https://ria.ru/20241016/chernikov-1978354974.html

Черников обозначил ключевые направления в повышении безопасности движения

Черников обозначил ключевые направления в повышении безопасности движения - РИА Новости, 16.10.2024

Черников обозначил ключевые направления в повышении безопасности движения

Количество ДТП в России снизилось с 19 тысяч в 2017 году до 14,5 тысячи в 2023 году; цифры озвучил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на выставке "Дорога... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:03

2024-10-16T16:03

2024-10-16T16:03

авто

россия

михаил черников

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Количество ДТП в России снизилось с 19 тысяч в 2017 году до 14,5 тысячи в 2023 году; цифры озвучил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на выставке "Дорога 2024", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, сообщили в Госавтоинспекции. Черников напомнил о содержании Указа президента России, где задан один из главных показателей в сфере безопасности дорожного движения – добиться снижения смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза к 2036 году. На достижение цели направлен новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", в состав которого вошел проект "Безопасность дорожного движения", значительно обновленный с учетом актуальных показателей аварийности. "Для стабильного снижения числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествия Госавтоинспекция МВД России проводит комплексные мероприятия, в том числе профилактической направленности. Кампании, прежде всего для тех, кто находится в группе риска как участники дорожного движения, зарекомендовали свою эффективность и проводятся повсеместно в городах России. Госавтоинспекция в числе прочего оказывает методическую при разработке региональных проектов и программ по безопасности дорожного движения", – отметил генерал-лейтенант полиции. Добиться снижения показателей аварийности возможно за счет комплексных действий заинтересованных сторон, в том числе обновляя материальную базу Госавтоинспекции – увеличивая парк патрульных автомобилей, поставляя технические средства контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств, медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Одна из существенных проблем сегодня – это очаги аварийности, количество которых снижается медленно. По мнению Черникова, это говорит о необходимости изменения подходов к профилактической работе и смещения акцентов на упреждение появления потенциально аварийно-опасных мест. Он отметил, что самая эффективная мера – не допускать появления аварийно-опасных участков, своевременно принимать сигналы от водителей и других пользователей дорог о состоянии проезжей части, оперативно реагировать на сообщения об отсутствии или полном износе дорожных разметки, знаков, их неправильном применении, плохой расчистке снега в зимний период. Глава российской Госавтоинспекции также отметил необходимость предусмотреть в региональных проектах инженерные, пропагандистские, социальные мероприятия, направленные на профилактику ДТП, обеспечение условий для передвижения всех участников дорожного движения. Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги.

https://ria.ru/20240901/kamery-1969755112.html

https://ria.ru/20240601/bezopasnost-1949756673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авто, россия, михаил черников