2003 годы Михаил Черников проходил службу в различных подразделениях УВД Ачинска, занимая должности от командира роты ДПС до начальника отдела ГИБДД. С 2003 года, являясь заместителем начальника управления, также возглавлял отдел кадров, позднее милицию общественной безопасности УВД Ачинска и Ачинского района.С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края.9 мая 2011 года указом президента РФ был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. 5 февраля 2015 года указом президента России был назначен начальником Управления МВД РФ по Хабаровскому краю.Тем же указом Черникову было присвоено специальное звание генерал-майора полиции.17 июня 2017 года указом президента России Михаил Черников был назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. 11 июня 2018 года указом президента России Михаилу Черникову было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-лейтенант полиции. Черников является мастером спорта СССР по гиревому спорту, кандидатом в мастера спорта по дзюдо.Женат, воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, россия, михаил черников
Справки, Россия, Михаил Черников

Биография Михаила Черникова

© МВД РоссииНачальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников
© МВД России
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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Юрьевич Черников родился 11 января 1974 года в городе Ачинске Красноярского края.
В 2003 году окончил Красноярский государственный университет (в 2006 году преобразован в Сибирский федеральный университет) по специальности "юриспруденция". Также имеет высшее инженерно-строительное образование.
В 1995 году начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора дорожного надзора отдел государственной автоинспекции (ОГАИ) УВД Ачинска.
С 1996 по 2003 годы Михаил Черников проходил службу в различных подразделениях УВД Ачинска, занимая должности от командира роты ДПС до начальника отдела ГИБДД. С 2003 года, являясь заместителем начальника управления, также возглавлял отдел кадров, позднее милицию общественной безопасности УВД Ачинска и Ачинского района.
С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края.
9 мая 2011 года указом президента РФ был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю.
5 февраля 2015 года указом президента России был назначен начальником Управления МВД РФ по Хабаровскому краю.
Тем же указом Черникову было присвоено специальное звание генерал-майора полиции.
17 июня 2017 года указом президента России Михаил Черников был назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
11 июня 2018 года указом президента России Михаилу Черникову было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – генерал-лейтенант полиции.
Черников является мастером спорта СССР по гиревому спорту, кандидатом в мастера спорта по дзюдо.
Женат, воспитывает двоих детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиРоссияМихаил Черников
 
 
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