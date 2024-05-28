https://ria.ru/20240528/gibdd-1948930631.html

В ГАИ пока не готовы снижать возрастной лимит для получения прав

В ГАИ пока не готовы снижать возрастной лимит для получения прав - РИА Новости, 28.05.2024

В ГАИ пока не готовы снижать возрастной лимит для получения прав

В России пока преждевременно снижать возрастной лимит для получения водительских удостоверений, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:54

2024-05-28T15:54

2024-05-28T16:47

общество

авто

россия

михаил черников

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В России пока преждевременно снижать возрастной лимит для получения водительских удостоверений, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. "Не пришли пока к тому, чтобы сегодня дать возможность в более молодом возрасте управлять транспортным средством… Сейчас у нас молодой водитель ведет себя на дороге очень опасно. И у нас статистика (смертности – ред.) по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП", - сказал Черников на заседании президиума Общественного совета МВД РФ. Статья 26 закона "О безопасности дорожного движения" предусматривает, что транспортным средством категории "M" и подкатегории "A1" могут управлять лица 16-летнего возраста, категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1" - 18-летнего возраста, категории "D" - 21-летнего возраста.

https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html

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общество, авто, россия, михаил черников