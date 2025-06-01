https://ria.ru/20250601/gosavtoinspektsiya-2020011796.html

Глава Госавтоинспекции напомнил о правилах безопасности детей на дороге

Глава Госавтоинспекции напомнил о правилах безопасности детей на дороге - РИА Новости, 01.06.2025

Глава Госавтоинспекции напомнил о правилах безопасности детей на дороге

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал детей и их родителей быть крайне внимательными на дорогах во время... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:00:00+03:00

2025-06-01T08:00:00+03:00

2025-06-01T08:00:00+03:00

михаил черников

дети

безопасность

общество

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал детей и их родителей быть крайне внимательными на дорогах во время летних каникул."Впереди у детей пора долгих счастливых каникул. Школьные занятия до осени завершены, но важно помнить, что у уроков дорожной безопасности каникул не бывает. По статистике летний период для детей – это время повышенной опасности на дорогах, связанное с перевозкой их на автомобиле к местам отдыха и обратно, а также свободным времяпрепровождением в течение дня на улице, играя с друзьями. Поэтому так важно именно сейчас привлечь внимание общества к детской безопасности", – сказал в своем обращении Черников, его слова привели в Госавтоинспекции.Он также призвал взрослых быть максимально бдительными за рулем автомобиля."Если с вами в автомобиле находится маленький пассажир, не забудьте проверить, надежно ли закреплено детское удерживающее устройство и правильно ли пристегнут ребенок ремнем безопасности. В зоне ответственности водителей – правильный выбор скоростного режима. Речь идет не только о соблюдении ограничений скорости, но и о ее соответствии дорожным условиям. Убережет маленьких пассажиров от беды и отказ от опасных маневров. Помните: там, где речь идет о жизни детей, нет места риску", – отметил глава Госавтоинспекции МВД России.Черников порекомендовал родителям объяснять ребенку, как безопасно пересекать проезжую часть, рассказывать, что обозначают дорожные знаки, но самое главное – самим стать примером дорожной культуры для детей."Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание взрослых – это мототехника и средства индивидуальной мобильности. С наступлением летнего сезона эта проблема становится особенно актуальной. Иначе как родительским легкомыслием невозможно объяснить тот факт, что дети управляют транспортными средствами, не имея представления о правилах дорожного движения, не соблюдая мер личной безопасности и не используя средств защиты", – напомнил генерал-лейтенант полиции.Безопасность детей в летний период во многом зависит от разъяснительной работы со стороны взрослых. Родителям в Госавтоинспекции МВД России посоветовали рассказать детям о главных правилах передвижения на велосипеде, обеспечив их необходимой экипировкой – велошлемами и средствами защиты, а также о значимости использования световозвращителей в темное время суток.Традиционно в преддверии Международного дня защиты сотрудники Госавтоинспекции в регионах напоминают детям и их родителям правила дорожного движения, проводят различные массовые мероприятия, призванные защитить несовершеннолетних на дорогах.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html

https://ria.ru/20250516/gosavtoinspektsiya-2017407587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил черников, дети, безопасность, общество