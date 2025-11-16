В России проведут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП, пройдут в каждом субъекте Российской Федерации, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечают каждое третье воскресенье ноября. В этом году дата выпадает на 16 ноября.

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников выразил соболезнования всем, кто потерял в автоавариях своих родных и близких.

"Подавляющее большинство дорожных трагедий, как и прежде, происходит из-за человеческого фактора. Неправильный выбор скорости, выезд на полосу встречного движения, управление транспортом в состоянии опьянения остаются основными причинами тяжких последствий ДТП. Современные дороги и транспортные средства, при этом становятся все более безопасными. Это значит, что очень многое зависит от каждого участника дорожного движения, от знания ПДД, желания и умения уважать другого на дороге", – отметил Черников в своем обращении.

Генерал-лейтенант полиции напомнил, что Госавтоинспекция совместно со многими ведомствами проводит комплексную работу по предотвращению ДТП.

С этой целью разработана Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Кроме того, продолжается реализация мероприятий национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Задумайтесь о том, что от принятого вами на дороге решения могут зависеть жизни окружающих вас людей", – призвал начальник российской Госавтоинспекции.

В День памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции принимают участие в донорских акциях, посещают в медицинских учреждениях детей, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, во многих регионах России запланированы тематические автопробеги.