https://ria.ru/20240528/gibdd-1948930631.html
В ГАИ пока не готовы снижать возрастной лимит для получения прав
В ГАИ пока не готовы снижать возрастной лимит для получения прав - РИА Новости, 28.05.2024
В ГАИ пока не готовы снижать возрастной лимит для получения прав
В России пока преждевременно снижать возрастной лимит для получения водительских удостоверений, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:54
2024-05-28T15:54
2024-05-28T16:47
общество
авто
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михаил черников
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В России пока преждевременно снижать возрастной лимит для получения водительских удостоверений, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. "Не пришли пока к тому, чтобы сегодня дать возможность в более молодом возрасте управлять транспортным средством… Сейчас у нас молодой водитель ведет себя на дороге очень опасно. И у нас статистика (смертности – ред.) по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП", - сказал Черников на заседании президиума Общественного совета МВД РФ. Статья 26 закона "О безопасности дорожного движения" предусматривает, что транспортным средством категории "M" и подкатегории "A1" могут управлять лица 16-летнего возраста, категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1" - 18-летнего возраста, категории "D" - 21-летнего возраста.
https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html
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общество, авто, россия, михаил черников
Общество, Авто, Россия, Михаил Черников
В ГАИ пока не готовы снижать возрастной лимит для получения прав
ГАИ: пока рано снижать возрастной лимит для получения водительских прав
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В России пока преждевременно снижать возрастной лимит для получения водительских удостоверений, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
"Не пришли пока к тому, чтобы сегодня дать возможность в более молодом возрасте управлять транспортным средством… Сейчас у нас молодой водитель ведет себя на дороге очень опасно. И у нас статистика (смертности – ред.) по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП", - сказал Черников на заседании президиума Общественного совета МВД РФ.
Статья 26 закона "О безопасности дорожного движения" предусматривает, что транспортным средством категории "M" и подкатегории "A1" могут управлять лица 16-летнего возраста, категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1" - 18-летнего возраста, категории "D" - 21-летнего возраста.